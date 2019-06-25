Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины

Главная » Политика » Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины

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До внеочередных выборов в Верховную Раду (ВР) осталось меньше месяца. Пока парламентарии пытаются впечатлить избирателя своими добрыми делами, под себя менять Избирательный Кодекс (ИК) и в последний момент успеть «запрыгнуть» в список той или иной гипотетически перспективной политической партии, эксперты делают свои прогнозы относительно политического будущего каждого из них. О том насколько обновиться состав будущего парламента, какой может быть коалиция и кто, возможно, займет премьерское кресло «Экономическим Новостям» (ЭН) поведал глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков (С.Б.).

ЭН: Насколько правильным было решение президента Владимира Зеленского распускать парламент сразу в день инаугурации?

С.Б: Для собственного рейтинга – абсолютно правильное решение. Получив полноту власти он, так или иначе, вскоре начнет терять свои рейтинговые позиции. Особенно, если мы говорим о перспективе полугода. Ему все равно придется принимать непопулярные решения. Плюс ко всему — украинцы всегда недовольны властью. Кредит доверия можно так же быстро потерять, как и приобрести. Поэтому абсолютно правильно, что Зеленский сразу же распустил ВР. Тем более, что к ней нет никакого доверия.

ЭН: Как Вы оцениваете решение КС относительно законности такого президентского решения?

С.Б: КС признал законным роспуск ВР. По моему мнению, решение данной судебной инстанции абсолютно правильное. Тем самым, он обломал планы бывшей власти. Соответственно, сегодня у них достаточно смутные шансы попасть в будущий состав парламента. Если у «Европейской солидарности» Петра Порошенко ситуация еще относительно спокойная и по состоянию на сейчас они преодолевают пятипроцентный барьер, то у «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана шансы на уровне экономического «Оппозиционного блока». Аналогичная ситуация у Радикальной партии Олега Ляшка.

ЭН: Как общество должно воспринимать решения, которые принимает ВР, когда с одной стороны голоса для принятия закона о ВСК и импичменте президента в Раде находятся, а все инициативы Зеленского относительно избирательного процесса одновременно блокируются?

С.Б: Парламент достаточно некрасиво поступил с новоизбранным президентом. На следующий день после заявления о роспуске ВР были проведены консультации с лидерами фракций и депутатских групп, где стороны согласовали, что будут голосовать за пропорциональную избирательную систему с закрытыми списками. Но потом, когда было внеочередное заседание парламента, депутаты сделали «очень большие глаза», будто впервые слышали об этой инициативе. Это выглядело достаточно лицемерно со стороны украинских парламентариев. Единственный, кто выполнил договоренности – ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которые голосовали за новую избирательную систему и отказ от коррумпированной «мажоритарки».

ЭН: Что можете сказать по работе депутатов над Избирательным Кодексом? Какие подводные камни закладываются в законодательстве и какие последствия нас могут ожидать?

С.Б: Сейчас парламентарии решили затянуть работу парламента фактически на целый месяц. Избирательный Кодекс рассматривают шатко-валко. По триста-четыреста правок в день, которые не принимаются из –за того, что народные депутаты банально не присутствуют в зале. Как мы помним, необходимо рассмотреть почти пять тысяч правок. Поэтому месяц работы парламенту обеспечен. При этом, было правильное предложение прервать заседание и по процедуре «ad hoc» проголосовать кадровые назначение: уволить главу СБУ, Генерального прокурора, министра иностранных дел, министра обороны и назначить новых силовиков. Но руководитель парламента Андрей Парубий говорит, что это якобы невозможно. Хотя до этого неоднократно во время рассмотрения разных законопроектов применялась эта процедура, когда было необходимо пятому президенту Порошенко.

ЭН: То есть, надеяться на кадровые изменение в ближайшее время не стоит?

С.Б: На это надеяться тщетно. Однако есть вероятность того, что Президент Украины решит провести внеочередное заседание парламента и тогда он сможет самостоятельно сформировать повестку дня. Во всяком случае, у него имеются такие полномочия. И тогда можно будет говорить о кадровых назначениях. Но если ситуация будет развиваться в том русле, в котором развивается сейчас, то кадровых назначений ожидать в ближайшее время не стоит.

ЭН: Согласно недавним рейтингам социологических служб лидером симпатий среди политических сил накануне выборов в парламент является партия президента Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа – За жизнь» с уровнем поддержки 11,1%, партия «Голос» Святослава Вакарчука поднялась на третье место с поддержкой 8,1%, за «Батькивщину» готовы проголосовать 7,3%, а «Европейскую солидарность» поддержать 5,0%. Какие тенденции наблюдаются в обществе?

