Итоги года 2019: ТОП главных политических событий в Украине

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Уходящий год оказался богатым на политические события.

Выборы президента Украины, внеочередные выборы Верховной Рады, громкие коррупционные скандалы и скандалы сексуального содержания, отмена депутатской неприкосновенности и возвращение украинских военнопленных из России, саммит «нормандской четверки» в Париже, а также много других резонансных событий выпали на долю украинцев в нынешнем году.

«Экономические новости» сделали подборку наиболее значимых политических событий 2019 года, которые сотрясали Украину и оказали влияние на судьбу, вектор развития и перспективы страны.

Новогодний сюрприз от Зеленского

Если еще летом прошлого года во властных кабинетах только посмеивались над тем, что известный комик и шоумен, лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский включен в президентские социологические рейтинги, то в ночь на 1 января уходящего года политикам стало не до смеха. Новогодний выпуск юмористического шоу «Вечерний квартал» в эфире телеканала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, в этот раз закончился несколько иначе. После очередного захватывающего представления шоумен сделал официальное заявление о том, что будет участвовать в выборах Президента Украины в 2019 году как раз в момент, когда должно было транслироваться поздравление Президента Украины Петра Порошенко. Интернет буквально взорвался самыми различными комментариями по этому поводу. Предвыборную программу Зеленского писали всей страной: кандидат устроил опрос на своей странице Facebook с вопросом, чего бы люди хотели от своего президента. Долгое время Зеленский общался со своими избирателями и оппонентами исключительно посредством видеороликов, что многим пришлось не по вкусу. По сути первый тур выборов он выиграл «всухую», не принимая активного участия в гонке.

Скандал в «Укроборонпроме»

Развернувшаяся на заключительном этапе предвыборного марафона война компроматов призвана была ударить по рейтингам и репутации основных претендентов на президентское кресло. Самым громким стал предвыборный коррупционный скандал вокруг «Укроборонпрома» – государственного концерна, объединяющего многопрофильные предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины.

25 февраля журналисты Bihus.info в телепрограмме «Наші гроші з Денисом Бігусом» обнародовали первую часть расследования о возможном хищении на предприятии сотен миллионов гривен, якобы перекочевавших из бюджета в карманы близких к Порошенко людей. Основанием для расследования стало, по словам журналистов, полученное осенью 2018 года анонимное письмо с архивом переписки участников этой аферы. Спустя неделю украинский президент уволил с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), главного фигуранта разгоревшегося скандала, своего давнего бизнес-партнера Олега Гладковского, а антикоррупционные органы начали свое расследование.

В народе история получила название «дело Свинарчуков». Известно, что во время досрочных президентских выборов в 2014 году Гладковский носил иную фамилию – Свинарчук и возглавлял штаб Порошенко в Черкасской области. После победы новый президент мобилизовал своих бизнес-партнеров во власть, и Свинарчук получил должность главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Карьеру во власти Свинарчук начал со смены фамилии: он стал Гладковским, взяв девичью фамилию матери. 7 февраля 2015 президент назначил Гладковского первым заместителем секретаря СНБО, оставив за ним контроль над оружейным экспортом.

Дебаты Порошенко и Зеленского

Эпопея с дебатами финалистов президентской гонки Петра Порошенко и Владимира Зеленского заполнила почти весь период ожидания второго тура выборов и до последнего держала в напряжении украинских избирателей. Идея вызвать на реальные дебаты и, таким образом, лишить «комфортных эфиров» своего оппонента у команды Порошенко появилась неспроста. Ведь, по большому счету, Зеленскому удалось обставить всех своих конкурентов в первом туре выборов без особых усилий, не принимая активного участия в предвыборной гонке. Всю агитационную работу за Зеленского проделал канал «1+1», где без остановки транслировались юмористическое телешоу студии «Квартал-95», а также сериал «Слуга народа», в котором тот сыграл главную роль — президента Украины Голобородько. Еще в ночь после первого тура выборов в штабе Порошенко начали распространять слухи о появлении Зеленского на брифинге якобы в нетрезвом состоянии, обвинять его в несерьезном поведении и неготовности к публичным дебатам, провоцируя того на должный ответ, назвав своего оппонента «марионеткой олигарха Коломойского».

3 апреля Зеленский в своем видеосообщении сам вызвал гаранта на дебаты, назвав местом встречи главный стадион страны «Олимпийский», ультимативно дав на ответ 24 часа. Кроме чисто политических требований, шоумен потребовал от Порошенко должного обращения и предложил сдать тест на алкоголь и наркотики.

