Коррупционно-невежественный наезд на «ненастоящего» столичного мэра

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«Наезд» Андрея Богдана, главы офиса Зеленского, на столичного мэра Кличко вскрыл очень старый гнойник, существующий в Матери Городов Русских еще с уже ставших былинными помаранчевых времен, точнее с 2006 года.

И это, пожалуй, намного важнее, чем сама попытка определенных кругов еще не сформированной новой власти выдавить с занимаемой должности бывшего боксера, которая имеет отчетливый коррупционно-невежественный характер. Другое дело, что стремление Зе-власти в киевской проблеме «поиграть в Януковича», то есть в беспредел, может быть чревато тяжелыми последствиями, если вспомнить, к чему привели игры Януковича, информируют Экономические Новости.

Чтобы понять суть проблемы, начать следует не со скандальных разборок Богдана и Кличко, а с юридического ликбеза, так сказать, с матчасти…

Коротко говоря…

Если говорить только на уровне кратких тезисов, то в столице отсутствует легитимная система местного самоуправления, что является грубейшим нарушением Конституции и законов Украины. Исполнительная ветка местного самоуправления ранее была узурпирована «молодой командой» Черновецкого, а затем — Януковичем и его командой, поставивших руководить столицей своих людей, которых местная громада не избирала, наконец, сейчас в Киеве правит вроде бы легитимно избранная власть во главе с Виталием Кличко, но при ближайшем рассмотрении при формировании КГГА как органа, объединяющего полномочия государственной власти и местного самоуправления нарушены нормы действующего законодательства, а потому можно говорить о нелегитимности КГГА и даже об узурпации власти.

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В результате, Киевская городская государственная администрация (КГГА) юридически не является исполнительным органом Киевской городской рады (Киеврады), начиная с 2006 года. Из этого следует, в частности, что все изданные за это время решения КГГА во исполнение полномочий местного самоуправления являются незаконными и принятыми с грубым нарушением разделения властных полномочий. Что частично даже подтверждалось решениями судов первой инстанции, начиная еще с конца 2000-х годов, но апелляционная инстанция вопрос об узурпации властных полномочий тихонько спускала на тормозах. В частности, это касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и многого другого.

Эта ситуация была отмечена постановлением Шевченковского районного суда от 10.12.2010 г. по административному делу 2а-1499/10: ряд решений КГГА по установлению тарифов был принят с грубым нарушением норм действующего законодательства и принципа распределения властных полномочий. Но затем апелляционная инстанция «слила в канализацию» эту часть постановления суда первой инстанции, чтобы столичной власти не пришлось делать перерасчёт за 2009-2010 гг. и возвращать людям незаконно переплаченные деньги.

Кроме того, констатация самого факта нарушения принципа разделения властных полномочий очень многим путала карты и мешала дерибанить столицу. Поэтому проблему потихоньку задвинули в дальний угол, где она уже долгие годы дожидалась своего часа, пока ее не актуализировал глава офиса Богдан «по глупой дерзости своей», как говаривал капитан Жеглов.

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Это, если коротко и тезисно. А теперь – подробнее…

Что такое исполком и чем он отличается от госадминистрации

Прежде всего, согласно Конституции, в Украине существуют государственная власть и местное самоуправление, имеющие различную природу и разграниченные полномочия. В подробности вдаваться не будем, но отметим, что городская (районная) государственная администрация и городской (районный) исполнительный комитет соответствующей рады – это разные вещи, относящиеся к отдельным ветвям разных видов власти, имеющих различную природу. Администрация – это местный орган государственной власти, а исполком – орган местного самоуправления.

Обратимся к основным положениям законодательства.

На общих прямых выборах столичная громада избирает органы местного самоуправления – городского голову и Киевраду, а последняя создаёт свой исполнительный орган (исполком), также относящийся к местному самоуправлению. Ст.1 Закона «О местном самоуправлении» говорит: «Виконавчі органи рад – органи, які… створюються… міськими… радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування». П.2 ст.11 Закона гласит: «Виконавчі органи… міських… рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам». Пп.1, 3 статьи 12 говорят: «…міський голова є головною посадовою особою територіальної громади… міста… Міський голова очолює виконавчий комітет… міської ради, головує на її засіданнях».

