Итоги дня: Деньги «семьи» в бюджете, военная стратегия США и «евробляховый deadline»

Главная » Политика » Итоги дня: Деньги "семьи" в бюджете, военная стратегия США и "евробляховый deadline" Итоги дня: Деньги "семьи" в бюджете, военная стратегия США и "евробляховый deadline"

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Деньги «семьи Януковича» перечислены в бюджет, глава МВФ Аваков заявил об атаках на полицию, а на льготную растаможку «евроблях» осталось меньше суток, — такими были главные новости сегодня, 22 февраля.

Человек дня — самый добрый охотник на крокодилов, австрийский натуралист Стив Ирвин. Защитник природы и талантливый документалист, он погиб в возрасте 44 лет во время подводных съемок от удара электрического ската. Сегодня, 22 февраля, Google посвятил ему дудл на стартовой страницы, так как в этот день он мог отметить своей 57 день рождения, информируют Экономические Новости.

Возвращение денег



На счет казначейской службы Украины сегодня, 22 февраля, пришли один млрд 478,5 миллионов гривен, которые передали в порядке спецконфискации средств окружения бывшего беглого главы государства Виктора Януковича.

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Атаки на полицию

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о том, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на грядущих украинских выборах нашу всеми возможными способами хотят атаковать и дискредитировать.

Конец льготам

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Растаможить машины с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно только до 24 часов 22 февраля.

Избиение скандального догхантера



В пятницу, 22 февраля, в полиции рассказали о том, что скандальный догхантер Алексей Святогор угодил в больницу после сильного избиения. Свидетели говорят о том, что нападавших было двое и они были одеты в темную одежду. Ранее этот мужчина неоднократно заявлял о том, что убивал бездомных собак.

Погода в Украине

Синоптики пояснили, когда в Украину вернется тепло. Так, пока что рассчитывать на весну не стоит: в ближайшие два дня в стране будет держаться холод и снег, но новая неделя принесет долгожданное тепло.