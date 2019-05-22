Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену

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Сегодня в стенах Верховной Рады Украины прозвучало много очень эмоциональных высказываний, новоизбранный президент продолжает назначать новых людей, а САП открыла дело на Порошенко, — такими были главные новости сегодня, 22 мая.

Человек дня — известная украинская журналистка Янина Соколова, которая сегодня, 22 мая, рассказала о том, что семь месяцев назад узнала о том, что больна раком и поборола этот страшный недуг. Она напомнила, что по статистике в нашей стране миллион больных раком. Именно потому она в компании творческих людей решила создать новый мультимедийный проект Я, Нина, информируют Экономические Новости.

Жаркий день в Раде

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Верховная Рада в среду, 22 мая, отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов. Перед этим же длительно обсуждали свое отношение к предложенным переменам. Были и угрозы, и ссоры, и эмоциональные речи. В результате спикер Андрей Парубий закрыл заседание, а следующее состоится уже 28 мая.

Новые назначения

Сегодня стало известно о многих новых назначениях на важные должности. Некоторые — вызывают острые дискуссии. В частности, экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Также, президент назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

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Страсти вокруг МВФ

Сегодня утром появилась информация якобы от источников о том, что миссия Международного валютного фонда, которая только прибыла в Украину, возвращается назад в США. Причины — роспуск ВРУ и несогласие с некоторыми кадровыми решениями. На эту новость даже нервно отреагировали курсы валюты. Тем не менее, позже появилась информация о том, что это неправда. Более того, на сайте нового главы государства появилась информация о том, что Зеленский на следующей неделе проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая накануне прибыла в Киев.

Дело Порошенко

Во среду пресс-служба САП сообщила о том, что после встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и экс-владельца компании «Енергомережі» Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Украинцы в плену

Сегодня с Донбасса появились тревожные вести: в среду утром восемь военнослужащих были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Украинцы, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации. В Минобороны подтвердили эту информацию.

Подростки и секс

Результаты исследования 10-17-летних украинцев, обнародованные детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), показали, что средний возраст начала половой жизни среди опрошенных, уже имели первый секс — 14,4 лет у мальчиков и 15,1 у девочек. О том, что у него уже был секс, сказал почти каждый пятый украинский подросток (от 3,7% среди 13-летних до 34,2% среди 17-летних).

Погода в Украине

Завтра, 23 мая, в большинстве областей страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Зонтики не рекомендуется прятать до конца месяца.