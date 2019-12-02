Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма

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Китай ввел санкции против США, украинцам пересчитали пенсии, а в полиции рассказали детали жуткого происшествия с убийством трёхлетнего сына депутата, — такими были главные новости сегодня, 2 декабря.

Человек дня. Сегодня хотелось бы отметить сразу двух представительниц прекрасного пола. В Японии женщина первый раз стала капитаном эсминца, оснащенного противоракетной системой Aegis. 48-летняя Михо Отани параллельно со службой воспитывает дочь, которая осталась с ней после развода с мужем, информируют Экономические Новости.

Кроме того, к работе приступил новый состав Европейской комиссии, а его впервые возглавила женщина. Речь идёт об Урсуле фон дер Ляйен. Урсула — мама семерых детей, в политику она пришла только в начале двухтысячных, но уже успела добиться на этом поприще очень многого.

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Убийство ребёнка в Киеве

Правоохранители вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, из-за чего погиб его трехлетний сын. Источники сообщают, что уже скоро заказчика возьмут. Кроме того, есть информация о том, что задержанные молодые люди (18 и 19 лет), подозреваемые в исполнении покушения, были участниками организации Дмитрия Яроша.

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Санкции Китая

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch. Такие действия официальный Пекин объясняют тем, что организация поддерживает протестующих в Гонконге, а в этом в азиатской стране заподозрили поддержку экстремизма.

Новые пенсии

С 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии для украинцев. Изменение сумм выплат произошло из-за повышения прожиточного минимума, как предусмотрено госбюджетом-2019.

… и рост прожиточного минимума

Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 гривен до 2102 гривен. Изменения вступили в силу согласно закону о госбюджете на 2019 год.

Слова Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которым поделился сегодня с украинцами, заявил о том, что следующей зимой тарифы на отопление в Украине могут быть снижены наполовину.

Кроме того, ранее глава государства рассказал о том, что намерен в Париже обсудить тему возвращения крымского полуострова. Также, он считает, что в решение этого вопроса нужно задействовать Соединенные Штаты Америки. В Кремле уже успели заявить о том, что какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно.

Снежный дебют

В первые дни декабря в стране резко ухудшится погода: с лайтовой осенней она внезапно перейдет на жесткую зимнюю со снегопадами, метелями и сильным ветром. Уже завтра, 3 декабря, в большинстве регионов страны ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.