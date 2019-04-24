Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе

Главная » Политика » Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе

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Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов на Донбассе, в Блоке Петра Порошенко анонсировали переформатирование партии, а в НБУ заявили о том, что украинцам не стоит больше мечтать о «долларе по восемь», — такими были главные новости сегодня, 24 апреля.

Человек дня — 81-летняя Хайди Хетцер, фрау с бензином в крови. Самая пожилая автогонщица Германии умерла, вернувшись из авторейда по Африке. Это уникальная женщина, которая каждый день поживала как последний, информируют Экономические Новости.

Скандальный указ

Владимир Путин сегодня, 24 апреля, подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе. В Украине очень резко отреагировали на такое решение страны-агрессора. Так, у новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили о том, что подписанный — это наглядное подтверждение для мирового сообщества настоящей роли Российской Федерации, как страны-агрессора, которая ведет войну против Украины. В свою очередь, Петр Порошенко заявил о том, что Россия откровенно торпедирует мирный процесс на Донбассе. По словам президента, Россия планирует избавиться от санкций, так как сейчас она хочет реализовать на Донбассе «южно-осетинский и приднестровский сценарии». Он считает, что Путин в очередной раз пересек красную линию.

Планы Порошенко



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Президент Петр Порошенко собрал совещание с фракцией, на котором собрались нардепы, министры и премьер Владимир Гройсман и генпрокурор Юрий Луценко. Говорили за закрытыми дверьми, обсуждали сделанные ошибки и планы на будущее. Порошенко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью. Также, на встрече заявили о том, что в партии никого не держат и анонсировали появление новых лиц. Очищение должно проходить через праймериз – внутренне партийные выборы.

Кым Чен Ын приехал в Москву

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Сегодня лидер Северной Кореи на своем бронепоезде в черной шляпе и в черном плаще прибыл в Россию. Завтра, 25 апреля, у него запланирована первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Янукович возвращается

Беглый президент Украины Виктор Янукович, приговоренный к тринадцати годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны России, решил вернуться в Украину. Его адвокат заявил о том, что экс-гарант «временно находится в РФ» и при новом президенте надеется на возвращение. Стоит отметить, что Янукович даже попытался поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, но там ему ответили довольно грубо и резко.

Несбыточные мечты

В НБУ заявили о том, что мечты на доллар «по восемь» — это утопия. «Вопрос не в курсе 8, а вопрос в размере заработных плат и пенсий, которые сегодня получают украинцы и что они могут за эти деньги купить. Нам нужно серьезно заниматься структурной перестройкой нашей экономики, и чтобы уровень заработных плат у украинцев вырос», — отметил член совета НБУ Василий Фурман.

Оформить паспорт станет дороже

Правительство на заседании утвердило новую стоимость оформления паспортов — внутренних украинских и документов для поездок за границу. Цена изменится уже с 1 июля текущего года. За оформление на протяжении двадцати рабочих дней нужно будет заплатить 126 гривен, а за 10-дневное — 252 гривен. Это на 44 процента дороже, чем сейчас.