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Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации

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Россию «обломали» в суда из-за Крыма, премьер-министр Гончарук показал программу развития экономики, Кабмин решил признавать некоторые документы ОРДЛО, — такими были главные новости сегодня, 24 октября.

Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации

Человек дня — заместитель министра юстиции Евгений Горовец, который сегодня стал главным антирейдером страны. Его новая должность — глава Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Министр юстиции Денис Малюська отметим, что кроме обновления состава Антирейдерской комиссии, происходит и формирование Экспертного офиса по вопросам государственной регистрации, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации

Проверка на полиграфе

Нардепов от «Слуги народа» отправили проходить детектор лжи из-за коррупционного скандала, возникшего в финансовом комитете парламента. Тем не менее, идея с полиграфом была воспринята украинцами двояко. Никакой полиграф не поймает того, кто уже привык обманывать и кто привык к стрессовым ситуациям.

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Облом Кремля

Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ, которым она пыталась остановить решение о возмещении «Сбербанком» Украине убытков за аннексию крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба украинского «Ощадбанка». «Еще одна победа над Российской Федерацией в международных судебных инстанциях!» – сказано в сообщении.

Экономический путь Украины

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В КМУ утвердили макроэкономический прогноз на 2020-2023 годы и обязал все госимущество продавать через Prozorro. Кроме того, в стране отменили двадцать бюрократических препятствий для бизнеса. Также, глава правительства Украины Алексей Гончарук спрогнозировал, что АВП в 2020 году должно вырасти на 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%. А курс гривни к доллару при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн/$ на 2020 год, 23,9 грн в 2021-м и 24,2 грн в 2022 году.

Справки в законе

КМУ принял решение о признании двух справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Донбасса. Речь идет о документах, которые подтверждают факты рождения и смерти.

Отмена олимпиад

Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук предложил отменить школьные олимпиады, так как считает их пустой тратой денег. Также, перемены могут ждать и школьные столовые. Так, первая леди ознакомилась с организацией детского питания в стране восходящего солнца и считает, что в Украине также должны появиться диетологи. Отметим, о том, что украинских детей кормят неправильно, говорят уже давно. Некоторые привычки сильно устарели и вредят молодым организмам.

1000 гривен в кармане

Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации

В пятницу в денежный оборот выходит новая купюра номиналом 1000 гривен. Идея внедрения этой крупной купюры назревала давно и вот уже завтра украинцы смогут рассчитывать столь крупной банкнотой. На лицевой стороне банкноты — портрет Владимира Вернадского, на обратной — изображение здания Президиума Национальной академии наук. Размер банкноты — 75х160 мм. Главный цвет — голубой. В Национальном банке обещают, что такую купюру подделать будет очень сложно, в эксперты обещают, что такая инновация не должна повлиять на цены в Украине.

Автор: Оксана Ельченко
24.10.2019 21:00:38
Посещений: 11

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