Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками

Главная » Политика » Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками

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Через неделю, 9 декабря, в Париже должна состояться встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина и Россия). Впервые после трехлетнего перерыва сторонам, наконец, представится возможность обсудить перспективы урегулирования конфликта на Донбассе. Основной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в частности закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно «формуле Штайнмайера», а также обсуждение обмена пленными.

Насколько результативной окажется встреча на этот раз, готовы ли Украина и Россия идти на компромисс и где должна проходить «красная линия» для Киева в желании обеспечить мир на Востоке страны — об этом и многом другом «Экономические новости» спросили у военного эксперта и блогера Алексея Арестовича.

Корабли, которые Россия недавно вернула Украине после захвата в Керченском проливе в 2018 году, были полностью испорчены. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. В чем заключается скрытый смысл такого демонстративного жеста?

Ну, это же россияне. Российской душе присущи эти зверские проявления, которые часто не поддаются логическому анализу. С одной стороны, Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, с другой – мы наблюдаем такие выходки. Понятно, что без команды высшего руководства Кремля этого сделать не могли. В такой способ они выражали свое презрение по отношению к Украине. Так, «по-пацански», «по-бандистки». Поломать вещи и вернуть в состоянии непригодном для эксплуатации. Такое себе символическое торжество над противником. Но в своей глупости они сами попали в ловушку. Потом пришлось снимать фейковый стрим о том, что корабли якобы вернули в целости и сохранности. Хотя на видео прекрасно видно, что катера не наши. Они настолько быстро лепили этот фильм, что даже было видно номер судна и его название, не принимавшего участия во встрече. Речь идет о корабле «Переяслав», бортовой номер А512, он существует в составе ВМСУ, но его не было в момент передачи кораблей. Россияне его изобразили на своем фейковом видео. То есть обычная подделка в попытке оправдаться, которая показывает абсурдность всей ситуации. Но в момент, когда они это сделали ими явно руководило измененное состояние сознания, а не здравый рассудок.

Как Вы оцениваете процесс разведения войск на Донбассе? В частности, в контексте заявления Министра обороны Андрея Загороднюка заявившего, что «украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей незаконными вооруженными формированиями позволит ВСУ сразу вернуться обратно».

Разведение коснулось одного-троих взводов солдат. Даже батальоны не разводились. Поэтому на уровне взводных пунктов, ротных позиций — это ничтожно малая величина в масштабах фронта. С военной точки зрения, ничего страшного разведение не представляет. Единственное, что надо было бы узнать – в каком состоянии живут и находятся отведенные подразделения. Но этого никто не покажет, потому что отчасти это государственная тайна. Поэтому относительно конкретного местоположения никто распространяться не будет. А условия можно всегда узнать. Журналистов отправить, чтоб они засняли условия, в которых проживают украинские военные. Но кто сейчас о таких вещах думает?

Войска могут вернуться в любой момент. Критическим не является даже разрушение в районе Петровска блиндажей, которые были возведенные силами МЧС. Но, войска есть войска. Если им дадут команду вернуться или копать новые блиндажи – это не проблема. Для военных такие вещи нормальны. Здесь отошли, там, наоборот, продвинулись. Проблема в другом – значительная часть общества находится в полном неведении и нервном состоянии и до конца не понимает, как воспринимать разведение.

Это «зрада»? Отступление? Или нормальный тактический маневр? Потому что никто ничего не объясняет. Информационная политика, которой так гордится Офис президента, полностью провалена. Еще хуже, чем при президентстве Порошенко. Президент не может себе позволить держать такое количество людей в нервном напряжении, когда они не понимают целей и курса новой политики. Вот это главное, а не тактические маневры разведения. Потому что войска, когда надо отошли, когда надо вернулись на свои прежние позиции. Движения в пределах километра, с точки зрения обороноспособности, способности держать позиции и наступать — все это мелочи. Внутриполитические следствия информационного разведения – вот проблема.

Что касается министра обороны Загороднюка, то он, видимо, пытался купировать следствия, уверив всех, что, если во время встречи в «нормандском формате» не будет продвижения, мы всех победим и вернемся назад, что, между прочим, не исключено. А, может, исключено. И данное заявление лишь попытка «слепить хорошую мину при плохой игре». Таким образом, мы еще больше затягиваем эту петлю. Мы не знаем, чего они хотят на самом деле, что, в свою очередь, порождает слухи, домыслы, опасения, которые часто доходят до паническо-критического уровня. Такие вещи явно свидетельствуют о неразумной политике со стороны Банковой. Рейтинги Зе-команды объективно проваливаются и недавние соцопросы тому показатель.

