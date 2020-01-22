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Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

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Украинский президент выступил на экономическом форуме в Давосе, в МВФ отметили прогресс нашей страны в реформах,
а в Украине показали современный квадрокоптер «Берегиня», — такими были главные новости сегодня, 22 января.

Итоги дня: Четыре всадника апокалипсиса, дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская Берегиня

Человек дня — народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который сегодня, 22 января, опять заставил украинцев обсуждать его персону. На сей раз — из-за драки, которая состоялась в ресторане «Моссо» в Киеве. На видео видно, как нардеп подходит к другому мужчине и резко бьет его головой в лицо. В свою очередь, тот наносит Сиво удар в лицо. Позже стало известно о том, что драка состоялась с Михаилом Майманом, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

Выступление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 января, выступил на экономическом форуме в Давосе, высказавшись о вызовах, с которыми столкнулся современный мир. Он обратил внимание на то, что в Украине и дальше идёт война и наша страна знает, что такое угрозы. По его словам, торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений подрывают веру человечества и наводят на мысль о том, не летит ли этот мир в пропасть.Также, он отметил, что нашей стране мало одной только обеспокоенности мира.

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Дерзкое предложение президента

Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

Кроме того, глава Украинского государства сделал европейским лидерам неожиданное и дерзкое предложение. Он заявил, что наша страна может заменить Великобританию, которая покинула состав Европейского союза. При этом Владимир Зеленский указал на то, что многие лидеры стран Евросоюза поддерживают Украину и видят её будущее рядом с собой.

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Сильная речь Генсека ООН

Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

Генсекретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в Давосе также назвал четыре «всадника апокалипсиса», которые сегодня больше всего угрожают нашему миру. Это геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями. Но не всё так печально в нашем мире — Генсек ООН обратил внимание на «некоторые признаки надежды». В частности, удалось остановить конфликты в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских островах. Среди конфликтов, где получилось достичь некоторого прогресса в урегулировании, названы Йемен, Сирия и Ливия.

Прогресс Украины в реформах

В МВФ отметили прогресс нашей страны в судебной реформе и реформах в экономике. Там отметили, что после выполнения всех нужных шагов готовы выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

Первый украинский квадрокоптер

Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

В Укроборонпроме презентовали первый военный беспилотный летательный аппарат «Берегиня» нашего, украинского производства. Он отличается современностью, точностью и лёгкостью. Раму квадрокоптера напечатали из карбона на 3D-принтере, а весит он менее двух килограммов. Он оснащен сразу двумя камерами − цифровой и аналоговой, а изображение передается и пилоту, и на наземную станцию.

Укрзализныця и Deutsche Bahn

Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

Ещё одна важная новость этого дня состоит в том, что Министерство инфраструктуры в среду, 22 января, подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Сообщается о том, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции должны стать отменной базой для изменения ситуации в Укрзализныце.

Отмена смертной казни

Итоги дня: Четыре «всадника апокалипсиса», дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская «Берегиня»

Украинцу Роману Золотареву, которого приговорили к смертной казни в Малайзии, больше не грозит самое страшное наказание. Ранее бывший участник шоу «Х-фактор» Золотарев выехал в Бразилию на заработки, но ему пришлось вернуться назад. По пути домой он по просьбе незнакомых людей согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, но в вещах были обнаружены наркотики. Именно из-за этого украинцев оказался на грани смерти, но, к счастью, был помилован.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
22.01.2020 21:00:58
Посещений: 112
Инна Погрибная

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