Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

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Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, анонсируя аресты нечистоплотных чиновников и перемены в экономике, а также положить конец кровопролитию на Донбассе и обновить политическую верхушку в стране. Вопреки тому, что Зеленский, по данным социологических исследований, остается наиболее популярным политиком страны, первый год его правления получился неоднозначным.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

По случаю своей годовщины украинский президент дал итоговую пресс-конференцию в парковой части Мариинского дворца для журналистов о проделанной работе.

Всего на событие, по данным Радио Свобода, аккредитовали более 60 СМИ (около 100 журналистов с учетом фотографов и видеооператоров). Не утвердили заявки, к примеру, таких изданий как Буквы, Бабель, Главком, Тиждень, белорусской службы Радио Свобода, проекта Янины Соколовой. А среди тех, кому удалось попасть на встречу с Зеленским и задать вопросы президенту, были телеканалы NewsOne, НАШ, ZiK, сайт Шарий.нет.

Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом РФ Путиным и не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. «Экономические новости» поинтересовались мнением экспертов по этому поводу.

Виталий Бала, руководитель Агентства моделирования ситуаций

«На самом деле на пресс-конференции по случаю годовщины президентства Зеленского я ничего конкретного не услышал. Это я называю конкурсом капитана «Веселых и находчивых». Если бы мы говорили предметно по его выступлению, то я должен был бы услышать от президента, что он считает своим достижением, а что просчетом и что нужно исправлять. Мы даже этого не услышали. С моей точки зрения, президент и его ближайшее окружение живет в парадигме избирательной кампании. То есть, она для них не завершилась. Они снова что-то обещают, снова говорят лозунгами, однако мы практически не видим конкретики, за исключением некоторых моментов, в которых была не их заслуга, а объективные обстоятельства. В частности, если говорить об «антиколомойском» законе или земельном законе. Если бы не жесткие требования по отношению к украинской власти, то мы бы этих законов не увидели. Тоже касается и других действующих решений, которые так или иначе являются правильными. Поэтому говорить о достижения или просчетах нет смысла. Мы являемся свидетелями определенного виртуального управления государством. И комментировать с точки зрения реальности и здравого смысла данную виртуальность является неправильным. Самым главным провалом политики президента Зеленского, по моему мнению, является то, что функционирование системы власти не поменялось. Он не привел во власть «новых», которые должны были быть профессионалами. На самом деле он назначил еще больше людей из старой власти, чем его предшественник. То есть, кадры подбирались по знакомству, по лояльности, но не по профессионализму. И как результат — кадровая политика провалена на сто процентов. Более того, он абсолютно не понимает, (даже, наверное, и не читал, а если читал, то поверхностно), Конституцию Украины и свои права как президента. То есть вещи, о которых он говорит напоминают персонаж Голобородька. И в этой ситуации все те вещи, о которых он говорит не имеют отношения к деятельности президента. Этим занимается правительство. Ну не президент должен заниматься инфраструктурой и дорогами, не президент должен говорить о тарифах, газе и электроэнергии. Избирательная кампания завершилась. Теперь президент, имея монобольшинство и должен был создать правительство, которое все эти программные вещи должно воплощать в жизнь. А также отвечать за выполнение или невыполнение поставленных задач. Такое ощущение, что до сегодняшнего дня Владимир Зеленский так и не понял, что такое президент страны. Ему скучно, не интересно. Он предоставил много прав людям из своего окружения, которые, опять-таки, иногда непорядочны, а в основном некомпетентны для выполнения важных государственных задач.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

