Итоги дня: Попытка поджога арсенала ВСУ, ответ Украины на агрессию в Азове и опасная погода

Главная » Политика » Итоги дня: Попытка поджога арсенала ВСУ, ответ Украины на агрессию в Азове и опасная погода Итоги дня: Попытка поджога арсенала ВСУ, ответ Украины на агрессию в Азове и опасная погода

Закрыть Отправить

На арсенале ВСУ пресекли попытку поджога, синоптики предупреждают об опасной погоде в Украине, а глава МИД Павел Климкин рассказал об ответе, который Украина приготовила на агрессию РФ в Азовском море, — такими были главные новости сегодня, 21 февраля.

Человек дня — покойный модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Стало известно о том, что наследницей его состояния стал семилетняя белая кошка Шупетт. Гуру моды настолько любит свою воспитанницу, что хотел, чтобы она прожила остаток своей жизни в роскоши. Также стало известно о том, что прах Лагерфельд будет развеян вместе с прахом его друго и первой любви. Жак де Башер был в сердце модельера на протяжении восемнадцати лет, информируют Экономические Новости.

Попытка поджога

Читайте: Итоги дня: Цель Кремля, газовая независимость и новый план для Украины

В Минобороны рассказали о предотвращенной попытке поджога на одном из арсеналов ВСУ. К счастью, угрозу удалось предотвратить оперативно, пострадавших нет.

Ответка Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что Украина намерена расторгнуть договор с Российской Федерацией по поводу Азовского моря уже в ближайшем будущем. Для этого, по его словам, необходимо зафиксировать юридическую позицию и решить этот вопрос в международном арбитражном суде. Вместе с тем, этот шаг дипломат не считает панацеей, так как нужно работать в разных сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях.

Читайте: Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Золотые «евробляхи»

В Государственной фискальной службе составили рейтинг из пяти самых дорогих «евроблях», которые были растаможены с помощью льготного режима.

Поддержка медреформы

Послы стран Большой семерки выступили с заявлением в поддержку внедрения медицинской реформы. Этот вопрос они считают очень важным и отметили, что структурные реформы первичного звена системы здравоохранения уже пошли на пользу более 25 миллионам украинцев.

Погода в Украине: зима возвращается

Всех тех, кто уже рассчитывал на приход весны, вынуждены огорчить плохими вестями. Уже завтра, 22 февраля, в страну возвращается холод. В конце этой рабочей недели в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях синоптики обещают умеренный снег, местами — налипание мокрого снега. Температура опустится до десяти градусов мороза.

Весенние выходные

Эта весна потешит украинцев тремя выходными подряд в по случаю Международного женского дня. Кроме того, пять дней украинцы будут отдыхать на стыке второго и третьего весеннего месяца по случаю Пасхи и Дня труда.