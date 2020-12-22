Итоги года: Главные события уходящего 2020 года

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2020 год оказался очень непростым. В народе издавна сложилось убеждение, что високосный год — несчастливый, а потому принесет «не пироги и пышки, а синяки и шишки».

Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и резко увеличила градус неопределенности. Последовавший вместе с пандемией кризис буквально придушил мировую экономику, став самым страшным со времен Великой депрессии почти столетней давности. Однако уходящий год запомнился не только этим, хотя и стал определяющим фактором в последующих решениях многих правительств.

«Экономические новости» сделали подборку наиболее значимых событий 2020 года для Украины.

Эпидемия коронавируса

Вспышка заболеваемости COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухане еще в декабре 2019 года. В феврале инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры. И уже 11 марта ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. А два дня спустя — что центром пандемии является Европа. 17 марта было объявлено, что внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза закрываются на въезд. В то же время, исключительно быстрый рост числа заражений начался в США. 24 марта ВОЗ предупредила, что эта страна становится новым очагом распространения инфекции.

О первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией в Украине, выявленном в Черновицкой области, было сообщено 3 марта. К концу месяца Кабмин ввёл на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации на период до 24 апреля, который затем продлевали несколько раз до 22 мая. Рада приняла изменения в госбюджет в связи с созданием Фонда борьбы с коронавирусом. На эти нужды выделили 66 млрд. грн., значительно урезав финансирование многих министерств и ведомств. Также в фонд привлекли деньги ЕС, правительств других государств и грантовых организаций. Правда, наибольший резонанс вызвали неожиданные расходы на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения накануне местных выборов в Украине. Также дополнительное финансирование из фонда, помимо медиков, получили работники системы МВД. Руководство страны почему-то посчитало это наилучшим вложением средств Фонда. Пока что Украина крепко зажата в тисках пандемии. По официальным данным, всего с начала пандемии в Украине умерли более 17 тысяч человек, инфицированных SARS-CoV-2. Система обнаружения контактов больных, судя по всему, не работает. С 8 января 2021 года в Украине снова вводят жесткий карантин.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. На этой неделе препарат окончательно одобрила Еврокомиссия. В скором времени страны ЕС также смогут приступить к вакцинации.

Авиакрушение под Тегераном

8 января авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными с баз КСИР. Самолёт упал на землю в 15 километрах от аэропорта. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Первоначально гражданские власти Ирана заявляли, что авиалайнер потерпел катастрофу по техническим причинам. В то же время ряд лидеров западных стран, ссылаясь на данные разведки, утверждали, что самолёт был сбит ПВО Ирана. Через 3 дня после катастрофы иранские власти таки признали, что рейс 752 был сбит их силами ПВО в результате «человеческой ошибки» в обстановке повышенной боевой готовности вооружённых сил, связанной с возможным ответом США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке. Катастрофа рейса стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ.

Перезагрузка Кабмина

«Новых лиц мало. Правительству нужны новые мозги и новые сердца», – этими словами Владимир Зеленский попрощался в парламенте с Кабмином Алексея Гончарука и объявил, что его политическая сила решила «обновить» правительство. Падение промышленного производства, дыра в бюджете, долги по зарплатам, двойные платежки за газ – после таких «достижений» правительство самого молодого в истории страны премьера было обречено. Кастинг кандидатов на Банковой и в «Слуге народа» начался ещё до нового года. Но за кулисами продолжался процесс подбора команды для замены Кабмина. Назывались фамилии Тигипко, Хорошковского, Авакова, Гайдука. В финал якобы вышел Сергей Тигипко, но в итоге от его кандидатуры решили отказаться из-за якобы «токсичного бэкграунда» работы в команде экс-президента Виктора Януковича. В итоге выбор пал на кандидатуру Дениса Шмыгаля, который только месяц назад был назначен вице-премьером развития общин и территорий. Гончарук после некоторой заминки обнародовал заявление об отставке по собственному желанию — это единственная возможная процедура, учитывая наличие годичного иммунитета от увольнения после принятия Радой программы деятельности правительства – до октября 2020 года. Обновление же состава Кабмина вышло специфическим: вместе с действительно новыми людьми во главе с премьером Денисом Шмыгалем страна получила персонажей из далекого и не очень прошлого. Правда, некоторые министерские кресла остаются вакантными до сих пор.

Земельная реформа

В ночь с 30 на 31 марта Рада во втором чтении приняла закон, который открывает в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Документ принимали долго и эмоционально. В парламент он поступил на рассмотрение еще в октябре 2019 года. В первом чтении за законопроект проголосовали в ноябре. Голосование сопровождалось протестами противников отмены моратория на продажу земли. А перед голосованием во втором чтении депутатам понадобилось два с половиной месяца, чтобы рассмотреть четыре тысячи правок. Согласно окончательной версии документа, в первые три года можно будет покупать не более 100 гектаров «в одни руки». И только с 2024 года — до 10 тысяч гектаров. С 2021 до 2024 год право на покупку земли будет только у физических лиц. Юридическим лицам покупать землю сельскохозяйственного назначения в этот период запрещено, они смогут покупать ее только с 2024 года. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земли, которую он арендовал и обрабатывал. Запрещено продавать землю, находящуюся в государственной собственности. Банки не смогут покупать землю, однако могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Иностранные компании и граждане не смогут покупать землю, пока этот вопрос не решится отдельно на референдуме. Кроме того, иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-ти километровой зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума. Не смогут покупать украинскую землю компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора.

