Итоги дня: Неожиданное заявление Филарета, три форс-мажора на выборах жеский Brexit

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Европейский союз завершил подготовку к сценарию «жесткого» Brexit, Филарет рассказал, как ПЦУ отнесется к переходу Онуфрия, а на грядущих выборах готовятся к 3 форс-мажорам, — такими были главные новости сегодня, 25 марта.

Человек дня — украинский политик Вячеслав Черновол, который ушел из жизни в результате страшной аварии двадцать лет назад. Черновол возглавлял «Народний рух України», баллотировался в президенты, проиграл Леониду Кравчуку. Он был советским диссидентом, лидером украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов прошлого века, информируют Экономические Новости.

Выборы-2019

Россия решила все же не отправлять своих наблюдателей в Украину на выборы президента, которые состоятся уже в это воскресенье. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что «не хотят подвергать своих людей угрозе заведомого преследования» на территории Украины.

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Три форс-мажора

В избирательных штабах лидеров гонки опасаются в день голосования нескольких форс-мажоров. Это может быть выход на лидерские позиции политиков, которые пока что находятся в хвосте. Кроме того, втройке лидеров опасаются срыва голосования «Нацкорпусом». Также, есть опасение, что кандидаты могут в случае проигрыша «качать улицы» и уже в воскресенье начнутся массовые беспорядки.

Переход Онуфрия

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о том, что если предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий все же захочет присоединиться к ПЦУ — его примут как своего брата.

Перебежчик СБУ

В СБУ сообщили о том, что Василий Прозоров, который заявил о работе в пользу Российской Федерации, был уволен из рядов службы безопасности еще в прошлом году из-за служебного несоответствия.

Жесткий Brexit

Власти Европейского союза подвели к логическому финалу подготовку в рамках Brexit без сделки с Лондоном. В таком случае Великобритания получает статус третьей страны без любых переходных мер. В Еврокомиссии отмечают, что такой жесткий сценарий станет головной болью и для жителей, и для представителей бизнеса.

Биатлон: Поставлен исторический рекорд

Победитель Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе (Норвегия) сумел установить финансовый рекорд по результатам этого

сезона. Он разбогател на 460 тыс евр,получив самые впечатляющие призовые за всю историю биатлона.

Погода на неделю в Украине

Многие регионы страны в среду, 27 марта, будут страдать от очень некомфортной погоды. Местами будет идти дождь, в некоторых регионах — вообще снег. Вообще, эта неделя удивит очень странными качелями и перепадами: погодка найдётся на любой вкус. На выходных наконец-то выйдет солнышко и будет тепло — температура прогреется до 12-15 градусов.