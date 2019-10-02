Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, а Генпрокуратура готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью, — такими были главные новости сегодня, 2 октября.

Человек дня — форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, забив свой очередной гол в матче Лиге чемпионов против «Байера», установил сразу несколько рекордов. Логично, что с таким графиком у футболиста не хватает времени, чтобы скрепить узами брака свой союз с подругой Джорджиной Родригес. , информируют Экономические Новости.

…Пару слов о формуле

Партия «Слуга народа» сегодня, 2 октября, заявила о том, что подписание «формулы Штайнмайера» было требованием Российской Федерации для проведения встречи президентов Украины и России в нормандском формате. В своюю очередь, Владимир Зеленский провел встречу с председателями парламентских фракций, где повторил, что о капитуляции речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны отказался…

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План Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины. Своими идеями он поделился сегодня, 2 октября. Глава государства заявил о том, что необходимо разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира. Зеленский подчеркнул необходимость создания стратегии деоккупации крымского полуострова и Донбасса, возвращения оккупированных территорий под контроль Украины и реинтеграции населения.

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Митинги по Украине

После того как стало известно о подписании формулы Штайнмайера, по всей стране прокатились митинги. В Киеве, Львове, Мариуполе, в Харькове люди вышли на акции протестов, а в Виннице вообще несколько активистов объявили бессрочную акцию против капитуляции. Люди скандируют различные лозунги, как вот «Нет капитуляции!», «Ганьба!», «Нет плану Путина!».

Оружие для Украины

Американские СМИ сообщил о том, что госдеп одобрил очередную поставку FGM-148 Javelin для нужд украинской армии. Цена вопроса — 39 миллионов долларов. Кроме того, оппозиционная Консервативная партия Канады пообещала увеличить поддержку Киеву, в том числе и предоставить украинцам летальное оружие.

Старт большой приватизации

В среду, 2 октября, Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии правительственный законопроект об отмене моратория на покупку-продажу сельскохозяйственных земель. Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Подозрение Порошенко

Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Пока что этой информацией поделился анонимный источник. Тем не менее, пресс-служба ГПУ заявляет, что не располагает информацией о подготовке ведомством подозрения против бывшего президента Украины,