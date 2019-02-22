Недо-санкции Керченского пролива

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Обещанные Западом санкции против России в связи с захватом в Керченском проливе, наконец-то, начинают принимать реальные очертания. И по мере этого обретения реальности разочарование позицией Запада нарастает все сильнее. Причем речь идет как о собственно содержании санкций, так и о том длительном сроке, который понадобился коллективному Западу, включая ЕС и США, чтобы объявить, что санкции скоро будут…

Причем недовольство содержанием и сроками санкций имеет место и на Западе со стороны ряда политических деятелей, а также дипломатов и других должностных лиц, информируют Экономические Новости.

Впрочем, было бы огромным преувеличением говорить, что санкции прошли для экономики России совершенно безболезненно. Их пагубное влияние признают даже в Москве. Недавно были опубликованы результаты мониторинга Министерства экономического развития Российской Федерации. Согласно этим данным, к концу 2018 года сумма убытков от экономических санкций для российских экспортеров достигла 6,3 млрд долларов. В отношении российской продукции 62 страны ввели 159 ограничительных мер. По их количеству в первых рядах находятся Евросоюз (25), Украина (22), Индия (16), Беларусь (13), Турция (12), США (9), Австралия (6). Максимальный ущерб в денежном выражении от санкций приходится на ограничения Евросоюза (свыше 2,4 млрд долларов), США (свыше 1,1 млрд), Украины (775 млн), Турции (713 млн).

От ограничений более всего страдает российская металлургия, убытки которой оцениваются в 4 млрд долларов. Сельское хозяйство России потеряло 1,1 млрд долларов, химическая промышленность – 641 млн, автомобильная отрасль – 306 млн долларов.

Америка своими санкциями недовольна

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В то же время в США признают, что американские санкции против РФ неэффективны, поскольку они не смогли удержать Москву от вторжения в сферу американских интересов, а также от посягательства на мировые ценности. Об этом говорится в недавнем меморандуме финансового комитета Палаты представителей Конгресса США.

Конгрессмены обращают внимание на отсутствие в администрации президента США единой позиции, а также на отсутствие последовательной позиции и стратегии Белого дома в отношении антироссийских санкций, что снизило их эффективность.

«Россия смогла снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам, в то время как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия», – отмечено в меморандуме американских конгрессменов.

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Говорится в документе и о половинчатости и непоследовательности санкционных мер, а также о необоснованной отмене санкций в ряде случаев. В частности, конгрессмены раскритиковали выведение из-под санкций трех компаний, которые связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Выведение из-под санкций мотивировано тем, что доля Дерипаски в капитале этих компаний якобы сократилась. Но конгрессмены полагают, что, несмотря на это, олигарх может сохранять контроль над компаниями En+, РусАл и Евросибэнерго. К тому же сам Дерипаска находится под персональными санкциями, поскольку на Западе его тесно связывают с Кремлем, а также потому что Дерипаска считается деловым партнером бывшего советника Дональда Трампа – Пола Манафорта, которого в Америке обвиняют в деятельности, направленной против США.

«Решение Минфина США об исключении этих компаний из «черного списка» может привести к их попаданию в «белые списки». Это позволит им привлекать иностранный капитал», – указывают конгрессмены и утверждают, что компании могут помогать Кремлю «вести деятельность против интересов США».

Таким образом, даже за океаном с санкциями не все так гладко, и в Штатах это признают. К тому же вопросы о наложении санкций рассматриваются очень долго, ярким примером чего может служить так называемое дело Скрипалей.

Отравление Скрипалей имело место еще в марте 2018 года, то есть прошел почти год. Но в США до сих пор отсутствует окончательное решение относительно объема и формы санкций, о которых весь этот год шли разговоры. Недавно госсекретарь США опять поднял вопрос о введении дополнительных санкций в связи с отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

В Москве дело Скрипалей в очередной раз назвали «мутной историей». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что дополнительные санкции против России — неоправданный шаг, который усилит напряжение в двусторонних отношениях.

Новые американские санкции. Пока только в прожектах…

Если в Палате представителей Конгресса США критикуют неэффективность имеющихся санкций против Москвы, то в Сенате уже предлагается новый пакет санкций, касающийся также московской агрессии в Украине. В законопроекте, внесенном группой сенаторов 13 февраля 2019 года, речь идет о дополнительных санкциях в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – на агрессию в Украине». Любопытно, что авторами документа являются как республиканцы, так и демократы, то есть по поводу санкций есть консенсус между представителями извечно противоборствующих политических сил.

