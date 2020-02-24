Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель

Главная » Политика » Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель

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Дональд Трамп захотел помирить Россию с Украиной, Италию охватила паника из-за коронавируса, а Роман Насиров отказался от требований вернуть его на пост главы ГФС, — такими были главные новости сегодня, 24 февраля.

Человек дня — легендарный танцор Григорий Чапкис, который сегодня отмечает 90-й день рождения. В этот день президент Украины присвоил артисту орден князя Ярослава Мудрого. Григорий Чапкис родился в бедной многодетной семье, с самого детство начал зарабатывать деньги. Прожил Жизнь с большой буквы и всё ещё наслаждается каждым новым днём и не перестаёт танцевать! , информируют Экономические Новости.

Короновирус расширяет границы

Количество погибших в результате заболевания коронавирусом в Италии сегодня, 24 февраля, выросло до шести человек. Количество заболевших в этой европейской стране возросло до 225 человек. Правительство объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. МИД Украины советует украинцам пока воздержаться от поездок в итальянские города, а консульство нашей страны в Милане временно остановило обслуживание граждан.

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В Минздраве же успокоили украинцев, заявив, что наша система здравоохранения готова к оказанию помощи инфицированным коронавирусом Cоvid-19: тысячи коек, инфекционных боксов и врачей-инфекционистов уже готовы спасать украинцев.

Коммунальный рейтинг

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Свежий рейтинг показал, кому в Украине приходится больше всего раскошелиться за коммуналку. Оказалось, что самый «дорогой» украинский город — это Днепр. На втором месте — Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, платежка составляет 3 379,13 гривен, далее идут Сумы, где платят 3350 гривен. В топ-10 также вошли такие города: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Странное заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп захотел примирить Украину с Россией. «Если бы они были вместе в том смысле, что пришли к согласию, это было бы очень хорошо для всего мира», — заявил лидер Белого дома.

Важный свидетель

Международная Совместная следственная группа (JIT) заявила о том, что у них есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Этой важной информацией поделился руководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке, который, всё же, не сказал, сколько у следствия есть таких свидетелей.

Трагический карнавал

В немецком городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей, в результате чего ранены более тридцати человек, в том числе — маленькие дети. Уже точно известно, что водитель наехал на толпу предумышленно, но о причинах этого поступка пока не сообщается.

Циклон в Украине

Сегодня в Украине продолжал бушевать циклон, который обесточил многие населённые пункты. Спасатели призывали жителей страны пока не выходить на улицу без особой надобности, а в Николаеве объявили «красный» уровень опасности. Синоптики успокаивают украинцев и обещают, что стихия вскоре перестанет бушевать.