Итак, городской голова – это не просто индивид и должность, это избираемый орган местного самоуправления, который должен возглавить формируемый Киеврадой исполком. И вы будете смеяться, но по закону им должен быть Виталий Кличко, он же должен быть и главой КГГА, о чём далее. Полномочия исполкомов и городского головы (нынче его модно называть «по-импортному» – мэром), изложены в гл. 2 Закона «О местном самоуправлении»: разработка программ развития города и его бюджетов, руководство городскими службами, коммунальными предприятиями, ЖКХ, учреждениями образования, культуры, здравоохранения, социальными службами, строительством и ремонтом объектов коммунального подчинения, распоряжение средствами местного бюджета, включая субвенции из центра и т.п.

Как сказано выше, исполком местной рады не следует путать с местной госадминистрацией. Ст. 1 Закона «О местных госадминистрациях» гласит: «Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади… в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою». При этом в ст.35 Закона однозначно говорится: «Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень». Полномочия местных госадминистраций изложены в разделе ІІІ Закона «О местных госадминистрациях». Они сводятся к контролю над деятельностью местных органов самоуправления, участию в разработке программ и бюджетов, руководству государственными органами, учреждениями и предприятиями на подведомственной территории и т.д. в рамках полномочий. Согласно ст.14 Закона, местные госадминистрации могут выполнять полномочия местного самоуправления, но только тогда и в том объеме, когда и в каком им они делегированы местной радой.

Еще раз подчеркнем, что государственная власть, включая местные госадминистрации, с одной стороны, и местное самоуправление, в том числе исполкомы местных рад, с другой стороны, юридическая наука считает властями, имеющими разную природу и разный источник.

Столичные сложности

В столице Украины ситуация еще сложнее в связи с особым статусом Киева и наличием особого закона о столице, который в свое время пролоббировал бывший мэр Александр Омельченко.

Осуществление государственной власти и местного самоуправления в столице имеет ряд особенностей, регулируемых Законом «О столице» и решением Конституционного суда (КС) № 21-рп/2003: исполком Киеврады и КГГА в организационном плане являются единым органом. В вопросах, относящихся к полномочиям местного самоуправления, КГГА является исполкомом, подотчётным Киевраде и формируемым ею. В вопросах государственной исполнительной власти КГГА подотчётна Кабмину. Согласно первоначальной редакции Закона «О столице» и указанному решению КС, городской голова столицы «един в двух ипостасях» – он назначается главой КГГА как местного органа государственной власти президентом по согласованию с Кабмином, и таким образом столичный городской голова объединяет в одном лице должности председательствующего в Киевраде, главы КГГА как исполкома Киеврады и главы КГГА как местного органа государственной власти.

Здесь возникает юридическая сложность, которую одни не понимают, другие используют для узурпации власти и/или уничтожения местного самоуправления. Кроме организационного единства КГГА, необходимо и правовое единство. Пп.1, 2 ст.51 Закона о местном самоуправлении гласят: «…виконавчий комітет ради… утворюється… радою на строк її повноважень… Персональний склад виконавчого комітету… міської ради затверджується радою». Ст.10 Закона «О столице» гласит то же: Киеврада образует свой исполнительный орган, подотчётный и подконтрольный ей. Итак, чтобы КГГА как местный орган государственной власти обрёл полномочия исполкома Киеврады, необходимо решение Киеврады о формировании исполкома на базе КГГА с указанием персонального состава, а для полной юридической чистоты необходимо придерживаться обратной последовательности — КГГА как орган государственной власти должен быть сформирован на основе персоналий, избранных Киеврадой в свой исполнительный орган.

Последний раз эта норма выполнялась при Омельченко. С наступлением «эры Космоса» (Черновецкого) она грубо попирается: ни одного решения Киеврады о формировании исполкома и его персональном составе не было с 2006 г., и КГГА незаконно присвоила полномочия исполкома, т.е. органа местного самоуправления. Легитимной столичной власти не было не только при Черновецком и Попове, но и при Кличко тоже.