Санкции разделены на две категории. В первой из них речь идет о санкциях за вмешательство Москвы в функционирование демократических институтов в других странах, включая санкции против российских банков, которые замешаны в таком участии. Предлагаются также санкции, призванные препятствовать инвестициям в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами России; санкции, связанные с суверенными долгами России, а также санкции против российского киберсектора. Кроме того, американские сенаторы предлагают ввести санкции против политиков и олигархов, которые содействуют незаконным и коррупционным действиям, а также членов их семей.

Есть и вторая категория санкций, которая должна стать ответом на агрессию в Украине. В частности, предлагается ввести персональные санкции против 24 работников ФСБ России, которые причастны к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

Однако кроме сугубо персональных санкций, связанных обычно с визовыми ограничениями, этот блок санкций предполагает введение их против кораблестроительной отрасли России. Также предлагается ввести санкции против проектов, связанных с освоением нефтегазовых ресурсов России и против российских государственных проектов в сфере энергетики за пределами РФ.

Таким образом, речь идет не только о персональных санкциях, но и о серьезных экономических санкциях против Москвы в связи с действиями России в Керченском проливе и захватом наших моряков.

Другое дело, что это пока только планы. Даже если они воплотятся в жизнь, то, судя по продолжительности принятия решений по другим санкциям, ждать введения указанного пакета санкций против Москвы придется еще очень долго.

Европа убоялась санкций своих

Напомним, что 25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России протаранил украинский военный буксир, который в числе трех военных кораблей военно-морских сил Украины на законных основаниях и по всем правилам следовал в порт Мариуполь. Затем пограничные суда ФСБ России открыли огонь по украинским судам. В результате этого инцидента, 6 украинских моряков получили ранения. Российские пограничники захватили 3 украинских судна и 24 моряка, которые объявили себя военнопленными. Пленные сейчас находятся в московских СИЗО, в отношении их ведутся следственные действия, которые, по прогнозам адвокатов, продлятся до 25 мая, а суд состоится ориентировочно через год.

Правда, в России заявляют, что украинские корабли якобы незаконно вошли во временно закрытую акваторию внутреннего моря России и Керченский пролив. Тем самым утверждается, что Украина, дескать, не имеет прав на Азовское море и Керченский пролив, хотя мировое сообщество принадлежность Крыма к России после аннексии полуострова не признало.

Что касается европейских санкций в ответ на агрессию России в Азовском море, то здесь ситуация столь же неутешительная. 18 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза наконец-то согласовали новые санкции против России в связи с керченским инцидентом. Могерини пообещала, что в ближайшее время санкции будут введены.

Еще раз обратим внимание, что инцидент имел место 25 ноября, сейчас уже февраль оканчивается, а вопрос санкций якобы только согласовали. К тому же, речь идет о персональных санкциях против всего-то 6 человек, участвовавших в инциденте с российской стороны.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля 2019 года конкретизировала планы ЕС по санкциям из-за агрессии в Керченском проливе. «Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц, например, на осложнение процедуры получения ими визы или отказ в выдаче визы», – заявила глава внешнеполитического ведомства Австрии.

В западных СМИ со ссылками на дипломатические источники также была распространена информация о том, что, в связи с агрессией в Керченском проливе, никаких других антироссийских санкций, кроме персональных, в ЕС не готовят.

Подобные, с позволения сказать, «санкции» Европы вызывают, как минимум, раздражение. Ведь речь идет даже не только о вооруженной агрессии против украинских моряков, которые шли в свой порт по морской акватории, признаваемой в мире украинской, поскольку аннексию Крыма, повторим, мировое сообщество не признало. Кроме того, Москва фактически объявила явочным порядком Керченский пролив и Азовское море своими внутренними водами, присвоив себе право пускать или не пускать туда суда других государств. Завтра Кремль с таким же успехом может объявить своими любые другие географические пространства планеты. И на это Европа отвечает визовыми ограничениями для нескольких московских солдафонов, которые тупо выполняли приказ сверху! И все это лишь потому, что европейскому бизнесу не хочется терять гешефты от сотрудничества с Россией.

Правда, в Европе звучат и более решительные, хотя и не слишком влиятельные голоса. Комментируя указанные решения Евросоюза, глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус в интервью «Радио Свобода» 18 февраля 2019 года заявил, что санкции ЕС в ответ на агрессию России против Украины «иногда слишком незначительны, иногда слишком запоздалые».

«Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы принимали меры быстро, оперативно и мощно», – заявил Линкявичус.

Большое спасибо, конечно, литовским друзьям, но на мнение Европы их позиция, к сожалению, мало влияет, а потому налицо какие-то «недо-санкции».