Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии

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В ПАСЕ приняли подлые решения по России, ПЦУ жестко наказала Филарета за УПЦ КП, а власти в Грузии пообещали выполнить одно из ключевых требований протестующих, — такими были главные новости сегодня, 24 июня.

Решение ПАСЕ, информируют Экономические Новости.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник в Страсбурге проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17. «Украинская делегация, вместе с британцами и грузинами начинают борьбу против возвращения российской делегации. Президент ПАСЕ ведет себя позорно. Новый Анрамонт в юбке. Откровенно подыгрывая россиянам, которые пока еще блуждают под ПАСЕ, ожидая, что лоббисты заведут их за ручку, и развалят сам фундамент этого института. Зал, европейцы, откровенно подыгрывают российскому лобби», — таким образом ситуацию прокомментировала Ирина Геращенко.

Наказание Филарета

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Православная церковь Украины решила лишить почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также и контроля над местными храмами и монастырями. Такое решение было принято на заседании священного Синода в понедельник, 24 июня, после проведения патриархом так называемого собрания о восстановлении УПЦ КП. Также, на заседании было принято решение исключить из состава своего епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на «собор» Филарета из России — митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева).

Ситуация в Грузии

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Правящая партия в Грузии решила всё же пойти на уступки участникам протестов и изменить систему выборов в парламент. Так, в 2020 году парламентские выборы в стране пройдут по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. Кроме того, в Грузии не будет избирательного барьера.

Разбитые самолеты

В Германии сегодня, 24 июня, во время тренировочного полета разбились два истребителя Eurofighter. К счастью, пилоты сумели катапультироваться, хотя об их состоянии пока что ничего неизвестно.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.

Смерть ребенка



Неделя началась со страшной новости, которая вызвала шок у украинцев. Не успели оплакать 11-летнюю Дарью Лукьяненко, убитую соседом, как в Киеве нашли убийтым девятилетнего Захара Черевко. Мальчика убил его родственник 22 июня в Киеве в Дарницком районе.Есть версия, что муж нового сожителя мама Зыхара имел психические проблемы, а убил ребенка, чтобы отомстить семье. Девятилетний ребенок мечтал быть полицейским, был очень общительным, открытым ребенком.

В Национальной полиции Украины сообщили о том, что с начала текущего года в стране убито более 50 детей, поэтому полиция просит ВРУ усилить защиту детей от насилия.