Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков

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Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков, а политический советник президента заявил, что Владимир Зеленский никогда не пойдёт на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева, — такими были главные новости сегодня, 24 июля.

Человек дня — правозащитница Елена Григорьева, одна из немногих, кто оставался человеком, несмотря ни на что. Женщина постоянно поддерживала Украину и крымских татар, выступала против оккупации крымского полуострова. После её каминг-аута Елене стали открыто угрожать убийством. В частности, радикальные гомофобы прямо писали её о том, что намерены отнять у неё жизнь. Так и случилось. Елена Григорьева получила восемь ударов ножом в спину, информируют Экономические Новости.

Возвращение моряков

Украина и Российская Федерация достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков. «Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — заявила сегодня Людмила Денисова. В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал изданию, что ему не известно о такой договоренности.

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Ближе к вечеру украинский омбудсмен уточнила свое заявление об освобождении украинских моряков, арестованных в России. По ее словам, сейчас проводятся переговоры об их возвращении в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Увольнение Кличко

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Президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров Украины освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Порошенко в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко приходил в Госбюро расследований в среду, 24 июля, и просил провести его допрос на день раньше, чем запланировано. В связи с этим глава бюро Труба отметил: «Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности бывшего президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что также с пониманием он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос».

Штраф Facebook

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на пять миллиардов долларов в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях.