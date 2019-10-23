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Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

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Украинских водителей ждут современные новшества, апелляционный суд Лондона обязал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов, а скандал со «слугами народа» набирает обороты, — такими были главные новости сегодня, 23 октября.

Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

Человек дня — 53-летний ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным «Сенсей» или «Купол», который сегодня ночью попит от взрыва гранаты в столице. Что известно о погибшем? Это легендарный участник АТО, бывший морской пехотинец, гвардеец батальона «Донбасс», основатель благотворительного фонда «Купол». Он сумел выйти из Иловайского котла и имел ранения. У «Сенсея» осталась жена и трое детей, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

Как произошла трагедия? Дегтярев общался с охранником соседнего здания, когда в руках у него взорвалась граната. Сейчас полиция рассматривает несколько версий, основная – неосторожное обращение с взрывным устройством. Свидетели происшествия имеют противоречивые показания. Кто-то говорит, что между мужчинами произошел конфликт, кто-то — что граната попросту выпала из рук мужчины.

Новшества для водителей

Читайте: Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"

Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

Кабинет министров Украины 23 октября принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. В Украине был поддержан проект закона о внедрении виртуальных номерных знаков, передает пресс-служба МВД. Новшества пояснили тем, что полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения.

ПриватБанк: Позиция ОП

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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан со своими заместителями заявили послам стран G7, что нет оснований для возврата ПриватБанка экс-акционерам. Перел этим апелляционный суд Лондона обязал олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатить финучреждению 10,9 миллионов фунтов стерлингов. Это сумма равно 13,2 миллионам долларов.

Суперракета

Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

В Украине представили новую сов разработку конструкторского бюро Южное — сверхзвуковую управляемую ракету Блискавка, которая должна защищать Украину от агрессора в акватории. Запускать ракету класса воздух-поверхность предлагают с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, которая находится в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Блискавка может сбивать как наземные, так и морские целы.

Скандал в «Слуге народа»

Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отрицает наличие раскола в политсиле, но согласен с тем, что порой здесь ведутся горячие дискуссии. Их причина в том, что в партии много слишком разных людей, непохожих друг на друга. Также, Арахамя рассказал о том, что нардеп Александр Качура уже прошел проверку на детекторе лжи по собственной инициативе.

Что будет с гривной?

Глава украинского правительство Алексей Гончарук на брифинге в этот день, 23 октября, рассказал, чего ждать украинцам от курса валют. Премьер рассказал о том, что согласно консервативному прогнозу правительства, доллар будет стоить 27 грн, согласно оптимистическому — 24,8 гривен за один «зелёный». Гончарук подчеркнул тот факт, что чем быстрее будет расти экономика, тем крепче будет гривна.

Санкции, отмена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сегодня, 23 октября, объявил об отмене санкций против Турции, которые ввёл в началом операции «Источник мира» в Сирии. Вместе с тем, американский лидер пояснил, что США будут готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если будут не удовлетворены её шагами в Сирии.

Погода в Украине: туманы и запах осени

Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции

Завтра, 24 октября, в Украине будет всё ещё тепло, температура днём задержится на уровне 20 градусов. Утро и вечер будут очень туманными, потому водителям нужно быть очень осторожными на дорогах. А вот похолодание должно прийти в страну уже в следующий понедельник, 28 октября.

Автор: Инна Погрибная
23.10.2019 21:07:25
Посещений: 50
Инна Погрибная

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