Антиколомойский закон

13 мая на внеочередном заседании народные депутаты проголосовали за закон про банки, известный как антиколомойский закон. История его принятия началась еще в 2019 году. Украина и МВФ предварительно достигли договоренности о новой программе 7 декабря. Власти дали гарантии МВФ о том, что «ПриватБанк» не будет возвращен бывшим собственникам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Проблема, которую также хотели решить в МВФ — это возникновение банков-зомби, которые начали появляться после очистки банковской системы в 2014 году. Бывшие собственники через украинские суды возвращали их назад, отменяя решения НБУ и ФГВФЛ об их неплатежеспособности и выводе с рынка.

Разработка и принятие законопроекта подвергались сильному противодействию со стороны политического и административного лобби бывших собственников «ПриватБанка». Более 16 тысяч правок превращали принятие документа в невыполнимую миссию. Поэтому на Банковой придумали способ как обойти преграды. Им стал маневр с внесением изменений в закон о Регламенте ВР, который позволяет в исключительных случаях избавляться от депутатского спама поправок через специальную процедуру рассмотрения законов. В итоге закон был принят.

Согласно документу, начавшиеся процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Таким образом, решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам. Также запрещается арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев. Впрочем, ключевым пунктом «антиколомойского» законопроекта является то, что бывшие владельцы или собственники банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами. То есть, законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем, деньги экс-собственнику таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано. Стоимость акций, а соответственно и причиненного бывшему собственнику вреда, определяется международной аудиторской компанией. Ее назначает суд и она должна отвечать определенным требованиям НБУ.

Рынок газа

С 1 августа в Украине начал работать рынок газа. Теперь ни «Нафтогаз», ни Кабмин цены на газ для населения непосредственно не устанавливают. Газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю. Цены являются свободными, правда принцип импортного паритета – так называемая формула «хаб+» – продолжает существовать. Основная борьба за бытовых потребителей развернулась между крупнейшими игроками – «Нафтогазом» и традиционными поставщиками – газсбытами, большая часть которых входят в структуру собственности группы Дмитрия Фирташа. Главная их задача — удержать клиентов, сохранив свои позиции. Преимущества «Нафтогаза» заключаются в том, что он располагает ценным ресурсом – дешевым газом «Укргаздобычи» (добывает 70% природного газа в стране), а его дочерняя компания стала поставщиком «последней надежды». В свою очередь газсбыты имеют ценную клиентскую базу, которой не спешат делиться ни с «Нафтогазом», ни с другими трейдерами. Эксперты же уверены, что пока в Украине будут существовать монополии, о реальном рынке газа говорить преждевременно.

Легализация игорного бизнеса

13 августа 2020 года вступил в силу закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», сняв одиннадцатилетний запрет на игорный бизнес в Украине. Документ вызвал общественный резонанс: законодательный процесс занял более 10 месяцев, а текст пережил 3500 поданных поправок. В законе предусмотрены новые правила для всех видов азартных игр: классических лотерей, беттинга, казино, покера и автоматов. Для каждого из них понадобятся отдельные лицензии.

Так, лицензия на один сайт онлайн-казино обойдется в 200 тысяч долларов в год. Для залов с игровыми автоматами (включает 250 установок) эта сумма составит 250 тысяч долларов в год. Плата за лицензии на все остальные игры не меняется. Для казино она составит миллион долларов в год. В Киеве лицензия обойдется дороже – 2 млн долларов. За каждый игровой стол с рулеткой придется доплатить еще 30 тысяч долларов в год, без рулетки – вдвое меньше. Если инвестор построит пятизвездочный отель и захочет организовать там казино, государство предоставит ему лицензию на десять лет бесплатно. Разрешение на сайт с онлайн-покером обойдется в 200 тысяч долларов. Покерные столы можно размещать только на базе казино. Тогда как покерные турниры трактуются в законе как спортивная игра и относятся к прерогативе Минспорта. Цена лицензии для лотерей составит 500 тысяч долларов в год. Их количество ограничено – максимум три, причем выдавать их будут на основании конкурса. Средства от лицензий власти хотят направить на поддержку медицины, спорта, культуры, образования и науки. Половина поступлений от лицензий на наземное казино и игровые автоматы пойдут в местные бюджеты.

Эксперты уверены, что в украинских реалиях на экономическое чудо от легализации игорного бизнеса надеяться не приходится. Так как в документе отсутствуют стимулы для привлечения иностранных инвесторов. А отсутствие системы должного мониторинга за участниками данного рынка чревато тем, что Украина рискует превратиться в площадку для отмывания криминальных денег.

