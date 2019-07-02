Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый «акт абсурда» от РФ

Главная » Политика » Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый "акт абсурда" от РФ Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый "акт абсурда" от РФ

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Россия опять созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона, Парубий отменил приглашение ПАСЕ на парламентские выборы, а украинцы возмущены решением касательно одиозных Шария и Клюева, — такими были главные новости сегодня, 2 июля.

Человек дня — украинский медик Ирина Щевченко, которая вчера умерла после обстрела санитарной машины боевиками РФ. Украина скорбит по этой смелой бойкой женщине. Ирина в 2015 году подписала контракт и её домом стала 36-я бригада, где она спасала жизни трудом, а сердца — словом. К тому же она готовила для свои, информируют Экономические Новости.

Обвинение морякам

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Сегодня, 2 июля, прошли следственные действия в отношении четырех украинских военнопленных моряков, теперь обвинение в окончательной редакции предъявлено следствием СУ ФСБ России 13 военнопленным украинским морякам. В этот день проводились следственные действия и были предъявлены обвинение в окончательной редакции Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе и Василию Сороке.

Языковые претензии России

Россия решила во второй раз созвать заседание Совета безопасности ООН из-за украинского закона о языке. «Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля», — написал спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко.

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Отмененное приглашение

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Скандальные решения

Несмотря на то, что ЦИК отказался регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних пяти лет, суды решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине. И вот сегодня, 2 июля, ЦИК все же зарегистрировала Клюева и Шария, что вызвало бурю возмущений у украинцев. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко кивает на суд, заявляя что ведомство обязано выполнить решение суда. Сегодня вечером из-за этого решения на Майдане собираются украинские активисты.

Компромат на Кирилла

Историк церкви Арсен Зинченко сегодня в комментарии популярному изданию рассказал о том, что главный компромат, который бросает тень на репутацию Русской православной церкви и ее главы патриарха Кирилла – это сотрудничество церковной структуры с режимом президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил, комментируя скандал с «церковной яхтой» и дамами в бикини на ней.

Иск Филарета

В это же время в Украине также не утихают церковные страсти. Филарет обратился в суд из-за УПЦ КП. Он просит суд признать противоправным и отменить приказ министерства от 30 января 2019 «признать утратившими силу приказы Министерства культуры Украины «О регистрации устава религиозной организации УПЦ КП в новой редакции и «О новой редакции устава об управлении УПЦ КП».