Во всяком случае, решений Киеврады о формировании исполнительного органа с указанием персонального состава, численности и структуры в период «царствования» Кличко обнаружить не удалось либо они сильно засекречены. Если это утверждение является неправильным, хотелось бы услышать опровержение КГГА, Киеврады и лично городского головы Кличко, а еще лучше – увидеть это решение городского совета. Правда, в открытом доступе есть решение ІІ сессии Киевской городской рады XXVI созыва № 28/28 от 20 июня 2002 года «О создании исполнительного органа Киевской городской рады, утверждении его структуры и общей численности», то есть это решение времен Омельченко.

Немного отвлекаясь, отметим, что именно Омельченко в свое время пролоббировал закон о столице, включающий формулировку об объединении в одну должностей городского головы и главы городской госадминистрации, а также об организационно-правовом единстве городской администрации. Имея в Киевраде устойчивое большинство, доходившее до 80%, а также существенное влияние на уровне Кабмина и президентской вертикали, Омельченко был уверен, что именно его выберут мэром, а затем назначат главой администрации, чтобы, согласно этому закону, объединить в одних руках полномочия и государственной власти, и местного самоуправления. Но после ухода Омельченко и с наступлением в столице «эры Космоса» ни один мэр не имел в Киевраде достаточного влияния, чтобы в полном соответствии с законом обеспечить организационно-правовое единство КГГА как органов госвласти и местного самоуправления. Если от юридической казуистики перейти к «чисто конкретной» реальности, то мэр не имел возможности легитимным путем, то есть решением Киеврады формировать нужный состав КГГА, прежде всего, своих заместителей главы КГГА и начальников управлений, а затем, чтобы Кабмин и президент утвердили всю эту конструкцию в том виде, в котором это было нужно городскому голове. Этому мешают группы влияния в городе, в Киевраде, в правительстве и в администрации гаранта.

Поэтому, начиная с 2006 года, вопрос законного формирования молча спускают на тормозах, пользуясь тем, что он является довольно запутанным и часто непонятным даже кадровым юристам. Различные группы влияния в Киевраде коррупционно-закулисным путем договариваются о разделе полномочий с учетом шкурных интересов на уровне Кабмина и администрации, поскольку Киев – лакомый кусок, и кормиться на нем хотят многие, и все это, чтобы утвердить закулисно сформированный состав КГГА путем коррупционного консенсуса.

Об этом косвенно свидетельствует и указанное решение Киеврады № 28/28 от 20 июня 2002 года «О создании исполнительного органа Киевской городской рады, утверждении его структуры и общей численности» (). В него часто вносились изменения другими, более поздними решениями и поздними каденциями рады, но в этих изменениях не удалось найти ничего, что касалось бы формирования КГГА на время полномочий очередного созыва рады. Это касается изменений, начиная с решения N 54/54 от 13.07.2006г., то есть первого решения после местных выборов в марте 2006 года и начала «царствования Черновецкого». Касается, это и решения N 151/151 от 18.09.2014г., внесшего первые изменения при правлении Кличко во время первой, временной каденции. Наконец, в первом и единственном решении N 575/1439 от 28.05.2015) во изменение старого «омельченковского» решение, принятом во время второй, нынешней каденции Кличко и Киеврады, точно так же ничего не говорится о формировании на время полномочий исполнительного органа и его персональном составе, как это положено по закону.

Вывод из этого такой же, как в знаменитой кинокомедии Леонида Гайдая: а царь-то не настоящий! В смысле, Кличко как глава исполкома – не настоящий, как и все остальные с 2006 года.

На всю эту путаницу накладываются поправки в закон о столице, внесенные во времена Януковича для «переузурпации» власти, узурпированной Черновецким. Для этого в закон была введена статья 10-1, которая гласит: «Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією… та законами України». Но в статье 13 того же закона говорится: «Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»». А ст. 12 Закона «О местном самоуправлении» однозначно говорит: «Міський голова очолює виконавчий комітет… міської ради». Таким образом, главой КГГА как исполнительного органа Киеврады — хоть легитимного исполкома Киеврады де-юре нет уже почти шесть лет! – нынче может быть только Кличко.

Более того, главой КГГА как местного органа государственной власти тоже может быть только Кличко, ибо, повторим, согласно Закону «О столице» и решения КС № 21-рп/2003, КГГА как местный орган государственной власти и КГГА как исполнительный орган Киеврады в организационном плане являются одним органом. А один и тот же орган не может иметь двух глав, иначе это будет мутант двухголовый!

