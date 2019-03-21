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Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и «беспрецедентная операция» СБУ

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Генпрокурор Луценко заявил о том, что получал от посла США некий «список неприкасаемых», Европейский союз готов предоставить Украине второй транш макрофинанса, а Украина оказалась на первом месте по недоверию к власти, — такими были главные новости сегодня, 21 марта.
Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и беспрецедентная операция СБУ

Человек дня — генпрокурор Украины Юрий Луценко, резонансное заявление которого сегодня активно обсуждают в Украине. В интервью авторитетному политическому СМИ он рассказал о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила «не преследовать». Также, он заявил о том, что начинает расследование по поводу вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Отметим, что в Госдепе уже заявили о том, что заявление генпрокурора Украины не соответствует действительности, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и «беспрецедентная операция» СБУ

Второй транш от Евросоюза

Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и «беспрецедентная операция» СБУ

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Министр финансов Оксана Маркарова поделилась вестями о том, что ЕС готов предоставить украинскому правительству второй транш макрофинансовой помощи. Размер суммы — 500 млн евро. На странице в социальной сети глава ведомтсва написала о том, что еропейские коллеги высоко оценили прогресс нашей страны по выполнению программы, нужной для получения второго транша макрофинансовой помощи. Кроме того, европейцы подтвердили свою готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья

Печальный рекорд

Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и «беспрецедентная операция» СБУ

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Исследование аналитико-консультативной компании Gallup за 2018 показало, что наша страна оказалась на первом месте по уровню недоверия к власти. В Украине уровень доверия населения к власти – всего 9%. В постсоветских странах доверие к руководству в среднем составляет 4 процентов, мировой средний уровень — 56 процентов.

Беспрецедентная операция

Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и «беспрецедентная операция» СБУ

В четверг, 21 марта, стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила украинское продолжение российского наркосиндиката «Химпром». Сотрудники спецслужбы за день провели 80 обысков в четырех областях Украины и задержали 20 представителей крупного наркосиндиката.

Амбиции Садового

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о том, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города, а имеет другие политические планы. Он заявил о том, что хочет работать на уровне государства.

Электрокары от Uber

Итоги дня: Политический скандал с посольством США, печальный рекорд и «беспрецедентная операция» СБУ

Украинская столица стала одним из немногих европейских городов, где служба Uber предлагает вариант «зеленой мобильности». Автопарк сервиса состоит из более чем 200 полностью электрических автомобилей, которые имеют нулевой уровень вредных выбросов. Сегодня, 21 марта, сервис начал работать в тестовом режиме.

Автор: Инна Погрибная
21.03.2019 21:00:23
Посещений: 111
Инна Погрибная

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