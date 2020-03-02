Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев

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Заболеваемость смертельным коронавирусом в мире выросла в разы, в Сирии Турция использовала военную инновацию, а в Интерполе пообещали пересмотреть розыск и задержание Мельничука, — такими были главные новости сегодня, 2 марта.

Военное напряжение , информируют Экономические Новости.

Мир в очередной раз замер в полушаге от большой войны: Турция мстит Сирии и РФ за убитых людей, а Европа в панике сдерживает волну беженцев. В ходе операции «Весенний щит» в Сирии, «сбиты два самолета, восемь вертолетов и два БПЛА, уничтожены 135 танков, пять комплексов ПВО, нейтрализованы 2557 сторонников режима Асада». Высокопоставленный турецкий чиновник заявил о том, что Турцией были использованы рои беспилотников для ударов по войскам Сирии на большой территории, что может являться военной инновацией.

Кризис с беженцами

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В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что больше 110 тысяч сирийских беженцев прорвались в Грецию. Люди переправляются либо через реку Мерич, либо по суше. Агентство Евросоюза по охране границ Frontex начинает срочное вмешательство на внешних границах Греции. Немецкий канцлер Ангела Меркель уже призвала турецкого лидера Эрдогана перестать с помощью беженцев давить на Европейский союз.

Задержание экс-нардепа

Бывшего комбата «Айдар», нардепа восьмого созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала РФ. Глава МВД Арсен Аваков считает задержания Мельничука провокацией российских правоохранительных органов и сообщил о том, что в Интерполе пообещали пересмотреть ситуацию. Сейчас по дипканалам идет активная работа для того, чтобы украинец смог вернуться домой.

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Коронавирус наносит удар

Сегодня в ВОЗ констатировали, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире выросло в девять раз. А вот в Китае — снижается. За пределами КНР всего зафиксировано 8739 случаев заболевания в 61 стране по всей планете, 127 человек скончалось.

Стоит отметить, что в NASA поделились интересным наблюдением: из-за карантина наблюдается заметное снижение уровня загрязнения воздуха в Китае в прошлом месяце.

Санкционное послабление

Минфин Соединенных Штатов Америки сегодня, 2 марта, исключил из санкционных списков две компании РФ, которые оказались там из-за ядерной программы КНДР.

Погода в Украине: идет потепление

В Укргидрометцентре заявили о том, что в ближайшие сутки в стране ожидается существенное потепление в связи с распространением теплого воздуха с юго-запада Европы. В среду почти во всех регионах страны будет без осадков, дождь может пройти только в западных областях. Вскоре температура воздуха прогреется до пятнадцати градусов.