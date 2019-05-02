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Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги «украинского Javelin» и армагеддон в Венесуэле

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Венесуэлу продолжает терзать затяжной кризис, США предупредили Россию, а украинцы прошли обучение по использованию аналога американского противотанкового комплекса Javelin – системы «Стугна», — такими были главные новости сегодня, 2 мая.
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги украинского Javelin и армагеддон в Венесуэле

Человек дня — украинка Ангелина Калинина, которая успешно стартовала на грунтовом турнире в Соединенных Штатах Америки.В первом раунде соревнований ITF World Tennis Tour с призовым фондом 100,000 долларов наша спортсменка за два часа и 22 минуты обыграла 211-ю ракетку мира Эйшу Мухаммад, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги «украинского Javelin» и армагеддон в Венесуэле

Резкий ответ Зеленского

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги «украинского Javelin» и армагеддон в Венесуэле

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Новый президент Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети написал о том, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из «общего» с Россией осталось только одно – это государственная граница.

Украинский Javelin

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги «украинского Javelin» и армагеддон в Венесуэле

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Украинские военные прошли обучение по использованию нашего аналога противотанкового комплекса Javelin США – системы «Стугна». Она имеет ряд качественных отличий от своего американского собрата. Например — сниженная цена и возможность менять цель в ходе стрельбы и контроль наведения ракеты на цель.

Огонь Венесуэлы

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги «украинского Javelin» и армагеддон в Венесуэле

В Венесуэле продолжают полыхать огни — протестный огонь накрыл страну. Кризис в латинской стране оказался на новом уровене – пока политики страны и мировое сообщество пытаются добиться смещения от власти Николаса Мадуро, на улицах начались жесткие противостояния протестующих с силовиками.

Предупреждение РФ

В это же время госсекретаоь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявив о том, что вмешательство России вредит и Венесуэле, и америко-российским отношениям.

Разговор об Украине

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги «украинского Javelin» и армагеддон в Венесуэле

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео обсудит 7 мая в Берлине с канцлером Германии Украину. А уже на следующий день, 8 мая, он встретится в Лондоне с премьером Терезой Мэй для обсуждения совместных глобальных приоритетов.

Автор: Оксана Ельченко
02.05.2019 21:00:21
Посещений: 854

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