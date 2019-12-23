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Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице

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Строители «Северного потока-2» пошли на радикальные меры, Белый дом заморозил помощь Украине через 90 минут после разговора Зеленского и Трампа, а области в Украине накроет снежный шторм, — такими были главные новости сегодня, 23 декабря.

Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице

Человек дня – Антон Дробович, который стал новым руководителем Украинского института национальной памяти. Дробович — кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Сегодня он уже успел сделать заявление о том, что что институт не должен давать указания, как украинцам нужно относиться к противоречивым личностям в истории нашей страны, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице

Кроме того, сегодня стоит отметить ещё одного человека. В понедельник стало известно о том, что после ухода с должности Уильяма Тейлора посольство США в Украине опять возглавит Кристина Квин.

Бой безработице

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Глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов заявил о том, что целью его ведомства является сокращение количества безработных украинцев. Он намерен трудоустроить полмиллиона украинцев и ежегодно повышать зарплаты на две тысячи гривен.

Замороженная помощь

Соединенные Штаты Америки заморозили помощь для Украины всего через 91 минуту после телефонного разговора 25 июля, который состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом. Со временем в этот же день официальные представители американского лидера назвали эту информацию необоснованной.

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«Северный поток-2» и радикальные меры

Сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что швейцарская компания Allseas после объявления санкций США отвела свои судна из района строительства газопровода «Северный поток-2». В Швейцарии решили не комментировать детали ситуации, но отметили, что приняли во внимания санкции, принятые американцами. Кроме того, сегодня в СМИ появилась информация о том, что незадолго до подписания Дональдом Трампом санкций против российских газопроводов немецкое руководство старалось помешать их введению.

Обмен пленными

Сегодня контактная группа по Донбассу договорилась о взаимном освобождении и обмену пленными до конца текущего года. Договоренности достигли по результатам продолжительных переговоров со всеми сторонами в режиме скайп-конференции. Сейчас идет доработка окончательных списков списков.

Ремонт дорог в Украине

Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице

В 2020 году на ремонт украинских дорог предусмотрено 38 миллиардов гривен. Вместе с тем, сейчас рассматривается вопрос дофинансирования фонда еще на 20 миллиардов. Такие законопроекты подали на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Погода в Украине: снежный шторм

Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице

С сегодняшнего дня в Украине резко ухудшится погода. В западных регионах страны ожидаются мощные ливни, в остальных областях с самого утра идут дожди. Кроме того, по словам синоптиков, завтра, 24 декабря в большинстве регионов страны будет дождливая погода, которую обусловит надвигающийся циклон «Алитон».

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
23.12.2019 21:00:36
Посещений: 28
Инна Погрибная

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