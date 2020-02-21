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Итоги дня: Новые «минские соглашения», «новосанжарский» стыд и остановленный десант пропагандистов

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В МИД рассказали о работе над новыми Минскими соглашениями, мировые СМИ обсуждают ситуацию с эвакуированными украинцами, а в РФ вынесли приговор экс-министру обороны Украины Гриценко, — такими были главные новости сегодня, 21 февраля.

Итоги дня: Новые минские соглашения, новосанжарский стыд и остановленный десант пропагандистов

«Всанжарило»: мир обсуждает ситуацию , информируют Экономические Новости.

Конфликт в Новых Санжарах Полтавской области вышел на международный уровень и, к величайшему сожалению, показал нашу страну в негативном свете. Так, столкновения из-за эвакуированных из Китая украинцев, заметили в международной прессе. Кадры столкновения с правоохранителями, горящие шины, камни, летящие в эвакуированных, разбитое окно за один день облетели весь мир. Кто-то обратил внимание на то, что эвакуацию граждан проводили около двадцати стран, но нигде не наблюдалось подобной агрессии. Кто-то назвал ситуацию в Новых Санжарах следствием низкого качества коммуникаций власти с народом или же искусственной спекуляцией. В любом случае, ситуация, увы, отвлекла взор мировой общественности от обострения на Донбассе и заставила ликовать российских пропагандистов.

Итоги дня: Новые «минские соглашения», «новосанжарский» стыд и остановленный десант пропагандистов

Вместе с тем, местные жители говорят о том, что ранее им разослали провокационные сообщения, в которых предупреждали о «зараженных» жителях, от «которых нужно спасаться». Также, есть информация о том, что во время беспорядков автомобиль подвозил алкогольные напитки. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

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Переговоры по обмену пленными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас ведутся приготовления к новому обмену, в рамках которого Российская Федерация должна отпустить двести украинских пленников. обмен – единственное частичное достижение минского процесса. По его словам, Украина работает над новыми Минскими соглашениями, поскольку война все еще продолжается. Кроме того, по словам главного дипломата, сейчас идут приготовления к проведению выборов на неподконтрольной территории Донбасса в октябре. Здесь важно подчеркнуть: Украина настаивает, что выборы возможны лишь в случае установлен украинского контроля над границей с РФ.

Заочный приговор Гриценко

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Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в Российской Федерации.

Пропагандисты вне закона

Украинские пограничники пустили трех российских пропагандистов, которые ехали читать лекции на тему «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях».

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
21.02.2020 21:10:50
Посещений: 13

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