Автор этих строк отнюдь не агитирует за Кличко. Но с точки зрения закона только Кличко может быть главой КГГА во всех ипостасях этой конторы!

«Зеленские» играют в «Януковичей»?

Вы спросите, чего же тогда добивается Богдан, глава офиса и личный конфидент Зеленского, требуя от Кабмина немедленно уволить Кличко с должности главы КГГА, чтобы посадить на эту должность некоего своего человека? Это вопрос лично к Богдану, его квалификации и «облико морале»!

В подробности грязного скандала, разгоревшегося между Богданом и Кличко, в ходе которого Богдан уже постит в фейсбуке фото Кличко с матерными подписями, вдаваться не будем. Очень кратко отметим лишь сугубо корруппционный и какой-то, скажем так, «пацанский» характер этих «разборок».

Богдан озвучивает давно циркулирующие и более чем похожие на правду слухи о том, что Киевом реально правит не Кличко, а некие «смотрящие», занимающиеся застройкой и дерибаном ресурсов. От себя отметим, что называются, например, фамилии бывшего регионала Столара и застройщика Микитася. Богдан также на уровне сплетен сообщает, что к нему якобы «подкатывал» не называемый адвокат этих «смотрящих» с предложением выплачивать 20 млн «зеленых» в год, чтобы оставить все как есть.

Подобные откровения в исполнении юриста и главы президентского офиса вызывают не только сарказм, но и крайние опасения за судьбу государства, которым управляют такие «юристы» и «главы офисов».

Если в деяниях Кличко, его окружения, «смотрящих», их адвокатов, еще кого-либо есть признаки криминала, то передавайте соответствующие материалы и заявления правоохранителям. Если есть юридические основания, проводите досрочные местные выборы во всей стране и в столице, чтобы законным путем заменить Кличко и компанию.

Но Богдан идет другим путем. Он ссылается на указанную статью 10-1, введенную при Януковиче, повторим, для переузурпации «донецкими» власти в столице, которую узурпировали «черновецкие». При этом, опять повторим, эта статья, по сути, ничего не меняет, и все равно мэром и главой КГГА должен оставаться Кличко, пока его не отстранят от власти через суд или выборы, либо он сам в отставку не подаст. Это если следовать закону.

Однако, очевидно, Богдан намерен идти не по закону, а по беспределу, как в свое время делал Янукович, посадивший на должность главы КГГА своего ставленника Александра Попова и лишив Черновецкого влияния на приятие решений, распоряжение финансами и ресурсами. Более того, в СМИ даже называют фамилии тех, кого Богдан намерен посадить «на княжение» в столице. Это либо личный друг Богдана и еще один киевский застройщик Вавриш, которого Кличко в свое время уволил якобы за коррупцию, либо руководитель медиахолдинга «1+1» Александр Ткаченко, являющийся ставленником Коломойского и также имеющий, мягко говоря, весьма неоднозначную репутацию, например, в связи с его «реформированиями» Одесской киностудии.

В подробности о том, какой из этих вариантов хуже, даже не будем вдаваться.

Кстати, незаконность всей этой затеи, похоже, хорошо понимают в Кабмине. Поэтому в ответ на настоятельные письма Богдана в Кабмин с требованием представить Кличко на увольнение, чтобы потом это оформить указом Зеленского, в Кабмине «отморозились», а действующий пока премьер Гройсман скоропостижно ушел в отпуск. К тому же, Кабмин пока что контролируют три группы – самого Гройсмана, Порошенко и «Народного фронта», по сути, Авакова. Никому из них не нужно лишнее усиление Зеленского и, тем более, какого-то выскочки Богдана.

Обращает внимание также и тот факт, что проблемой Кличко, по крайней мере, внешне, озабочен именно Богдан, а не лично Зеленский, который отмалчивается. Именно Богдан строчит письма в Кабмин с требованием срочнейшего увольнения Кличко, и это наводит на обоснованные подозрения, что в этом есть личная заинтересованность Богдана. Неужели Зеленский не понимает, как его подставляет его конфидент?!

Впрочем, эта закулисная возня не столь важна… По-настоящему важно то, что власть Зеленского в лице Богдана пытается править и решать вопросы «по беспределу», как это делал в свое время Янукович. Правление Януковича окончилось очень плохо для страны, и Зеленский должен это хорошо помнить…