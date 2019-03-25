РусУкр

Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

Главная » Политика » Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit
 
Печать Отправить на почту

 

 

Европейский союз завершил подготовку к сценарию «жесткого» Brexit, Филарет рассказал, как ПЦУ отнесется к переходу Онуфрия, а на грядущих выборах готовятся к 3 форс-мажорам, — такими были главные новости сегодня, 25 марта.

Человек дня — украинский политик Вячеслав Черновол, который ушел из жизни в результате страшной аварии двадцать лет назад. Черновол возглавлял «Народний рух України», баллотировался в президенты, проиграл Леониду Кравчуку. Он был советским диссидентом, лидером украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов прошлого века, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

Выборы-2019

Россия решила все же не отправлять своих наблюдателей в Украину на выборы президента, которые состоятся уже в это воскресенье. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что «не хотят подвергать своих людей угрозе заведомого преследования» на территории Украины.

Читайте: Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона

Три форс-мажора

В избирательных штабах лидеров гонки опасаются в день голосования нескольких форс-мажоров. Это может быть выход на лидерские позиции политиков, которые пока что находятся в хвосте. Кроме того, втройке лидеров опасаются срыва голосования «Нацкорпусом». Также, есть опасение, что кандидаты могут в случае проигрыша «качать улицы» и уже в воскресенье начнутся массовые беспорядки.

Переход Онуфрия

Читайте: Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и "беспрецедентная операция" СБУ

Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о том, что если предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий все же захочет присоединиться к ПЦУ — его примут как своего брата.

Перебежчик СБУ

В СБУ сообщили о том, что Василий Прозоров, который заявил о работе в пользу Российской Федерации, был уволен из рядов службы безопасности еще в прошлом году из-за служебного несоответствия.

Жесткий Brexit

Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

Власти Европейского союза подвели к логическому финалу подготовку в рамках Brexit без сделки с Лондоном. В таком случае Великобритания получает статус третьей страны без любых переходных мер. В Еврокомиссии отмечают, что такой жесткий сценарий станет головной болью и для жителей, и для представителей бизнеса.

Биатлон: Поставлен исторический рекорд

Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

Победитель Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе (Норвегия) сумел установить финансовый рекорд по результатам этого
сезона. Он разбогател на 460 тыс евр,получив самые впечатляющие призовые за всю историю биатлона.

Погода на неделю в Украине

Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

Многие регионы страны в среду, 27 марта, будут страдать от очень некомфортной погоды. Местами будет идти дождь, в некоторых регионах — вообще снег. Вообще, эта неделя удивит очень странными качелями и перепадами: погодка найдётся на любой вкус. На выходных наконец-то выйдет солнышко и будет тепло — температура прогреется до 12-15 градусов.

Автор: Инна Погрибная
25.03.2019 21:00:30
Посещений: 90
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Инженер рассказал, что станет причиной краха Керченского моста (8251)

Нацполицией принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, - Князев (5057)

Новый президент Украины может стать самым страшным врагом Кремля,- эксперт (4287)

Российский политолог рассказал, какую страну Кремль хочет "скормить" Путину (4106)

Скандал с посольством США. Все подробности и комментарии экспертов (3715)

Время черно-белого пейзажа: Кремль совершил ошибку, которая войдет в учебники, - Шевцова (3464)

"Жертва своих же махинаций": Известный журналист рассказал, как Крым вернут Украине (3237)

Украинцам, которые еще не нашли семейного врача, усложнят жизнь (3204)

Россия опять берется за Харьков, - Аnti-colorados (2977)

Почему именно Украина вызывает дикую ненависть правителей "большого Нурсултана", - Портников (2961)



Читайте также

Итоги дня: Важная резолюция США, угроза масштабного вторжения и скандальное заявление Трампа
 Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и "беспрецедентная операция" СБУ
Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных
 Итоги дня: "Кома Минска", удар по "Газпрому", и конец эпохи в Казахстане
Публикации

Как легально заработать на каннабисе. Инвестиции в индустрию

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!



Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Карпаты с высоты птичьего полета

Все фото »

 