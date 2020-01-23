Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

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В Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек, в Deutsche Bahn говорят о том, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею, а Евросоюз запретил ввоз украинской курятины из-за птичьего гриппа, — такими были главные новости сегодня, 23 января.

Человек дня — Инна Грищенко, она же — «Пума», которую подозревают в организации покушения на бизнесмена из Ивано-Франковска, и которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Сегодня стало известно, что в суде решили назначить «Пуме» меру пресечения в виде домашнего ареста, а не держания под стражей.

Подсчет украинцев

Во время брифинга министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился результатами оценки явного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оказалось, что в нашей стране без учета оккупированных территорий и людей, живущих за рубежом, проживает 37 миллионов 289 тысяч человек. Примечательно, что мужчин в стране проживает почти на три миллиона меньше, чем женщин.

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Обида Израиля

Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачен и опечален заявлением главы Украинского государства Владимира Зеленского о передаче места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию. Отметим, сегодня утром, 23 января, украинский лидер прилетел в Израиль. Там он должен был принять участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, но позже заявил, что наша делегация передала места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум.В ответ на это Яд Вашем пояснил, что форум памяти – это не публичная церемония, а скорее собрание лидеров.

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Договоренности по обмену

Также, сегодня в Израиле президент Зеленский рассказал о том, что сейчас с российской стороной ведется обсуждение по поводу освобождения всех удерживаемых на оккупированной территории и в Российской Федерации лиц.

Deutsche Bahn и Украина

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn пояснил слова украинских властей, заявив, что будет только консультировать Укрзализныцу, но никак не управлять ею. Предварительное соглашение о консалтинге было достигнуто в Давосе 22 января.

Птичий грипп в Украине

Из-за фиксации птичьего гриппа Европейская Комиссия решила приостановить ввоз украинского мяса птицы на территорию Европейского союза. А вот на яйца и яичную продукцию под данные ограничения не подпадают. В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей удивлены таким решением, так как наша страна в соответствии с международными обязательствами на опережение сообщила международных торговых партнеров об обнаружении гриппа птицы.

Трезубец в законе

Полиция Великобритании анконец-то признала, что по ошибке внесла в антитеррористическое пособие национальный символ Украины трезубец, и дала слово, что удалит его из учебного документа. Посольство Украины в Великобритании отметило роль дипломатов в достижении этого решения и поблагодарило за проявление неравнодушия.

Приближение коронавируса

Сегодня утром украинцев взбудоражила весть о том, что смертельный китайский вирус вплотную подобрался к украинским границам: случай заболевания зафиксировали в соседней Беларуси. Представители МЗУ провели срочный брифинг, на котором поделились с украинцами важной информации о страшном заболевании. В частности, украинцам порекомендовали мыть руки, не есть термически необработанные продукты и обращаться к врачу после контакта с людьми из опасных регионов. В ВОЗ также отметили, что странам нужно готовиться к чрезвычайной ситуации. Кроме того, некоторые медики заявили о том, что вирус может передаваться даже через всеми любимые посылки с AliExpress. Потому специалисты рекомендуют полученные товары хорошенько обработать.