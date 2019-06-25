Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне

Главная » Политика » Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне

Закрыть Отправить

Верховный суд принял решение по Фирташу, Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ после предательства со стороны европейцев, а в НБУ намерены уже в этом году ввести купюру в 1000 гривен, — такими были главные новости сегодня, 25 июня.

Человек дня — представитель Украины в Страсбурге и пока еще первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко. Она, вместе со всей украинской делегацией до последнего мужественно и профессионально отстаивала нашу страну, сделав всё, что было в их руках. Геращенко была сверхэмоциональной по поводу возвращения делегации РФ в ПАСЕ и даже поставила на место российскую пропагандистку Скабееву, процитировав ей слова Андрея Парубия: «сгинь, нечисть», информируют Экономические Новости.

Европейское предательство

Читайте: Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила РФ вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Единственная страна, которая единогласно была против — Грузия. Несмотря на ночное голосование, что является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После скандального решения украинская делегация, как и говорилось ранее, решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста. После обжалования полномочий делегации РФ и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация покинула сессионный зал и не далее не будет принимать участие в дебатах до конца дня.

Читайте: Итоги дня: Новые санкции от "Синих собак", "пожар" в Грузии и неожиданное решение России

Фирташ улетает

Верховный суд Австрии всё же принял решение экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки по запросу американского Минюста. Украинца ранее обвинили во взятке в размере 18,5 миллионов долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. На данный момент от экстрадиции в Штаты богача отделяет только подпись министра юстиции Австрии.

Новая купюра

В НБУ сообщили о что, что уже с 25 октября этого года в стране вводится в оборот купюра нового номинала — 1000 гривен. Говорят — ест такая надобность у украинцев. Мол, доходы выросли, 500 гривен уже не справляются со своей задачей. А вот от копеек (1,2,5) решили окончательно отказаться. Отметим, последний раз регулятор вводил в оборот новый номинал еще 13 лет назад.

Раскрыты карты Белого дома

Администрация США подтвердила встречу Трампа с Путиным на саммите G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня. В пресс-службе Белого дома рассказали о том, что американский лидер планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Украине. Помимо этого вопроса стороны намерены обсудить ситуацию в Иране и контроль над вооружениями.

Война на Донбассе: ситуация обострилась

Враг за последние сутки, 24 июня, 44 раза нарушил режим прекращения огня, из них пятнадцать раз – из оружия, запрещенного минскими договоренностями, двое украинских военных получили ранения.

Грязный воздух в Киеве

В Киеве продолжает расти концентрация диоксида азота и формальдегида в воздухе. Во всем виной оказались автомобили. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям говорят о том, что ситуация должна несколько изменится только в последние дни этого месяца.

А вот синоптики успокаивают украинцев, уставших от аномальной жары (в Киеве на выходных опять побит температурный рекорд) — скоро жара уйдет в Западную Европу. Вначале в Украине продут дожди, следом придет похолодание.

«Барвинок, пока»

Детский журнал «Барвинок», который в 2018 году отметил свое 90-летие, прекращает свою работу. «Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности», — рассказали в редакции легендарного детского издания.

Самая уродливая собака

В Соединенных Штатах Америки провели весьма необычный конкурс, определив «самого уродливого пса». Им стал Scamp the Tramp, который выглядит необычно, но от этого не менее любим. Хозяйка забрала его из приюта, и ни на минутку не пожалела о своем выборе. Необычное животное, с чьей шерстью не может справиться ни один в мире кондиционер, к тому же — волонтер. Он на протяжении семи лет волонтерит в доме для престарелых.