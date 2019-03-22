Итоги дня: Важная резолюция США, угроза масштабного вторжения и скандальное заявление Трампа

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Украинского политзаключенного Гриба приговорили к шести годам лишения свободы, в американском конгрессе представили резолюцию, которая осуждает попытки РФ вмешаться в выборы в Украине, а Порошенко заявил о наивысшей угрозе масштабного вторжения в Украину, — такими были главные новости сегодня, 22 марта.

Человек дня — украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в РФ приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. После того, как был озвучен приговор, украинец объявил голодовку. о задержании парня, который имеет серьезные проблемы со здоровьем, стало известно 28 августа 2017 года. Его обвиняют в подготовке теракта на линейке в Сочи, информируют Экономические Новости.

Важная резолюция

В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки представили резолюцию, в которой осуждаются попытки Российской Федерации вмешиваться в президентские выборы в Украине. Конгрессмены призвали американское правительство предоставить Киеву помощь в усилиях по защите избирательной системы от кибернетической и других видов угроз.

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Высокая угроза

Глава Украинского государства Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому Совету Церквей, попросив их призвать к проведению выборов в стране без насилия. Кроме того, президент напомнил о нависшей угрозе масштабного вторжения со стороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что выборы являются испытанием для любой страны, а особенно для общества, которое находится в состоянии войны и на чьей границе расположены дивизии РФ, готовые к вторжению.

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Скандальные слова Трампа

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о признании за Израилем сирийских Голанских высот, которые были аннексировагы в 1967 году после военных действий, вызвало настоящую бурю и массу возмущения во всем мире.

Взрыв в Китае

Взрыв на заводе по производству пестицидов в городе Яньчэн, который находится в Китае, унес жизни минимум 47 человек. Еще 640 получили ранения.

Штормовое предупреждение

Сегодня, 22 марта, по всей стране было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 15-20 метров за секунду. Вместе с тем синоптики успокаивают: вскоре погода должна улучшиться и весна наконец-то будет радовать украинцев теплом, хотя до конца марта стоит приготовиться к постоянным дождям.