Встреча «нормандской четверки» много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский пытался ускорить ее с начала августа. В итоге она запланирована на 9 декабря в Париже. Каковы Ваши ожидания по этому поводу? Насколько серьёзны для страны риски полноценной имплементации «формулы Штайнмайера», о которой сегодня так много разговоров?

Россия попытается максимально «выжать» из этой встречи. Центром всей истории станет особый статус Донбасса, оформленный в виде закона и т.д. Скорее всего, они попытаются еще и газовые проблемы сюда привязать. Их задача максимизировать особый статус Донбасса вплоть до того, что т.н. ОРДЛО были практически независимы, с очень формальным статусом в составе Украины, имели возможность держать свою армию, милицию, правосудие, отдельные отношения с Россией. А задача украинской стороны – минимизировать особый статус оккупированных территорий вплоть до того, чтобы они имели такой же статус как все остальные регионы Украины по децентрализации. Очевидно, где-то посредине будут сходиться. Думаю, что Зеленский, как сентиментальный человек, в первую очередь, поставит вопрос о возвращении всех пленных и прекращении огня, чтобы больше не было раненных и убитых. Он очень тяжело это лично переносит. А россияне будут выторговывать какие-то преференции за такие уступки. На чем остановится – совершенно не известно. До чего дойдут – также не понятно.

Смогут ли стороны договориться об обмене пленными «всех на всех»?

Думаю, что часть военнопленных вернется в Украину. Взаимный обмен состоится. Для международного сообщества такой жест очень показателен. Все это будет происходить в конвейере предыдущих обменов пленными и возвращения наших захваченных судов. Таким образом, они демонстрируют свою «добрую волю». Ведь если Россия вообще ничего не будет делать, то все «шишки» сойдутся на ней. Мол, Киев идет на уступки, а Москва — нет. Ей и так уже всячески намекают, что пора бы что-то сделать конструктивное.

Какие «красные линии» не должен перейти украинский президент на переговорах в Париже и если он их перейдет, то какие механизмы есть у общества, чтоб не допустить полной капитуляции Украины?

Он не должен предоставлять ОРДЛО статус, который бы отличался от других регионов Украины. Ни в коем случае не создавать прецедент. Из-за чего перспектива этих переговоров очень невнятная, потому что именно на этом россияне и будут настаивать. А именно этого ему делать категорически нельзя.

3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с «ЛНР» и «ДНР», то мирные переговоры зайдут в тупик. Что скажете по этому поводу?

То же самое. Это все стандартная политика России, которая не меняется уже много лет. Заключается она в том, что Украине необходимо вести прямые переговоры с т.н. ЛНР и ДНР, где Москва — всего лишь посредник, а не сторона конфликта. Таким образом, обнуляются все факты против страны-агрессора, меняется ее статус. Вот чего добивается российское руководство. Мы пока на это не идем. И это еще одна из «красных линий», которые нельзя переходить Зеленскому в Париже. Особенно теперь, когда Россия, благодаря усилиям украинской дипломатии в международных судах признается стороной конфликта.

Возможна ли встреча тет-а-тет между Зеленским и Путиным?

Думаю, что эта встреча состоится. Иначе какой тогда смысл съезжаться всем лидерам? Скорее всего, возможность поговорить с глазу на глаз им предоставится. Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками, а Зеленский — пользуясь своими КВНовскими навыками. И вот они попытаются «сделать» друг друга. Такой шанс было бы напрасно упускать обеим сторонам. Думаю, что обе стороны заинтересованы в такой встрече. Хотя, не исключено, что ситуация примет и другой оборот.

Есть ли риск того, что после принятия закона об особом статусе Донбасса, особый статус не захотят получить и другие регионы Украины? Насколько реальна угроза развала страны?

Угрозы развала страны нет. А вот угроза того, что Россия будет раскачивать другие регионы есть. В первую очередь, закарпатских русинов, гагаузов, венгров. Это 100%. Они качали, сейчас качают и будут качать. Просто уже будет прецедент. И его сейчас нельзя допускать.

На текущей неделе в парламенте должен обсуждаться скандальный закон о рынке земли. По Вашему мнению, в том виде, в котором он представлен в Раду – это больше закон о дерибане земли или об инвестициях в украинскую экономику?

Это закон о дерибане земли для крупных игроков. Потому что 200 тысяч гектаров земли в одни руки по сравнению с 500 гектарами в Польше свидетельствует о том, что документ разрабатывался не в пользу малых собственников, а как раз крупных земельных олигархов. Зеленский уже записал видео, где обещал пересмотреть эти квоты и покупку земли иностранцами. Посмотрим какой вид законопроект приобретет во втором чтении. Тогда можно будет говорить насколько мы подвинулись в данном вопросе. Хотя, конечно, сейчас это больше закон о дерибане, чем об инвестициях.

