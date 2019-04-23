Итоги дня: Кадровые перемены, снижение цены на газ и плохие новости для автомобилистов

Главная » Политика » Итоги дня: Кадровые перемены, снижение цены на газ и плохие новости для автомобилистов Итоги дня: Кадровые перемены, снижение цены на газ и плохие новости для автомобилистов

Закрыть Отправить

Владимир Зеленский продолжает принимать поздравления и предложения, Надежда Савченко пришла в Раду, а в Украине снижается цена на газ и дорожает бензин, — такими были главные новости сегодня, 23 апреля.

Человек дня — Генадий Москаль, который сегодня, 23 апреля, подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА. В написанном заявлении губернатор попросил прекратить срок его отпуска и освободить от занимаемой должности. В кресле главы Закарпатской ОГА он находился с 2015 года, информируют Экономические Новости.

Но это не все кадровые перемены этого дня. Так, во вторник председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна решил уволиться с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

Выборы в Украине — обработаны все бюллетени

Читайте: Итоги дня: Новый президент, трагедия на Шри-Ланке и громкая операция на Донбассе

ЦИК уже обработал 100 процентов всех бюллетеней, потому теперь официально можно говорить о победе Владимира Зеленского. По результатам второго тура, шоумен Владимир Зеленский выигрывает президентские выборы с результатом 73,22%. Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.

Савченко в Раде

Читайте: Итоги дня: Острые дебаты на стадионе, стресс для гривны и новая победа Коломойского

Нардеп Надежда Савченко, которая недавно вышла на свободу, во вторник, 23 апреля, пришла в Верховную Раду Украины. Она немного пообщалась с журналистами и заявила о том, что намерена баллотироваться в парламент осенью.

Снижение «зеленого» тарифа для домохозяйств

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила «зеленый» тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств.

Рост цены на бензин

Из-за некачественной нефти из РФ начался переполох с импортом нефтепродуктов в Украину и в ряд других стран. Заправщики в Украине начали паниковать (процесс начался еще после введение санкций со стороны РФ) и уже начали поднимать цены на бензин. Эксперты прогнозируют, что цена продолжит рост и неприятно удивит украинских автолюбителей. А вот автогаз не должен сильно подорожать.

Отказ от импорта

Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман в разговоре с журналистами предложил полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов из Российской Федерации.

Понижение цены на газ

Также, Гройсман сегодня заявил, что снижение «Нафтогазом Украины» цены на газ на 300 грн за тысячу кубов с нового месяца — это хорошее начало для дальнейших понижений цены.

Новый глава таможни

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала КМУ назначить Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы. Он занимал должность заместителя главы Минфина с июля прошлого года и работал главным юристом в юридической фирме «Саенко Харенко».

Погода на Пасху

Синоптики порадовали украинцев новостью о том, что погода в стране на Пасху 28 апреля будет теплой, но в некоторых областях все же пройдут дожди. Кроме того, хорошие вести заключаются в том, что наконец-то уходят заморозки и тепло окончательно придет в Украину.