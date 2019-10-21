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Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

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Квартал-95 угодил в скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, под Полтавой на вертолёте разбился бывший министр агрополитики Украины, а в мире вооружения происходит настоящая революция, — такими были главные новости сегодня, 21 октября.
Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Человек дня — экс-министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой, который разбился на Полтавщине, управляя вертолётом. «Он был замечательным человеком. Светлым и умный. Не показной, а настоящий патриот. Как политик всегда помнил о красные линии», — вспоминает о бывшем министре Владимир Омелян, рассказав о том, что Кутовой только в июле получил лицензию пилота, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Квартал-95 и скандал

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

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В воскресенье в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и женщины из Национального хора им Веревки песней-пародией «Горіла хата» высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Эта ситуация вызвала настоящую бурю возмущений. Министр министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что такие шуточки могут повлиять на инвестиционный климат страны, в минкульте хотят разобраться с хором имени Верёвки, лидер «Голоса» Вакарчук назвал номер «дном», а Петр Порошенко в этом контексте вспомнил историю с Кадыровым. Бывший президент призвал кварталовцев извиниться за этот номер.

Очень остро обо всем этом высказался олигарх Игорь Коломойский, назвав Гонтареву – «невменяшкой», а Милованов – «дебилом». Он не считает, что скандальная песня в «Квартале» об экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, была травлей. А вот в «Квартале 95» говорят, что «с гордостью занимаются своим делом» и считают, что хор Веревки после скандального номера о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой страдает от «незаслуженной информационной атаки».

Сивохо — помощник секретаря СНБО

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Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Комик, актёр и тренер «Лиги смеха» Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. «Сам себе режиссер» заявил о том, что это большая ответственность для него и рассказал, что уже имеет много планов.

Гладковский на свободе

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после того, как за него внесли залог родные. Сейчас он отправился домой, но с электронным браслетом слежения.

Новинки оружия

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Гонка вооружений не останавливается ни на мгновение. Суперстраны продолжают представлять всё новые и новые разработки, которые напоминают оружие из футуристических кинофильмов. В частности, китайские власти представили вертолёт НЛО, который им понадобился для «цифрового информационного поля боя будущего». Его уже окрестили «большой белой суперакулой» и он поражает воображение. Но Соединенные Штаты также не стоят не месте. На корабль Военно-Морских Сил США USS Portland установят первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт.

Угарная тревога экологов

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Над Украиной висит огромное облако угарного газа, аналогов которому нет в Европе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Windy, который анализирует движение воздушных масс по всему миру. На мировой карте нечто сопоставимое видно лишь на территории Китая и на атлантическом побережье Соединенных Штатов Америки. Отметим, этот октября выдалась теплой и сухой, но по утрам Украину окутывают туманы. Киев в последние дни тонет в смоге.

Правительство пока что не видит причин для паники. Сеть гидрометеорологических организаций также не обнаружила высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной. А вот украинцы имеют множество допущений, в частности считая, что причина — в массовой сжигании листьев.

Автор: Инна Погрибная
21.10.2019 21:01:01
Посещений: 56
Инна Погрибная

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