Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы

Главная » Политика » Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы

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Украинцам пообещали снижение тарифов, на заправках начал дешеветь бензин, а Украина подписала два новых безвиза, — такими были главные новости сегодня, 23 декабря.

Человек дня – 29-летний мексиканский боксер Сауль Альварес, которого признали лучшим боксером этого года по версии авторитетного журнала The Ring, информируют Экономические Новости.

Снижение тарифов

Правительство на заседании в этот день, 24 декабря, приняло решение, которое позволит снизить на тридцать процентов суммы платежек за коммунальные услуги. В начале заседания глава государства Владимир Зеленский раскритиковал правительство за нынешние высокие тарифы на фоне снижения цены на газ. В ответ на это премьер-министра Гончарук заявил о том, что платежки за отопления можно снизить за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в текущем месяце. В результате этого человек сможет получать в своей платежке на 300-400 гривен меньше

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Бензин

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов в стране произошло падение стоимости топлива. Ранее в Офисе президента порекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен же понизить цены на топливо. В качестве одного из ценовых ориентиров от представителей главы государства прозвучала цена $1,1/л.

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Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемых

Сегодня, 23 декабря, апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи врача и волонтерку Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Защита врача просила допросить свидетелей: бывшего мужа, гражданского мужа, мать, военного «Марта», который фигурировал на записях разговоров, обнародованных следствием, и главного врача. Суд заслушал только врача и экс-мужа, который подтвердил алиби Кузьменко. Прокурор же заявил о том, что Юлию Кузьменко нельзя отпускать из-под стражи.

Новые безвизы

КМУ утвердил соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.

Эсминец в Одессе

Сегодня, 24 декабря, в порт города Одесса зашел американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США «USS Ross». Судно прибыло в пределах расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами — членами НАТО.

Увольнение Трубы: точка поставлена

Сегодня глава государства Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Сам Труба отреагировал на подписание закона о своем увольнении в Telegram.

Словосочетание года

Авторитетное издание Financial Times определило «слово 2019 года». Им стало словосочетание Be water (Будь водой). Это выражение — слоган гонконгских активистов. Появилось же оно задолго до горячих событий этого года, в далёких в 1970-х годах под влиянием Брюса Ли. Фраза, которая имеет философский смысл, использовалась как обозначения координации действий между участниками митингов в КНР. Активисты смогли обхитрить власти Гонконга: они «собирались как роса» и блокировали главные дороги, «рассеивались как туман», как только подъезжали полицейские и «были тверды как лед», когда их ловили правоохранители.

Погода на Новый год

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, на Новый год в стране начнётся очередная волна потепления. А вот 27-28 декабря в большинстве регионов пройдет похолодание. Температура воздуха понизится до 3 градусов тепла – 4 градусов мороза.