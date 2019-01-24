Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла украинскую резолюцию по последствиям российской агрессии против Украины в Азовском море и Керченском проливе.

В документе идет речь о требовании свободного судоходства, осуждается строительство моста через Керченский пролив. И самое главное –захваченные оккупантом в ноябре 2018 года 24 украинских моряка признаются «военнопленными», правда в смягчительной формулировке, что, по сути, дела не меняет. Резолюция станет первым письменным подтверждением такого статуса на международном уровне. Также на документ будут ссылаться в криминальных судах, где рассматривают иски Украины против России, информируют Экономические Новости.

Союзники Москвы негодуют

Противостояние Киева и Москвы в ПАСЕ не прекращается с 2014 года. Украинской делегации уже удалось добиться наложения санкций на «коллег» из России, из-за чего последние годы Кремль больше не присылает своих делегатов в Страсбург. Не принимая участия в заседаниях ПАСЕ, Россия одновременно отказывается платить взносы на содержание организации, что крайне болезненно воспринимается некоторыми европейцами. Несмотря на то, что украинской делегации в очередной раз удалось склонить европейское сообщество на свою сторону, противиться пророссийскому лобби, которое активно сетует за возвращение страны-агрессора в ряды организации с каждым годом становится все сложнее. Особое возмущение вызывает то, что такую позицию поддерживают не рядовые европейские политики, а представители руководящего звена организации.

В частности, переизбранная на второй срок президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила: «Все государства-члены должны выполнять свои финансовые обязательства. СЕ не может быть объектом шантажа». По ее словам, то, что РФ не представлена в Ассамблее, но участвует в других органах Организации, «контрпродуктивно и мешает защищать права человека и демократию на всем континенте». «На карту поставлено будущее Организации, и мы должны найти решение», — отметила она. Президент хочет диалога с российскими политиками, «чтобы защитить систему, основанную на Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ)».

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Такого же мнения придерживается и Генсекретарь СЕ Турбьерн Ягланд, который в очередной раз раскритиковал санкции против российской делегации в ПАСЕ. По его словам, они не привели к позитивным изменениям, а лишь спровоцировали кризис в внутри организации. «Лишение РФ права голоса в ПАСЕ не вернуло Крым Украине и не улучшило ситуацию с правами человека в России», — заявил он. Генсек призвал ПАСЕ и Комитет министров СЕ тщательно поработать над разъяснением правил и распределением полномочий между органами, чтобы «укрепить авторитет Организации». Ягланд сослался на письмо 59 российских правозащитников, которые попросили его не допустить исключения России из СЕ, так как это лишит граждан РФ, в частности, возможности защищать свои права в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В этой связи он призвал своих коллег принять «компромиссное решение», выразив уверенность, что решение «российского кризиса» станет «большим подарком для Европы». Напомним, прошлом году этот же политик заявил, что аннексия Крыма не является достаточным основанием для исключения РФ из организации.

Бесплатный совет от Киева

Украинская сторона финансовые сложности ПАСЕ оценивает скептически. «Глава СЕ говорит о финансовых трудностях этой организации, а сам получает очень большую зарплату, в 100 тыс. долл., еще поступления в таком же размере из Пенсионного фонда. Да еще резиденцию имеет и машину. Кроме того, у Ягланда есть «золотой парашют»: после оставления должности он еще 3 года может получать по сто тысяч долларов от СЕ— просто так, за приятные воспоминания», — констатировал член украинской делегации в ПАСЕ депутат Алексей Гончаренко. Политик предложил тому отказаться от этих денег и отдать 300 тыс. долл. на финансирование ПАСЕ, которая вынуждена сокращать сотрудников и экономить на всем. По словам народного депутата, «зарплата Ягланда убедительно показывает, почему столько европейских политиков хотят вернуть делегацию России и ее взносы в бюджет ПАСЕ».

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Не досчитались своих

Не слишком приятным для Киева стало и известие о том, что Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов. Так, по решению руководящего органа организации, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Так, до сих пор в обоих комитетах не было такого ограничения, их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев — Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль. Теперь ситуация изменилась. Отметим, что данный комитет имеет особое значение, поскольку отвечает за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею. Украинская делегация расценила такой шаг «местью за принципиальную позицию» по отношению к России.

Победа все равно наша

Как бы там ни было, но большинство европарламентариев поддержали украинскую резолюцию. За нее проголосовали 103 парламентария, 3 депутата выступили против, а 16 воздержались. Стоит отметить, что изначально предполагалось, что документ будет называться «Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству». Однако, руководящий орган ПАСЕ смягчил формулировку и отказался от упоминаний о «срыве мирного процесса». В результате имеем название – «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности».

Так, в документе ПАСЕ осуждает применение военной силы Россией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Между тем, депутаты не упомянули в тексте резолюции термин «военнопленные», на котором настаивала украинская сторона, но добавили оговорку, что захваченные россиянами украинские моряки подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции. А комплекс Женевских конвенций регулирует статус военнопленных и правила обращения с ними.

В то же время ПАСЕ выразила озабоченность политикой Кремля по выборочному досмотру украинских и международных судов и потребовала обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной «О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива», а также воздерживаться от насилия.

