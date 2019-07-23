Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ

Главная » Политика » Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ

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На Донбассе враг нарушил «режим тишины», суд в РФ признал «законным» приговор украинцу Грибу, а в Украине снизят цену на газ еще на 5,5 процентов, — такими были главные новости сегодня, 23 июля.

Человек дня — бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого избрали лидером консервативной партии. Это открывает политику дорогу к посту премьер-министра. Джонсон сменит на этом посту Терезу Мэй, которая, согласно принятой процедуре, в среду представит королеве прошение об отставке, информируют Экономические Новости.

Кандидат на пост главного прокурора

Новым генпрокурором вместо Юрия Луценко, который вчера ушел в отпуск, может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

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Проблемы политзаключенных

Верховный суд РФ признал «законным» приговор украинцу Павлу Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы «призывы к терроризму». Судья заявил: решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения. Защита Гриба обратила внимание на «несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор». Заключенный в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда, но судья удовлетворил ходатайство российской прокуратуры.

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Кроме того, появилась информация о том, что крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО опять серьезно ухудшилось состояние здоровья. У него защемило нерв в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с постели и испытывает сильные боли в спине.

Воздушные провокации

Военный самолет Российской Федерации ворвался в Южную Корею. После этого истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы. В Кореи рассказали о том, что военный самолет России дважды находился в воздушном пространстве Южной Кореи.

Война на Донбассе: Нарушение тишины

На Донбассе 23 июля российско-оккупационные войска один раз применяли оружие по позициям украинских военных. Потерь среди украинских воинов в результате вражеского обстрела нет. Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий «режим тишины».

Снижение цены на газ

Цена на газ для населения в следующем месяце уменьшится минимум на 5,5 процентов по сравнению с июлем, и составит не более 4,64 тыс. гривен без НДС за тысячу кубометров. В целом же, цена на газ для населения снизится в общем на 25%.

Ефремов освобожденный

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украинского государства бывшего регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест. Стоит отметить, что Ефремов стал почти не одиноким волком из эпохи беглого Януковича, который всё же оставался под стражей в Украине. Теперь на свободе оказался и он… По факту обвинения с Ефремова не сняты. Ему изменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест

Мегараспродажа билетов

Ирландский лоукостер Ryanair запустил новую распродажу 70 тысяч авиабилетов на осенние рейсы, включая украинские направления, по цене от 10 евро в одну сторону. Этот аукцион щедрости продлится до конца вторника, 23 июля, и охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с сентября по ноябрь текущего года. Цены дешевых билетов стартует от десяти евро.

Возвращение Повалий

Новость дня: украинская певица Таисия Повалий, которая в 2014 году бежала в Россию, намерена дать в концерт украинской столице. Украинцы восприняли такую новость крайне отрицательно и пообещали устроить «теплый» прием артистке в Киеве.