Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе

Главная » Политика » Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе

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ЦИК почти досчитал все голоса, боевики на Донбассе десять раз обстреляли позиции украинских защитников, а глава МИД Павел Климкин рассказал о курсе Украины после выборов президента, — такими были главные новости сегодня, 2 апреля.

Человек дня — бывший вице-президент США и кандидат на должность президента Джо Байден, который оказался в центре скандала. Сегодня его имя на слуху из-за обвинений в неподобающем поведении. Ранее его соратница Люси Флорес рассказала о том, что в 2014 Байден поцеловал её в затылок без согласия на это. И вот сегодня бывшая помощница конгрессмена-демократа Эми Лаппос заявила о том, что экс-вице-президент как-то решил поцеловать её «по-эскимоски», информируют Экономические Новости.

Дебатам быть?

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Сегодня украинцы активно обсуждают возможность дебатов между кандидатами на пост президента Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Эксперты считают, что победитель первого тупа в результате все же откажется выходить тет-а-тет с действующим президентом. Украинцы в интернете уже запустили волну с требованием провести дебаты, а в Раде предложили сделать дебаты обязательными.

Урок для Путина

Немецкие политики дали оценку выборам, которые в воскресенье прошли в Украине. Там высоко оценили избирательный процесс, особенно — в условиях войны на Донбассе. В частности, депутат от социал-демократов, входящих в правящую коалицию, Нильс Шмид увидел четкий сигнал и урок для России и её лидера Владимира Путина. Выборы показали, что Украина не будет уступать ни военному, ни экономическому давлению РФ.

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Курс Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс вне зависимости от того, кто окажется в кресле президента. Главный дипломат убежден в том, что украинское общество попросту не разрешит никому сойти с главного направления внешнеполитической ориентации нашей страны. И речь идет о пути в Европейский союз и НАТО. Также, Климкин уверен в том, что в отношениях между Украиной и Российской Федерацией с новым лидером изменений также не ожидается.

Укроборонпром и детектор лжи

Сегодня, 2 апреля, глава Украинского государства Петр Порошенко поручил проверить руководство государственного концерна «Укроборонпром» на полиграфе, а их результаты, в случае чего, передать правоохранителям.

Кровавые бои на Донбассе

Украинцы понесли потери на Донбассе: с начала сегодняшнего дня в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил погибли и ещё два бойца были ранены. В пресс-службе ООС заявили об «адекватном» ответе врагу, их потери уточняются.

Вечером на странице президента Петра Порошенко появилась информация о погибших героях:

Погода в Украине

Завтра на востоке Украины пройдут дожди с мокрым снегом, а температура несколько опустится. На остальной территории также не жарко, но сухо. А вот потепления украинцы могут ждать уже на этих выходных, когда температура воздуха поднимется выше десяти градусов.