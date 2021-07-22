Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником

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В среду Белый дом сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом Джо Байденом в следующем месяце, но визит состоится позже, чем рассчитывал Киев, что усиливает мнение в Украине о том, что страна, на которую оказывал давление последний президент США, получает менее благосклонное отношение и от нового.

Зеленский публично призвал к личной встрече с Байденом перед саммитом Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне. Вместо этого Зеленский получил телефонный звонок от Байдена и после этого написал в Твиттере, что его пригласили посетить Белый дом в июле, информируют Экономические новости со ссылкой на NBC News.

Но июльская встреча в Овальном кабинете не состоялась, и теперь она назначена на 30 августа, объявил Белый дом. Представители администрации, тем временем, отвергли обвинения в том, что они якобы предостерегали Украину от публичной критики действий Байдена в отношении скандального российского газопровода или откладывали любую встречу между лидерами.

Украина возлагала большие надежды на президентство Байдена после того, как столкнулась с требованиями бывшего президента Дональда Трампа, который задерживал военную помощь и просил правительство Зеленского раскопать компромат на семью Байдена, чтобы помочь выиграть перевыборы. Этот эпизод привел к первому импичменту Трампа, который был оправдан контролируемым республиканцами Сенатом в феврале 2020 года, и втянул Украину в ожесточенную партийную борьбу в Америке.

Но Байден ошеломил Украину в мае этого года, когда его администрация решила отменить санкции против компании и генерального директора, курирующего строительство российского газопровода в Европу — проект, против которого активно выступают Украина и ее восточноевропейские соседи.

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Несмотря на неоднократные возражения со стороны Украины, а также двухпартийной группы законодателей, Байден воздержался от введения санкций, призванных помешать завершению проекта, известного как «Северный поток 2». Администрация заявила, что этот шаг даст время для выработки компромиссного соглашения с Германией, которая поддержала строительство газопровода.

В среду администрация Байдена и Германия объявили о заключении соглашения, направленного на смягчение негативных последствий от строительства газопровода в обход Украины, но соглашение сразу же подверглось ожесточенной критике в Киеве и других странах.

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Противники газопровода «Северный поток 2», включая Украину и Польшу, в среду раскритиковали сделку, заявив, что она сделает Киев весьма уязвимым перед силовым давлением России.

В совместном заявлении Украина и Польша заявили, что сделка «значительно углубила» «кризис».

«К сожалению, предложения по устранению возникшего дефицита безопасности нельзя считать достаточными для эффективного ограничения угроз, создаваемых Северным потоком 2», — говорится в заявлении. «Мы призываем США и Германию адекватно разрешить кризис безопасности в нашем регионе, единственным бенефициаром которого является Россия».

Представители администрации Байдена защищали соглашение и свой подход к газопроводу «Северный поток 2», отвергая обвинения в том, что они пытались оказать давление на Киев, чтобы он воздержался от публичной критики сделки или лоббирования против нее в Конгрессе.

Американские чиновники заявили, что они хотели избежать ухудшения отношений с ключевым союзником, Германией, которая поддержала строительство газопровода.

В результате прокладки трубопровода в обход Украины Киев лишится выгодных транзитных платежей за газ, транспортируемый через его территорию.

Администрация Байдена заявила в среду, что сделка с Германией поможет смягчить влияние трубопровода на Украину и будет включать инвестиции в «зеленую энергетику» в Украине.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что Киев испытывает «чувство предательства» из-за подобного отношения к Украине со стороны Байдена, в особенности после того, что он пережил во время пребывания у власти Трампа.

«Это очень неубедительная дипломатическая игра администрации Байдена», — сказал Хербст, научный сотрудник Атлантического совета. «За пять месяцев переговоров с Германией они совершенно ничего не добились».

Белый дом заявил, что Байден рассчитывает принять Зеленского в Вашингтоне в августе, и что «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России» в Восточной Украине, а также сотрудничество по «энергетической безопасности» и поддержку «усилий Зеленского по борьбе с коррупцией».

По словам Хербста и двух членов Конгресса, непосредственно знакомых с этим вопросом, чиновники администрации Бйдена в последние дни давили на Украину, чтобы заставить ее публично не критиковать американо-германскую сделку и не выступать против соглашения на встречах с представителями Конгресса.

