Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела «легитимного»

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Президент Владимир Зеленский выступил с важным заявлением по НАТО, глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку, а американский президент Дональд Трамп захотел полностью расшифровать телефонный разговор с украинским коллегой, — такими были главные новости сегодня, 24 сентября.

Человек дня — председатель Национальной полиции Сергей Князев, который сегодня сообщил, что подал в отставку. «Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», заявил он, перечислив все достижения полиции. Отвечать на вопросы представителей СМИ о причинах этого решения Книзев не стал, добавив только фразу «Я все сказал». Отметим, ранее экс-супругу мужчины поймали на границе с огромной суммой денег. После этого в стране поднялась серьезная шумиха, а сам глава Нацполиции дал пояснения.

Расшифрованный разговор

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Глава Белого дома Дональд Трамп поручил уже завтра, 25 сентября, обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал причиной большого скандала. «Вот увидите, вполне адекватный звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой quid pro quo…», — заявил сегодня американский лидер. Отметим, эксперты говорят, что именно тема Джо Байдена и грядущих выборов будет одной из ключевых на завтрашней встрече.

Ожидания от встречи

Президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он заявил о том, что наша страна ждёт поддержки, так как нам не нужна просто помощь. «Мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс нашей страны в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет», — заявил в Нью-Йорке украинский президент, отметив, что ждет завтра тёплой встречи.

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Украина и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Украинского государства отметил, что Украина и НАТО намерены продлевать активное взаимодействие в сфере реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

Янукович: санкции и возвращение

Сегодня украинцев взволновала весть о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович захотел вернуться в Украину. О таких планах «легитимного» в этот день заговорил его адвокат. Кроме того, ажиотаж вызвала и весть о том, что в Европейском союзе решили ослабить санкционную удавку. Ближе к вечеру появилось уточнение о том, что суд ЕС отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, но беглый президент продолжает оставаться под действующими санкциями до весны 2020 года.

Погода в Украине

В середине этой рабочей недели, 25 сентября, в большинстве регионов страны ещё удержится сухая погода, но в западных областях пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди. На севере и на востоке нашей страны этой ночью ожидаются заморозки, утром лучше одевать потеплее.