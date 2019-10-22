Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и «детектор лжи» для «слуг народа»

Главная » Политика » Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа" Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"

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Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии, Джонсон принял жесткое решение по Brexit, а оккупанты бросили в тюрьму на пятнадцать лет пленного журналиста Асеева, — такими были главные новости сегодня, 22 октября.

Человек дня — украинский вратарь Андрей Лунин, которого включили в список номинантов на молодежный Золотой Мяч (премию им Раймона Копа) по версии издания France Football. Кто же именно станет лучшим молодым футболистом мира, станет известно уже второго декабря, информируют Экономические Новости.

Важные решения

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Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сегодня, 22 октября провели встречу, по результатам которой заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии.Главные пункты, которые согласовали главы Турции и РФ:Турецкая военная операция в Сирии «Источник мира» прекращается, Россия и Турция намерены действовать вместе, интересы Сирии как суверенного государства будут соблюдены.

Приговор оккупантов

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к пятнадцати годам тюрьмы по решению так называемого «Верховного суда» так называемой «Донецкой народной республики». Журналиста оккупанты призвали виновным в «организации экстремистского сообщества», «шпионаже и подстрекательстве к шпионажу», «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности». Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем, в Европейской федерации журналистов признали «приговор» Асееву «вопиющим нарушением свободы слова».

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Жесткий Brexit

Борис Джонсон принял жесткое решение по Brexit. Премьер Великобритании заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из Европейского союза, если парламент на протяжении трех дней не поддержит предложенный правительством план действий.

«Детектор лжи» для слуг

В Офисе президента Украины предложили проверить сразу десяток народных от “Слуги народа” на детекторе лжи. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета. 18 октября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассматривал законопроект №2047 «о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости», который должен был ликвидировать «монополию» Антона Яценко.

Руководство партии «Слуга народа» перед возможной проверкой нардепов на детекторе лжи, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения. Каждый должен представить свою позицию.