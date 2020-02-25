Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Главная » Политика » Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Закрыть Отправить

Премьер-министр назвал главное достижение Украины за последние десять лет, задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили, а за беспорядки в Новых Санжарах арестованы еще четыре человека, — такими были главные новости сегодня, 25 февраля.

Человек дня — бывший президент Египта Хосни Мубарак, который стал «новым фараоном». Так, бывший лидер этой страны, который пребывал у власти с 1981 по 2011 год, ушел из жизни в возрасте 91 года. Хосни Мубарак быв свергнут во время «арабской весны». Тогда же — экс-президента приговорили к пожизненному заключению, но ему удалось выйти на свободу. В последние годы он не принимал участие в политической жизни Египта и вообще редко появлялся на публике, информируют Экономические Новости.

Главное достижение Украины

Глава украинского правительство Алексей Гончарук считает, что самое большое достижение Украины за последнее десятилетие — это демократия. На сегодня же, по словам главы правительства, главная задача нашей страны состоит в трансформации экономики.

Читайте: Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз

Освобождение моряков

Четверо украинских рыбаков, задержанных в Азовском море сотрудниками ФСБ 15 февраля, сегодня были освобождены из-под ареста. Так, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов возвращаются домой на собственном судне.

Читайте: Итоги дня: Новые "минские соглашения", "новосанжарский" стыд и остановленный десант пропагандистов

Преступление и наказание в Санжарах

Суд отправил под арест ещё четырех подозреваемых в беспорядках, которые ранее охватили Новые Санжары Полтавской области. Так, 20 февраля в местный санаторий из Китая эвакуировали украинцев и иностранцев, но люди встретили их протестами с бросаниями камней, драками и жжением шин.

Подсолнечный рекорд

У украинских аграриев есть повод для гордости: по итогам прошлого года наша страна стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла. За этот период экспорт продукта увеличился на четыре процента — до 4,3 миллиардов долларов, подсолнечного шрота — на 11% — до 975 миллионов долларов.

Коронавирус в мире: меры безопасности

Коронавирус в мире продолжает косить человеческие жизни: он уже добрался до Каталонии, Швейцарии и Румынии. Украинцы внимательно следят за событиями и хотят быть уверенными в своей безопасности. В частности, беспокойство вызывает то, что в Италии, в которой гуляет коронавирус, находится большое количество заробитчан. Сейчас всем, кто возвращается из опасных стран, на всех пунктах пропуска и во всех аэропортах уже делают температурный скрин. Пока что, к счастью, симптомов болезни не обнаружено.

Дисквалификация украинца

Нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседин дисквалифицировали на один год за применение допинга. Футболист провалил допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы с «Мальме». Игрок до последнего отказывался признавать свою вину в нарушении правил, но всё же ему доведется пропустить Евро-2020.