С.Б: Сейчас мы видим, что спойлерная партия «Голос», запуску которой изначально способствовал сам Порошенко, откусила высокий процент у его «Европейской солидарности». Соответственно спойлер оказался вовсе не спойлером, а торпедой для собственного заказчика. Тут нет ничего удивительного. Рейтинги «Европейской солидарности» падают. «Голос» возрастает за счет конкуренции с последней. Партия «Слуга народа» держит стабильный процент. «Оппозиционная платформа» также сохраняет свои позиции. Рейтинг «Батькивщины» тоже растет, поскольку они предлагают не просто поддержку Зеленскому, а поэтапный план действий, готовые законопроекты и проекты указов президента. Люди это видят и оценивают позитивно. Таким образом, поддержка Зеленского перетекает в поддержку Тимошенко и ее политической силы.

ЭН: Что можете сказать о партийный списках политических партий, их объединениях с другими силами, насколько обновиться состав ВР на самом деле?

С.Б: Состав ВР обновиться существенно. Я не готов пока прогнозировать на сколько процентов. Но как минимум 140 челок, которые может завести «Слуга народа» по спискам, плюс двадцать пять-тридцать от «Голоса» – это точно новые люди. Соответственно, где-то двести новых лиц может оказаться в ВР. Но я не готов утверждать, что это носит позитивный или негативный характер. В 2014 году мы заменили в парламенте более 50% народных депутатов, но это не привело к повышению качества работы парламента. Сейчас надо делать ставку не только на новые лица, но и на опытных политиков, которые знают, как управлять государством. Украина – это парламентско-президентская республика, а не президентско-парламентская и уж точно не президентская. Поэтому в парламенте должны работать люди, которые воспринимают политику как профессию, а не свое хобби или новое увлечение на общенациональном хайпе.

ЭН: Исходя из этой приблизительной картины будущего состава ВР, какой может быть коалиция?

С.Б: Может быть коалиция «Слуги народа» вместе с «Голосом», например. Но в этом случае кадровый резерв не будет заполнен. Будут новые люди, которые не умеют управлять государством. В симбиозе с неопытным президентом, который все еще учится это несет определенные угрозы институтам власти и баланса государственного управления. Если коалиция будет со «Слугой народа» и «Батькивщиной», тогда последняя сможет дать опытные кадры и, таким образом, усилить молодую и зеленую команду Зеленского и его партии. Более того, у «Батькивщины» есть очень большое представительство в регионах. То есть, опора на местах. Соответственно у них есть прямой контакт и большой кадровый резерв непосредственно местного самоуправления. Сейчас они являются рекордсменами по количеству кандидатов от объединенных территориальных общин. И это тоже показывает определённую силу данной партии.

ЭН: То есть, премьер-министром Украины, скорее всего, станет Юлия Тимошенко?

С.Б: При таком органическом симбиозе логично будет, что Тимошенко займет премьерское кресло. Более того, для Зеленского Юлия Владимировна в этом качестве будет играть роль определенного громоотвода. В том случае, если у нее будет все получаться и новый план, который она предлагает как основу коалиционного соглашения будет работать, это будет общая победа президента и премьер-министра. Соответственно, при эффективном премьерстве Тимошенко Зеленский сможет не терять популярности в качестве президента. А в том случае, если Юлия Владимировна будет откровенно «лажать» и у нее не будет что-то получаться, на нее можно будет «натравить всех собак» и сказать, мол «мы дали шанс старым опытным политикам, но видите, как они себя проявили».

ЭН: Ваши прогнозы будущего политического сезона. Насколько он будет сложным для Украины, учитывая экономическую ситуация в стране и необходимость расплачиваться с долгами МВФ?

С.Б: Сейчас важно, чтобы сформировалась коалиция в новом парламенте. И чтобы в этой коалиции были опытные люди, а не только новички. То есть, люди, которые смогут нормально сотрудничать с МВФ, не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а действительно бороться за украинские интересы и уметь их отстаивать. Люди, которые знают, как повышать социальные стандарты и рост экономики. Люди, которые готовы давать сложные ответы на сложные вопросы. Такие люди нужны в правительстве.

Сотрудничество с МВФ — дешевые долгосрочные деньги. Та политика, которую преследовала предыдущая власть — это краткосрочные дорогие деньги, а именно евробонды. Это основной государственные долг, если мы говорим о его внешней составляющей. Сотрудничество с МВФ не несет в себе негатива, если подписываются правильные меморандумы. Если обещать продать землю, повышать тарифы, как делало пока еще действующее правительство, то с такой политикой Украине ничего хорошего не светит.