«Больших неудач или провалов не было. Как и больших прорывов или успехов. По крайней мере, говорить об этом рано. Ровный год. Могло быть и хуже, учитывая недостаточность политического и управленческого опыта как самого президента Зеленского, так и его команды. Но, тем не менее, ситуацию в стране удерживают, где-то контролируют, где-то есть движения вперед. Например, по инфраструктурным проектам, транспорту, строительству дорог. Есть серьезные достижение в гуманитарной части решения конфликта на Донбассе: обмен пленными, строительство новых КПП, которые значительно упростили простым гражданам переход линии соприкосновения, возвращение моряков, которые были в плену у РФ. Худшего не произошло также во время карантинных мер ввиду эпидемии коронавируса. Экономическая и финансовая ситуация сложная, но ее пока удерживают под контролем. Принят ряд важных законов. Остановлена медицинская реформа, поскольку стало очевидно, что второй этап не продуман, учитывая переформатирование медицины не только в Украине, но и в большинстве стран мира из-за пандемии. На пресс-конференции президент говорил о том, чтобы подумать об изменениях образовательной реформы… Так что рисовать все серой краской и, тем более, черной было бы неправильно, неразумно, нерационально и неэффективно. В чем действительно есть провал — это кадровая политика. Где сам президент во время пресс-конференции говорил о том, как трудно им найти кандидатов на пост министра образования, министра энергетики… Проблема в том, что не умеют искать, не умеют работать с кадрами. Или не знают, как это делать. Нет механизма, каналов рекрутирования управленческих кадров. Поэтому часто во властную обойму попадают какие-то случайные люди, авантюристы, люди, предназначенные для пиара и самопиара, а не для профессиональной и сложной рутинной работы. То есть, «лифты» не сработали. Они слишком быстро ехали вверх, иногда даже не понимая правильные ли пассажиры едут в этих социальных лифтах. А сегодня уже и в «лифтах» разочаровались. Я вижу, что президент разочаровался в новых людях. Старых и раньше не любили, а новых уже не любят. Где же найти тогда кандидатов на важные ключевые государственные должности? Значит не знают, не умеют и не понимают, как формируются, как комплектуется государственный аппарат и как подбираются управленческие кадры. Вот что так и не удалось за этот год сделать президенту — создать эффективные механизмы подбора и расстановки управленческих кадров».

Олег Саакян, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр».

«Главное достижение президента Зеленского в том, что год прошел, а он по-прежнему остается у власти. Ему удалось сохранить контроль над правительством и управляемость ситуации в парламенте. Как политическое достижение — это достаточно серьезно. Так как основная доля критики как раз основывалась на его политической слабости и зависимости от всевозможных олигархов и других игроков. То есть, его политической несубъектности. Это не подтвердилось. Второе. Рейтинг поддержки Зеленского в обществе. Мы видим, что по некоторым данным он сохранил свою поддержку, а по некоторым — даже нарастил. Конечно, это может объясняться не столько его персональными достижениями, сколько отсутствием качественной альтернативы, что наиболее актуальными и ресурсными политиками из оппозиции по одну сторону остается Виктор Медведчук, а по другую – Петр Порошенко. То есть, политики старой генерации по отношению к которой на волне протестов фактически Зеленский и пришел к власти. Поэтому и получается, что альтернативна на украинском политическом рынке для избирателя не является таковой по сути. Соответственно, выбирая между ними избиратель все же остается с Зеленским. В-третьих, к достижениям можно причислить отсутствие в Украине итальянского, французского, американского сценария эпидемиологической ситуации. По крайне мере, избиратели и общество, думаю, запишут это в определённые заслуги Зеленского, что не стесняясь и заявил президент во время своей пресс-конференции. Если говорить о неудачах или провалах, то ключевой момент — что за этот год общество так и не увидело качественных и глубинных изменений государственной системы. Это выражается в понижении уровня оптимизма в обществе, в оценках курса страны, которые стали более пессимистичны. И в сохранении низкого уровня доверия к государственным институциям, начиная от парламента, правительства, судов, правоохранительной системы, заканчивая администрациями на местах. Во многом этот момент и будет тем «хвостом», который продолжит оставаться у господина Зеленского на следующий период его президентства. Также ряд скандальных ситуаций в его окружении. В частности, ситуация с Тищенко, а также «Епицентром» во время карантинных мероприятий, ситуация с Андреем Ермаком и другими менее заметными личностями, которые безусловно рикошетом бьют по рейтингам Зеленского и подмывают этот образ идеального будущего, который рисовался во время избирательной кампании командой действующего президента. Но, как мы видим, это не нанесло серьезного удара по рейтингам главы государства, потому что основной кредит доверия общество предоставляло самому Зеленскому, а он как личность еще не дал поводов усомниться в чистоте своих намерений. Многое будет зависеть от того, насколько президентской команде удастся дистанцироваться от этих скандалов и насколько они найдут свое разрешение в обществе. Поскольку это некий отложенный негативный результат, который может ударить в дальнейшем. Ну и сама экономическая ситуация, которая желает быть лучшей. Это и ситуация на таможне, ситуация с платежным балансом, слабое повышение социально-экономических стандартов жизни населения, в следствии чего мы могли наблюдать и перезагрузку правительства. Тут, конечно, своим кошельком украинцы дают явно далекую от отличной оценку действующей власти».

Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение»

Его самым большим достижением в международной политике является то, что он был очень близко от опасных ошибок, но ни единой фатальной ошибки не сделал. И это позволяет ему держаться на плаву, несмотря на очень тяжелую объективную ситуацию в международных отношениях. Насколько это результат стихийного комплекса обстоятельств или продуманной стратегии? Думаю, что, скорее, первое. Тем не менее, следует признать, что побаивания относительно фатальных ошибок не оправдались. А надежды на какие-то прорывы в конфликте с Россией с самого начала были завышенными неоправданными ожиданиями. И это проблема самого Зеленского. В том, что он генерировал многие неоправданные ожидания, которые в принципе не могли осуществиться с учетом природы украино-российского конфликта, где Донбасс – это один кейс, а Крым – другой кейс. Хотя в целом глубокий политический конфликт Украины и России не исчерпывается ни первым, ни вторым. Поэтому сами по себе эти локальные вопросы не могут решаться отдельно от других больших вопросов. Наибольшие проблемы Зеленского были сформированы им еще во время избирательной кампании, когда он забросил обществу не совсем оправданные ожидания. И то, что ему пока удается балансировать и не делать фатальных ошибок, как раз и есть его самое большое достижение.

Что же касается вопроса возобновления полномочий российской делегации в ПАСЕ, которое произошло летом прошлого года, то тут нужно отметить, что это готовилось заранее. И произошло бы несмотря на Зеленского. Действительно, этот факт является неудачей украинской дипломатии, но я бы не списывал этот момент на фигуру Зеленского, потому что к этому шло развитие событий в самой организации. Позиция ключевых стран в ПАСЕ была сформулирована еще до президентских выборов в Украине.

Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований

«Можно много говорить на эту тему, однако остановлюсь на главном. Зеленский выполнил свою основную миссию — это обновления украинской власти. Он стал импульсом к обновлению. И не только персонально, потому что хотели другого президента, при чем абсолютно нового, не из старых элит, он фактически выполнил народное пожелание о том, чтобы к власти пришли новые лица. И через парламентские выборы, через обновление правительства этот запрос общества он выполнил. Другое дело, что немалое число его сторонников и избирателей в конце концов увидели, и Зеленский об этом сам сказал во время своей пресс-конференции, что «мало быть новым». Надо быть лучше, чем старые и в моральном и управленческом плане. Проблема кадровой политики — одна из слабостей и главных неудач Зеленского. Поэтому здесь и позитив и негатив тесно связаны. Кстати, во многих других ситуациях схожая картина. Это как две стороны одной медали. Есть определенный результат реализации обещаний и в тоже время проявившиеся проблемы. Как только Зеленский стал контролировать и парламент, и правительство, он попытался быстро добиться результата. Но оказалось, что там где возможно только решение парламента – он результата добился. Например, отмены про депутатскую неприкосновенность, закон об импичменте. А где проблемы сложные в отношении бедности, коррупции и т.д. – быстрого результата было невозможно добиться. Он убедился, что одним блицкригом этого сделать не реально».