РусУкр

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и «детектор лжи» для «слуг народа»

Главная » Политика » Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии, Джонсон принял жесткое решение по Brexit, а оккупанты бросили в тюрьму на пятнадцать лет пленного журналиста Асеева, — такими были главные новости сегодня, 22 октября.

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и детектор лжи для слуг народа

Человек дня — украинский вратарь Андрей Лунин, которого включили в список номинантов на молодежный Золотой Мяч (премию им Раймона Копа) по версии издания France Football. Кто же именно станет лучшим молодым футболистом мира, станет известно уже второго декабря, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и «детектор лжи» для «слуг народа»

Важные решения

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и «детектор лжи» для «слуг народа»

Читайте: Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сегодня, 22 октября провели встречу, по результатам которой заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии.Главные пункты, которые согласовали главы Турции и РФ:Турецкая военная операция в Сирии «Источник мира» прекращается, Россия и Турция намерены действовать вместе, интересы Сирии как суверенного государства будут соблюдены.

Приговор оккупантов

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к пятнадцати годам тюрьмы по решению так называемого «Верховного суда» так называемой «Донецкой народной республики». Журналиста оккупанты призвали виновным в «организации экстремистского сообщества», «шпионаже и подстрекательстве к шпионажу», «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности». Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем, в Европейской федерации журналистов признали «приговор» Асееву «вопиющим нарушением свободы слова».

Читайте: Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"

Жесткий Brexit

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и «детектор лжи» для «слуг народа»

Борис Джонсон принял жесткое решение по Brexit. Премьер Великобритании заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из Европейского союза, если парламент на протяжении трех дней не поддержит предложенный правительством план действий.

«Детектор лжи» для слуг

В Офисе президента Украины предложили проверить сразу десяток народных от “Слуги народа” на детекторе лжи. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета. 18 октября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассматривал законопроект №2047 «о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости», который должен был ликвидировать «монополию» Антона Яценко.

Руководство партии «Слуга народа» перед возможной проверкой нардепов на детекторе лжи, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения. Каждый должен представить свою позицию.

Автор: Оксана Ельченко
22.10.2019 22:00:42
Посещений: 54

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Семья главного борца с контрабандой попалась на контрабанде, - Александр Дубинский (ВИДЕО) (11181)

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ (4785)

В Генштабе предупредили: Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии (4478)

В РПЦ "отомстили" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ (4433)

"А сколько было пафоса": Бородай признался, что боевик Моторола убит в криминальных разборках (4064)

Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу. В РФ ответили истерикой (3826)

Чиновник раскрыл детали: Белый дом поручил “троим амиго” заниматься “неофициальной” политикой по Украине (3809)

Суд по делу ПриватБанка отложили: Принято неожиданное решение (3141)

Вакарчук жестко прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором (3024)

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву. У скандала появились новые подробности (2966)



Читайте также

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
 Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
 Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Завораживающие фото людей с веснушками

Все фото »

 