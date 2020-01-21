Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца

Главная » Политика » Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца

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В Давосе открылся юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, суд арестовал Павловского по делу Гандзюк, а китайский вирус-убийца продолжают свою смертоносную охоту, — такими были главные новости сегодня, 21 января.

Люди дня — президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и шведская эко-активистка Грета Тунберг. Именно они, несомненно, стали сегодня самыми обсуждаемыми героями в Давосе, к которому в эти дни приковано внимание всего мира, информируют Экономические Новости.

Лидер Белого дома Трамп похвалил экономический и энергетический успех США, приводя свою страну в пример другим государствам. Успехи Штатов он назвал колоссальными и даже призвал европейцев покупать у них газ.

Так как экология первый раз стала топ-темой форума, потеснив бедность и вооруженные конфликты, не обошлось нынче и без Греты. Активистка эмоционально жаловалась, что в мире почти ничего не изменилось в вопросе защиты климата и обвинила в этом, в том числе, и мировые СМИ.

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Старт экономического форума в Давосе

В швейцарском Давосе сегодня стартованный 50-й Всемирный экономический форум. Главная тема юбилейного форума 2020 — формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Среди особенностей этого года то, что первый раз за полувековую историю форума определяется, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. В сессии ВЭФ примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Украинский президент присоединится к форуму уже завтра, он приготовил получасовое выступление и спецзаявление.

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Мечты Филарета

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что мечтает объединиться с Украинской православной церковью Московского патриархата. Он хочет, чтобы ПЦУ распалась и в Украине была одна Православная Церковь. Так, сегодня во время пресс-конференции в Киеве он сделал такое заявление: «Если Московский Патриарх признает УПЦ МП как автокефальную Церковь, но в статусе Патриархата, то следующим шагом будет объединение Киевского и Московского патриархатов в единую Украинскую Православную Церковь, но в статусе Киевского Патриархата».

Дело Гандзюк: суд арестовал Павловского

Печерский райсуд Киева сегодня, 21 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на полтора месяца экс-помощника депутата Игоря Павловского. Его подозревают не только в организации нападения на Екатерину Гандзюк, но и в создании преступной организации, запугивавшей депутатов и уничтожавшей имущество бизнесменов. Подозреваемый отрицает свою причастность к нападению на херсонскую активистку.

Плохие дороги и украинцы

Государственное агентство автомобильных дорог в ответе за 46 600 километров дорог государственного значения, а областные и районные администрации — за 122 800 километров дорог местного значения, потому на их качество необходимо жаловаться ОГА и местным властям. Этой информацией с украинцами сегодня, 21 января, поделились в Укравтодоре.

Новое правительство РФ

В России объявили новый состав правительства после того как предыдущий Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым отправился в отставку. Некоторым министрам Медведева удалось сохранить кресла: при должности остались министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, как и другие «силовые» министры. А вот так выглядит остальной список членов правительства Российской Федерации:

Убийца из Китая

Пневмония, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, продолжает отнимать человеческие жизни и уже распространяется за пределы Китая. Новый тип опасной пневмонии уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии. Есть ли угроза для нашей страны? Возможно. К тому же, украинские медики предупреждают о том, что если вирус придет, то защиты от него не будет. Собственно, как и в других странах по всему миру.

Лучший фильм века

Журнал Empire поделился со своими читателями списком из лучших кинофильмов 21 века. Самой лучшей назвали картину режиссера Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости», которую зрители увидели на больших экранах в 2015 году. Лучшими из лучших также назвали «Властелин Колец: Братство Кольца», «Тёмный рыцарь», «Начало», «Лунный свет», «Социальная сеть», «Мстители: Война бесконечности», «Прочь», «Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».