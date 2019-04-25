Итоги дня: Историческое решение, удар Польши по РФ и курс на новую войну

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Рада приняла закон про язык, В ЕС назвали паспортный указ Путина посягательством на суверенитет Украины, а Польша отказалась от некачественной нефти из РФ, — такими были главные новости сегодня, 25 апреля.

Человек дня — а 47-летняя актриса и продюсер Дженнифер Гарнер, которую журнал People назвал самой красивой женщиной мира. Эта замечательная и талантливая артистка, к тому же — мама троих детей. В издании написали о том, что она каждый день делает этот мир лучше, информируют Экономические Новости.

Закон про язык

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Сегодняшний день можно назвать историческим, так как после длительных переговоров, споров и правок все же был принят закон о языке. За такое решение проголосовали 278 депутата. Законопроект № 5670-д включает перечень нововведений, которые существенно усилят позиции украинского языка во всех сферах жизни украинцев. Ответственность за нарушения закона перенесли на три года.

Посягательство на суверенитет

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В Евросоюзе назвали указ российского президента Путина о паспортизации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей очередным посягательством РФ на суверенитет Украины.

Приключения нефти

Сегодня стало известно о том, что Польша отказалась принимать российскую нефть, которая поступает в страну из Беларуси по нефтепроводу “Дружба”. Причина — плохое качества сырья. Ближе к вечеру стало известно о том, что Беларусь частично возобновила поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.

Тет-а-тет президентов

Сегодня президент Северной Кореи впервые лично встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Во время двухчасовой встречи они обсудили отношения стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Погода в Украине

Погода на Пасху все же не порадует украинцев, которые в этот праздник обожают пикники на природе. Так, в воскресенье в стране стоит ожидать ухудшение погоды, которое ознаменуется дождями и серьезным похолоданием. 29 и 30 апреля в некоторых регионах температура опустится до 12-15 градусов.