Крушение АН — 26 под Харьковом

Еще одна авиационная катастрофа произошла 25 сентября 2020 года под Чугуевом (Харьковская обл.) с военным самолётом Ан-26Ш. Крушение случилось во время учебно-тренировочного полета 203-й учебной авиационной бригады. Вследствие аварии 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице. По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины. В числе главных причин катастрофы называются отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях. На сегодня правоохранительные органы продолжают осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных.

Местные выборы

Местные выборы в Украине, которые состоялись 25 октября, были необычными по нескольким причинам. Во-первых, потому что проходили в условиях пандемии, а еще — общей усталости электората от политики как таковой. Можно было бы подумать, что именно этот фактор повлиял на низкую явку избирателей: первый тур — 37%, второй — 29% (кстати, на местных выборах-2015 явка была больше — 47% и 34% соответственно. — ред.). Но это все в русле мировых тенденций: местные выборы практически везде интересуют электорат меньше, чем общегосударственные, а явка в первом туре всегда выше, чем во втором. Еще — вступил в силу новый Избирательный кодекс, нормы которого переписывались ближе к выборам, что запутало как кандидатов, так и избирателей. Что же касается результатов, то, несмотря на заявления отдельных политиков, мол, именно их политические силы одержали победу, явных фаворитов по факту все же нет — ни одна из партий не сумела получить в местной гонке «моновласть». В то же время эти выборы показали значительный уровень поддержки региональных политических проектов и «привычных» мэров, что, по мнению специалистов, является результатом успешной реформы децентрализации.

Конституционный кризис

27 октября Конституционный суд (КС) отменил антикоррупционную реформу, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. Он признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо ложных сведений в декларации об имуществе. Также КСУ закрыл доступ к электронным декларациям чиновников, а НАПК лишил ключевых полномочий. Кроме того, КСУ отдельным решением признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника (хотя и оставил его в должности) и признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ. Они связаны с полномочиями президента в отношении Бюро.

Реакция власти была молниеносной. Президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Кабмин своим решением обязал НАПК открыть доступ к декларациям. А вскоре президент внес в Раду законопроект о прекращении полномочий КС. Оппозиция обвинила главу государства в попытке узурпации власти. В оппозиционных фракциях не скрывают, что больше всего боятся перезагрузки КС, в котором власть получит большинство. Шестеро ставленников по президентской квоте и еще столько же от парламента в лице СН. 25 ноября глава государства обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации. В своем решении международная инстанция засвидетельствовала, что решение КСУ относительно электронного декларирования является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства. Мол, трудности, связанные с проблематичным решением КС, с одной стороны, и соответствующим предложением президента, с другой стороны, касаются основного вопроса, который по-разному возникает во всех конституционных демократиях: «за кем последнее слово? КС или парламентом?». «Ответ частично зависит от временного масштаба конфликта: в отношении конкретного дела, которое оспаривается, последнее слово остается за КС. Решения КС окончательны и обязательны. Его решения не безошибочны, но, тем не менее, они окончательны, даже если их можно считать ошибочными. Этот принцип четко прописан во многих конституциях, в том числе в Конституции Украины», — отметили в Венецианской комиссии. В документе подчеркивается, что политическим органам не позволено прекращать полномочия отдельных судей КС (за исключением процедур импичмента, если это установлено конституцией) или всего корпуса Суда коллективно. Парламент также не должен блокировать деятельность КС посредством финансового давления или других процедурных препятствий. В данный момент парламентарии пытаются найти наиболее оптимальный вариант, который бы разрешил конституционный кризис без потерь для страны.

Выборы в США

Выборы в США, которые прошли в начале ноября, имели непосредственное влияние на Украину. Ведь с самого начала избирательной гонки американские партнеры оказывали давление на украинскую власть, пытаясь вовлечь нашу страну в свои внутриполитические игры. Еще в сентябре 2019 года вспыхнул скандал из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором президент США убеждал последнего сотрудничать с его адвокатом Руди Джулиани и расспрашивал о деле компании Burisma, в наблюдательном совете которой с 2014 года работал сын его оппонента Джо Байдена Хантер. Все завершилось процедурой импичмента президента Трампа в Палате представителей Конгресса, контролируемой демократами. Его оправдали в Сенате. Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью ВВС в сентябре 2019 года, что у ГПУ не было вопросов ни к Джо Байдену, ни к его сыну. Впрочем, Дональд Трамп не обошел вниманием эту тему во время дебатов с Байденом в октябре 2020 года. Что же касается результатов президентских выборов в США, то для Украины победа последнего имеет особое значение. Ведь если Трамп за время своей президентской каденции не демонстрировал особой заинтересованности «украинским вопросом», то для Байдена он имеет личный интерес. Политик активно занимался «украинским вопросом» во время президентства Барака Обамы и неоднократно бывал в Украине. В частности, возглавлял американскую делегацию на инаугурации Петра Порошенко в 2014 году и активно поддерживал Украину в конфликте с Россией. В то же время Байден жестко критиковал украинскую власть за отсутствие реформ и борьбы с коррупцией. После оглашения результатов выборов украинские политики и общественные деятели буквально соревновались между собой, публикуя в соцсетях лестные поздравления, адресованные новому главе Белого дома.