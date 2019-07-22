Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие «пролеты» скандальных политиков и загадка будущей коалиции

Главная » Политика » Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции

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Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Раду, послы G7 высоко оценили выборы, а в СБУ озвучили претензии к ArcelorMittal, — такими были главные новости сегодня, 22 июля.

Человек дня — Виктор Мусияка, один из отцов Конституции независимой Украины. Украинский юрист, бывший лидер партии Вперед, Украина!, профессор Киево-Могилянской академии в возрасте 73 лет ушел из жизни, информируют Экономические Новости.

Результаты выборов

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После обработки 80,05 процентов протоколов голоса украинцев распределяются так:

— Слуга народа — 42,83% (после обработки половины протоколов было 42,45%);

— Оппозиционная платформа — За життя — 12,98% (12,88%);

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— Европейская солидарность — 8,33% (8,64%);

— Батькивщина —8,09% (8,01)%;

— Голос — 6,08% (6,38%);

Громкие «пролеты»

Выборы «зеленого цвета» принесли Украине несколько сюрпризов. Так, Верховная Рада нового созыва останется без ряда известных скандальных политиков. В частности, нардеп Михаил Добкин и его брат Дмитрий проигрывают на парламентских выборах, Надежда Савченко разгромно проиграла на округе в Донецкой области, Розенблат и Кивалов проиграли «Слагам народа». Мимо Рады «пролетели» и Богдан Дубневич с Игорем Кононенко. Потерпели неудачу в этом году Татьяна Черновол, Сергей Пашинский, Александр Грановский и Сергей Лещенко. Ну и больше украинцы не смогут наблюдать за яркими перфомансами главного радикала Олега Ляшко, который шел по партийному списку своей «Радикальной партии», но она набрала меньше трех процентов голосов при пяти необходимых.

После того, как стало известно, кто же проходит в Раду, завис новый важный вопрос: кто же и с кем объединится, и кто и против кого будет дружить в новой Раде. После объявления результатов экзитполов глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил о том, что готов к диалогу с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком. Глава Слуги народа Дмитрий Разумков также сказал о том, что у у них имеет я черновик коалиционного соглашения и «теоретически» она может создать коалицию с Голосом. В свою очередь, Юлий Тимошенко заявила, что готова на коалицию только с двумя силами — Слугой народа и Голосом. А вот сопредседатель Оппозиционной платформы — За жизнь Вадим Рабинович вообще захотел вступить в коалицию с Коломойским и даже выкупить у него канал 1+1. Бывший президент Петр Порошенко в своей речи заявил о том, что в ЕС готовы к стратегической и ситуативного сотрудничества со всеми, кто будет поддерживать курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Похвала от G7

Страны Большой семерки (G7) считают, что внеочередные выборы в Верховную Раду имеют конкурентный и демократический характер и поздравили ЦИК с хорошо проведенной работой. Также украинцев с выборами поздравил и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который сообщил, что на текущей неделе посетит Украину.

Хищение в оборонке

Сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыски в служебных помещениях КМУ в связи с делом о расхищении средств в оборонной сфере. В ГПУ что речь идет о схеме при заключении международного контракта. В пресс-службе появилось такое официальное заявление: «Сотрудники Департамента контрразведки СБУ выявили факты завладения денежными средствами в сумме более $6,7 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Кроме того, стало известно о том, что с сегодняшнего дня генеральный прокурор страны Юрий Луценко ушел в отпуск.

Инвестиционные войны

И.о. главы СБУ Иван Баканов заявляет о том, что служба обвиняет менеджмент крупнейшего инвестора ArcelorMittal Кривой Рог в небрежном использовании инвестиций бизнесмена Лакшми Миттала. В частности, появилась информация о том, что ArcelorMittal выявлено превышение уровня радиации. Баканов в сообщении заявил о том, что не считает, что инвестор желал плохого, но все же должен понести дисциплинарное наказание за то, что с небрежностью относился к своим обязанностям.

Погода в Украине

Второй рабочий день в Украине будет немного холоднее, чем понедельник, ожидается комфортная погода с дождями и северо-западным ветром. Первая половина недели предвидится прохладная, а вот со среди температура опять поднимется и отправит украинцев на пляжи.