Сейчас в Министерстве культуры, молодежи и спорта во главе с Владимиром Бородянским активно разрабатываются законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. Ваше мнение: это попытка цензуры, попытка закрыть рот неугодным СМИ и блогерам или реальная борьба с фейками?

Как говорил известный российский телеведущий и политик Александр Невзоров о своей стране: «Проблема России в том, что революцию здесь делают те же люди, которые собирают «Жигули». У нас такая же проблема. У нас мирятся с Россией и закон о регуляции рынка земли принимают те же люди, которые делают «Жигули». Они очень много из себя воображают и до конца не понимают, что собираются делать. В результате нечистоплотными выступают даже те, кто с добрыми намерениями хотят спасти нас от фейков и т.д. Нечистоплотные люди, пользуясь случаем, пропихивают всякие ограничительные меры, что в отношении ФОПов, что в отношении медиа, блогеров и т.д. И, конечно, пытаются использовать «лазейки» в законодательстве для усиления контроля. Поэтому они делают большую глупость. Отчасти это происходит по непрофессионализму людей из команды Зеленского, а отчасти — по злому умыслу. И такие недальновидные действия обернутся против них самих. Поссорятся с журналистами, с блогерами, с населением…. Их рейтинг будет дальше валиться, а протесты усиливаться, пока они не одумаются и не поймут, что занимаются глупостями и так нельзя делать. Регулирования интернета всегда плохо заканчивается. С фейками надо бороться совершенно иначе.

А как именно бороться?

Повышением грамотности населения. А также переводом этой борьбы в плоскость не медийного регулирования, а уголовного. То есть, если телеканалы или отдельные лица открыто занимаются пропагандой в пользу агрессора, разжиганием социальной вражды и т.д. необходимо действовать соответственно. Надо создать классификатор того, чего нельзя говорить. Учитывая, что в стране особое положение и Украина — воюющее государство, создавать мощные институты лингвистической экспертизы, а потом смотреть не нарушает ли конкретное высказывание конкретных лиц законодательство Украины, связанное с вопросами нацбезопасности. И предъявлять уже уголовное преследование в отношении системных действий по данному поводу. Тогда журналисты, блогеры и все остальные будут тщательно подбирать слова, точки зрения высказываний, а не заниматься информационным саботажем и прямой агрессией. А просто регулирование — это разговоры ни о чем. Особенно в стране, где законы не выполняются вообще. Только угроза уголовного преследования будет останавливать таких людей как Виктор Медведчук, которые проводят определенно выраженную информационную политику в поддержку российского агрессора, от противозаконных действий.

Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождения СБУ направили в ГПУ проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины действующей народной депутату Украины Софии Фединой. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в парламент о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности. Что скажете на этот счет?

Чисто политическая расправа. Пытаются закрыть рот несогласным и тем, кто посмел пожаловаться на президента Зеленского. Окончательную непредвзятую точку должна поставить экспертиза, потому что слова Фединой можно квалифицировать как «предупреждение» президента, а не «угроза». Мол, «не ходи там, где может мина упасть». Почти буквально цитирую ее слова. То есть, эксперты должны высказаться по данному поводу. Но, судя по всему, они уже решили за суд, что те виновны и ведут дело к определенному развитию, где, либо осудят и влепят по сроку, либо дадут условный срок. Это еще раз ставит вопрос насколько непредвзятое правосудие в Украине.

Какие Ваши пожелания Зеленскому накануне встречи в «нормандском формате»?

Желаю ему помнить, что он является президентом Украины, а не президентом «Квартала 95». Поэтому надо думать о стране в целом, о том, что значат его слова, поведение и решения для крупнейшей европейской страны с очень непростой историей. Во – вторых, помнить, что он не вечно будет президентом. А дальше может начаться то же самое, что он пытается делать со своими политическими противниками. А именно: уголовные преследования, когда некуда будет бежать и прятаться из-за этих решений. Все наши президенты почему-то ведут себя так, будто они навечно избираются. Если Зеленский будет об этом помнить, то, соответственно, трижды подумает и посоветуется с опытными людьми, а не со своим окружением, которое наполовину состоит из идиотов и предателей. Если будет об этом помнить перед тем как принимать то или иное решение, то, глядишь, что-то полезное для страны и сделает. В противном случае в качестве президента он может и не дожить до отведенного ему срока. И закончит импичментом, добровольной отставкой или еще как-то, подвергая себя опасности, связанной с возможными протестами населения со всеми вытекающими последствиями.