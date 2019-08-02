Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август

Главная » Политика » Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август

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Международная система контроля над ядерными вооружениями оказалась на грани исчезновения, гривна продолжает свое укрепление, а «Слуги народа» учатся служить народу в Трускавце, — такими были главные новости этой недели.

Ядерная угроза миру, информируют Экономические Новости.

Ни Соединенные Штаты Америки, ни Российская Федерация не хотят продлевать договор о РСМД, что поставило под удар всю международную систему контроля над ядерными вооружениями.Причин для беспокойства и правда немало. В частности из-за того, что с Договором о нераспространении ядерного оружия тесно связан и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 год), который ратифицировали более 160 государств, но который не вступил в силу в том числе и потому, что его не ратифицировали американцы и китайцы. К тому же, проект договора о запрещении производства расщепляющегося материала тоже отложили в дальний ящик.

Школа в Трускавце

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Вечером 27 июля­ на первой платформе киевского вокзала с чемодана встретились будущие вершители судеб украинцев. С помощью Киевской школы экономики (KSE) партия Слуга народа решила провести в украинском Трускавце интенсивный недельный тренинг для будущих депутатов своей фракции в парламенте девятого созыва. А уже в сентября они встретятся под куполом Рады, дабы приступить к работе. На этой неделе школа депутата в Трускавце стала самой обсуждаемой темой в сети.

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Ну а августа в школу приедет и лидер «Слуги народа» Владимир Зеленский.

Рекорды гривны

Курс доллара к гривне в последний день второго летнего месяца побил длительный рекорд, который был установлен летом 2016 года. В конце этой рабочей недели американская валюта выросла еще на на 4-8 копеек в соотношении с 1 августа, когда доллар резко вырос на 33 копейки с 25,02 грн за доллар. Эксперты говорят о том, что курс начнется расти в середине августа, но резких скачков не ожидается.

Санкционный август

Американская администрация приняла решение о введении второго пакета санкций против Российской Федерации по так называемому делу Скрипалей из-за того, что в России не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия. Отметим, что первые пакет санкций по делу Скрипаля запрещал экспорт в РФ товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью. Санкции уже отправили российский рубль в крутое пике.

К тому же, впереди и жесткие санкции против путинского проекта «Северный поток-2». В стенах Капитолия уже находится “Закон о финансировании национальной обороны” в котором размещена поправка, которая подразумевает санкционные ограничения в отношении госдолга России.

Выходные в Киеве

Эта неделя в Украине была не самой простой, потому выходные стоит провести в гармонии с собой и своими мыслями. Потому-то очень важно подобрать для себя и своих близких интересные мероприятия. В столице можно будет посетить открытие музея «Становление украинской нации», позаниматься йогой с котами (где — Центр кототерапии, ул. Воздвиженская, 14), сходить на фестиваль «Пикник ради жизни» (пр. Академика Глушкова, 1)