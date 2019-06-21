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Итоги дня: Новые санкции от «Синих собак», «пожар» в Грузии и неожиданное решение России

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РФ внезапно пошла на уступки в торговле с Украиной, в Грузии продолжают «пылать» протесты, а суд принял первое решение по подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, — такими были главные новости сегодня, 21 июня.
Итоги дня: Новые санкции от Синих собак, пожар в Грузии и неожиданное решение России

США готовят новые санкции, информируют Экономические Новости.

Конгрессмены от Демократической партии США выступили с инициативой введения санкций против суверенного долга, банков и СПГ-проектов Российской Федерации.С предложением о санкциях выступила группа демократов-центристов, известная под названием «Синие собаки» (Blue Dog Democrats). Они предлагают пакет законопроектов, который призван «наказать» Россию за вмешательство в американские выборы.

Итоги дня: Новые санкции от «Синих собак», «пожар» в Грузии и неожиданное решение России

Убийство девочки: первое решение

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Сегодня, 21 июня, Киевский районный суд Одессы взял под арест подозреваемого в убийстве 11-летней Дарины Лукьяненко. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток, без альтернативы внесения залога.

Протесты в Грузии

Итоги дня: Новые санкции от «Синих собак», «пожар» в Грузии и неожиданное решение России

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Вчера в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с депутатами РФ, которые оказались в парламенте. Один из россиян – депутат, которые ранее поддерживал российскую агрессию, оказался в кресле спикера. Политологи убеждены в том, что все это было изначальной задумкой Кремля по дестабилизации ситуации в регионе. Ситуация и правда сложная: по данным медиков, несколько сотен людей получили ранения в столкновениях под парламентом Грузии в Тбилиси. Некоторые получили тяжелые ранения, среди пострадавших есть несколько журналистов. В результате протестных действий в отставку ушел глава правительства страны.

Торговые уступки

Правительство Российской Федерации временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, которые ранее попали под запрет в качестве ответа на санкции. В частности, в «белый список» входят трубная продукция, электрические генераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы.

Портнов не вернется в Шевченко

Итоги дня: Новые санкции от «Синих собак», «пожар» в Грузии и неожиданное решение России
Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета имени Шевченко, подписал приказ об отмене назначения бывшего заместителя главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова на должность преподавателя университета. Это произошло после того, как в четверг студенты университета устроили массовую акцию протеста.

Погода в Украине: ад продолжается

Итоги дня: Новые санкции от «Синих собак», «пожар» в Грузии и неожиданное решение России

На этих выходных в стране будет и далее бушевать жара — температур поднимется выше тридцати градусов. Зато синоптики успокаивают украинцев, у которых уже нет сил терпеть этот зной: уже на следующей неделе температура снижается. Из Украины жара отправится в Западную Европу.

Автор: Инна Погрибная
21.06.2019 21:00:32
Посещений: 206
Инна Погрибная

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