«Им сказали заткнуться и проглотить это», — сказал Хербст.

Визит Зеленского в августе состоится, когда Конгресс, скорее всего, не будет заседать.

Официальные лица решительно опровергли информацию о том, что встреча была изначально запланирована на начало лета или что она была отложена из-за разногласий между двумя правительствами по поводу газопровода.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, заявила, что администрация никогда не просила Украину молчать по поводу «Северного потока-2».

«Я хочу повторить, что мы не предпринимали никаких действий, чтобы заставить Украину замолчать. Украина является суверенным государством и сама выскажется по этому поводу», — сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. В администрации Обамы Нуланд была старшим дипломатом, курирующим политику Украины после вторжения России на Крымский полуостров.

По словам Нуланд, в рамках соглашения США с Германией Берлин обязался принять меры, если Россия попытается «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины».

«Германия предпримет действия на национальном уровне и будет добиваться принятия эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортные возможности России в Европу в энергетическом секторе», — сказала Нуланд.

США и Германия будут поддерживать продление существующего договора о транзите газа между Россией и Украиной на сумму $3 млрд. в год после 2024 года, сказала Нуланд. Вашингтон будет «добиваться, настаивать и использовать рычаги влияния, чтобы попытаться получить дополнительные 10 лет», — сказала она.

Но было неясно, как администрация Байдена и Германия смогут убедить Россию продлить действующий контракт на транзит газа, который истекает через три года.

«Послушайте, это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали несколько значительных шагов в этом направлении благодаря этому соглашению», — сказала Нуланд законодателям.

В рамках соглашения Германия также согласилась инвестировать в новый фонд в размере 1 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность.

Сенатор-республиканец Тед Круз из Техаса, который наложил запрет на выдвижение всех кандидатов в Госдепартамент до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против трубопроводной компании и ее генерального директора, сказал, что его не убедили аргументы администрации.

«Это геополитическая ошибка на многие поколения, от которой через десятилетия будущие российские диктаторы будут ежегодно получать миллиарды долларов», — сказал Круз на слушаниях в Сенате. «И будут использовать этот трубопровод для экономического шантажа Европы через десятилетия. Этот трубопровод — ключи к Европе».

Американо-германская сделка не изменит позицию Круза, и он не планировал отменять запрет на выдвижение всех кандидатов в Госдепартамент, по словам источника, знакомого с мнением сенатора по этому вопросу. На утверждении в Сенате находятся десятки кандидатов на должности в Госдепартаменте.

Сенатор-демократ Джинн Шахин из Нью-Гэмпшира, которая призвала администрацию Байдена принять меры для предотвращения строительства газопровода, сказала, что не уверена в эффективности американо-германского соглашения.

«Хотя я с нетерпением жду, когда администрация проинформирует меня об окончательных деталях соглашения, я скептически отношусь к тому, что оно будет достаточным, когда ключевой игрок за столом переговоров — Россия — отказывается играть по правилам», — говорится в заявлении Шахин.

Пока официальные лица из Германии и США работали над окончательным оформлением соглашения в течение последней недели, старший сотрудник Государственного департамента Дерек Чоллет во вторник посетил Украину, чтобы лично переговорить о достигнутом соглашении.

На брифинге Госдепартамента с журналистами пресс-секретарь Нед Прайс сказал, что было ясно, что санкции не смогут остановить строительство трубопровода, и поэтому администрация решила, что не в интересах США ослаблять «отношения, которые мы поддерживаем с нашим союзником Германией» из-за этого проекта.

Члены партии «зеленых» в Германии назвали американо-германское соглашение » тяжелейшим провалом в деле защиты климата», который навредит Украине и будет выгоден Путину.

«В то время, когда Путин оказывает мощное информационное и военное давление на Украину и вновь ставит под сомнение суверенитет страны, Вашингтон и Берлин посылают Москве неправильные сигналы», — заявили Оливер Кришер, заместитель председателя парламентской группы партии, и Мануэль Сарразин, пресс-секретарь по вопросам политики в Восточной Европе, сообщает Reuters.

В совместном заявлении США и Германии говорится, что они «непоколебимо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость и выбранный европейский путь Украины».