Кроме того, парламентарии поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе. Также ПАСЕ призвала Международный Комитет Красного Креста и Комитет СЕ по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП), посетить украинских военнослужащих, находящихся в тюрьме.

«В ПАСЕ не любят прямолинейных формулировок и «кота» называют «четырелапым существом кошечьего рода». Это означает то же самое, но сформулировано по-своему. И то, что заменили ссылкой на Женевскую конвенцию дефиницию относительно военнопленных (prisoners of war), в принципе, остается тем же самым с юридической точки зрения. Но политически здесь всегда стараются избегать резких формулировок. Тем не менее, важно, что это будет сделано. И юристов, которые защищают наших моряков, устраивает такая формулировка», — заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, данный документ теперь может стать основанием для того, чтобы в Европе начали признавать украинских моряков военнопленными. «Также это даст дополнительные аргументы для создания наблюдательной миссии за судоходством в Керченском проливе и обеспечение выполнения двусторонних договоров между РФ и Украиной от 2003 года, а также морским правом ООН. В данном случае ни одна страна не может приватизировать, как Россия сейчас пытается, морские проливы. Это может помочь на международных площадках для дополнительного давления на Россию. И самое главное – документ будет серьезным аргументом, потому что это международный законодательный акт, в мировых судебных инстанциях», — резюмировал он.

В свою очередь, депутат Борислав Береза обратил внимание на выступления представителей Сербии и Словакии, в которых присутствовали «все штампы российской пропаганды». «Лишь два выступления на дебатах по Азову выбились из общей тональности. Это были Любош Бляха из Словакии и Александр Шешель из Сербии. Они позволили себе абсолютно пророссийские выступления, в которых присутствовали все штампы российской пропаганды. Это и фашистский режим, и провокация, и принятие решения без России – это суд Линча, и так далее. Высказывание Шешеля о том, что Путин самый легитимный президент Европы, а Крым вернулся в родное лоно России – вызвало возмущение большинства в зале и выступающего банально «зафукали», что я увидел впервые в ПАСЕ», – написал парламентарий в Facebook.

Мнения экспертов

Между тем, оценки экспертов относительно принятой резолюции ПАСЕ более сдержанны. Так, экономический эксперт Юрий Гаврилечко сомневается, что документ окажет реальное влияние на судьбу украинских военнопленных. «Вооруженная агрессия может быть частью войны, а не наоборот. То есть, целое не может быть частью частей. Это нонсенс. Соответственно никаким образом любая резолюция не будет иметь влияния ни на что, потому что инструментов, которые бы обеспечили освобождение украинских военнопленных от российского плена не существует», — заявил он. По словам эксперта, невозможно использовать Женевскую конвенцию до того времени, пока в украинском законодательстве не будет юридически закреплен факт войны России против Украины. «В какой способ и кто сможет заставить Россию выполнить любую резолюцию ПАСЕ? Никаких механизмов не существует. Особенно учитывая тот факт, что Россия исключена из ПАСЕ», — добавил он.

«Все потихоньку подводится к тому, что Европа ожидает подключения «Северного потока – 2». Европа ожидает, когда этот инструмент заработает и того, когда они будут более самостоятельны в действиях и менее зависимы от своих заокеанских партнеров из США. В данном случае подыигрывание РФ и учитывание ее интересов в комплексе будет формировать новую политику Европы в отношении России. Поэтому украинским политикам, государственным деятелям, людям, которые претендуют на эти позиции необходимо делать соответствующие выводы и выстраивать свои перспективы, исходя из этой новой реальности», — в свою очередь заявил политический аналитик Алексей Калиниченко.

«Если серьезно посмотреть на бюджет организации, то представительские выплаты и расходы чрезвычайно большие. Тем депутатам, которые находятся в этой организации можно было бы просто сделать эти выплаты немного меньшими и скромнее. Тогда лучше жилось бы людям. Особенно если мы говорим об обеспечении прав и свобод, принципов демократии. А также тех ценностей, на которых создана Европа и, я надеюсь, организация под названием ПАСЕ», — заявил политический консультант Дмитрий Васильев. Он не исключил того, что возможно Россия и должна получить свое представительство в ПАСЕ, чтоб был услышан «голос большого количества людей огромной страны». «Хотя Россию и так слышат. Ее голос сопровождается пушками, сбитыми самолетами, убитыми людьми… Россия должна услышать саму себя. И народ России должен это увидеть. А он этого не видит, потому что ему показывают иную картинку по телевидению», — отметил эксперт. Он также допускает, что лишение мест украинской делегации в регламентном комитете ПАСЕ было сделано с целью дальнейшего их предоставления членам российской делегации, либо кому-то другому, кто будет принимать решения по возвращению делегации страны-оккупанта в организацию. «Всем может казаться, что к этому идет, но я все еще верю в то, что Европа имеет те силы, для которой ценности европейской цивилизации будут важнее денег», — резюмировал он.

Отметим, днем ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже обратилась с заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 украинских военнослужащих в России, призвав европейских коллег усилить давление на российские власти для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.