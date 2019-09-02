Итоги дня: Школьный старт, революционные планы Зеленского и амбитные задания Кабмина

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Зеленский задекларировал весьма амбитный экономический план и призвал легализировать казино в стране, а школьники и студенты начали новый учебный год, — такими были главные новости сегодня, 2 сентября.

Человек дня — самый грустный и самый любимый голливудский актер Киану Ривз, которому в этот день исполнилось 55 лет. Причин обожать этого человека есть множество. Говорят, что он прилетел с другой планеты, дабы своим примером показывать, каким должен быть человек. Киану Ривз прост и скромен: он не заразился звёздной болезнью, не стремиться к накопительству и ненавидит позерство. Он легко зарабатывает миллионы и еще проще с ними расстаётся, свою первую квартиру он купил только после сорока лет. Его часто можно встретить в очереди, в метро, сидящим в парке на лавочке или же даже… завтракающим с бомжом, информируют Экономические Новости.

Заседание Кабмина

На заседании правительства Украины сегодня, 2 сентября, новый украинский премьер Гончарук заявил о том, что не хочет, чтобы журналисты присутствовали во время заседания, дабы не превращать его в шоу. Рассказывать обо всех принятых решениях он пообещал по окончанию работы. Планы Кабмина поражают масштабами и дают надежды на лучшее. Так, за пять лет экономика нашей страны должна вырасти на 40 процентов, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тысяч километров дорог. Еще одна масштабная задача – преодоление бедности и пересмотренное тарифов, дабы уменьшить цифру в платежке.

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Планы Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до первого декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. Ответственные за это важное решение премьер-министр Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Кроме того, Зеленский поручил за месяц легализовать казино и добычу янтаря.

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Первый день в школе

К слову, сегодня первый раз в первый класс пошли дети многих украинских знаменитостей, а также — сын президента Украины Владимира Зеленского. Традиционные школьные линейки в этом году проходят два дня. Некоторые украинские школы провели их вчера, 1 сентября, остальные — сегодня. В этом вопросе Министерство образования развязало школам руки и позволило самостоятельно выбирать день и формат проведения линейки.

Увольнение Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с военной службы в запас. Указ об увольнении появился в понедельник, 2 сентября. Кроме того, сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Удар по Израилю

Ситуация на границе между Израилем и Ливаном опять серьезно обострилась. Ранее стало известно о мощном ударе по территории Израиля. Боевики Хезболлы днём ранее выпустили противотанковую ракету по автомобилю израильской армии в приграничной зоне. ЦАХАЛ, израильская армия, ответил. Стороны обменялись ударами, военных привели в повышенную боевую готовность, но боевые действия дальнейшего продолжения не получили.

Дьявольский Дориан

Вчера, 1 сентября, ураган Дориан обрушился на Багмские острова на скорости 285 км/ч. Тем временем в девяти округах штата Флорида в связи с его приближением объявили обязательную эвакуацию, а в Северной Каролине — режим ЧС. Эвакуировано уже более миллиона человек, и пока что трудно сказать, какими будут последствия дьявольской стихии.

Из-за ситуации американский президент Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Погода в Украине: сентябрь несет дожди

В западных и большинстве центральных областей страны в ближайшие два дни ожидаются кратковременные дожди и грозы.В целом же, синоптики говорят о том, что сентябрь будет по-летнему теплый, с немного прохладными ночами и умеренными осадками.