И хотя комичность ситуации у многих вызывала полную сарказма улыбку, оба кандидата пытались играть в нее максимально серьезно. Представители обеих команд начали дискуссию о целесообразности анализа крови, мочи, волос, ногтей или других биологических материалов. Параллельно представители обеих команд пытались договориться о дате дебатов на «Олимпийском». Избирательные штабы поровну вложили в организацию события, по разным оценкам, от 6 до 8 млн гривен. Дебаты «Стадион, так стадион» заняли около часа. Изначально на стадионе было построено две сцены, но Порошенко поднялся на сцену Зеленского, и кандидаты выступали на одном подиуме. Дебаты на стадионе ознаменовали новый тренд украинской политической жизни: зрелищного шоу.

Инаугурация Зеленского и роспуск Рады

20 мая в Киеве состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Отличительной чертой его инаугурации стала фишка «ближе к народу». Так, проходя по Мариинскому парку он пожимал руки почти каждому украинцу, кто пришел посмотреть на торжество. Момент, который особо бросился в глаза – несколько украинских флагов, которые были перевернуты цветами. То, что это действительно был знак грядущих кардинальных изменениях в стране, стало понятно по его инаугурационной речи. Так, Зеленский огласил роспуск парламента и досрочные выборы, а также призвал правительство сложить свои полномочия. Результаты внеочередных выборов в Раду фактически дублировали успех Владимира Зеленского во время президентских выборов. Пропрезидентская политическая сила «Слуга народа» получила больше всего голосов избирателей (44,2%), что позволило сформировать единоличное большинство в парламенте. Также в законодательный орган попали представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,5%) и «Голос» (6,5%). Стоит отметить, что явка избирателей в день голосования составила 49,84% и стала самой низкой в истории парламентских выборов в независимой Украине.

Недоотмена депутатской неприкосновенности

После многолетних обещаний 3 сентября народные депутаты наконец-то отменили депутатскую неприкосновенность. В Конституцию Украины внесли изменения, согласно которым с 1 января 2020 года депутаты лишаются особого иммунитета — могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. В то же время у депутатов еще сохраняется лазейка, позволяющая сохранить неприкосновенность. Ее можно прикрыть, если «слуги народа» примут соответствующие изменения в УПК, регламент ВР и закон об особом статусе народного депутата.

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон об отмене депутатской неприкосновенности. В САП объяснили, что норма о том, что только генпрокурор может возбудить уголовное производство в отношении народного депутата ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП. Принятый закон несет в себе ряд рисков и может стать лазейкой для избежания уголовной ответственности депутатов.

Возвращение пленных и кораблей

7 сентября стало поистине историческим в отношениях Украины и России. Так, после изнурительных переговоров Киев и Москва обменялись пленными по формуле 35 на 35. Со своими семьями, наконец, смогли воссоединиться 24 моряка, а также еще 11 заключенных, среди которых политические узники Кремля Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Владимир Балух. Правда, украинской стороне пришлось заплатить немалую цену за возвращение своих соотечественников – не только помиловать 12 российских заключенных, но и отдать свой главный козырь — Владимира Цемаха, который, как известно, был причастен к обстрелу лайнера Малазийских авиалиний MH17 в июле 2014 года. Теперь его выдачи из России как того хотят Нидерланды вряд ли удастся добиться, ведь Москва всячески пытается нивелировать международное расследование. Судебный процесс по данному делу должен начаться уже в марте 2020 года. Горький привкус от произошедшего дополняет и то, что в мае Международный трибунал по морскому праву постановил: Россия удерживает 24 украинских моряков незаконно, вопреки международным нормам права. И все же их пришлось выторговывать на террористов и преступников, вопреки решению данной инстанции освободить узников безоговорочно.

Секс-скандалы в Раде

Депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко оказался в центре скандала сексуального содержания. Во время пленарного заседания Рады его застали за перепиской с проституткой, с которой он договаривался о встрече. На фото видно, как парламентарий, не отрывая пальца от кнопки для голосований, переписывался с 32-летней Алиной, которую спрашивал об условиях встречи. Женщина выложила свои расценки и описала, какие секс-услуги предлагает, а на какие имеет табу. Нардеп потом заявил, что скандал якобы организовал сам, чтоб спровоцировать недобросовестных журналистов. Но ему все же пришлось извиняться перед своей женой, детьми и президентом Украины. После скандала председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия заверил, что вопрос о наказании нардепа рассмотрят на заседании фракции и назвал возможные пути решения ситуации.

Другой депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива также попал под объективы камер за странным занятием в Раде. Так, сначала депутат пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя возле трибуны парламента. Но представитель СМИ снял на видео, с кем общался народный избранник — моделью, подписанной в смартфоне парламентария как «Юля конкурс красоты Одесса». После переписки с девушкой, как можно было увидеть на записи, тот стал активно двигать рукой в неприличном для депутата месте, учитывая что все происходило в зале заседаний Верховной Рады. Поведение Кивы вызвало немалый ажиотаж в соцсетях, спровоцировало взрыв народного творчества и появление десятков фотожаб и мемов.

Депутаты, коррупция, полиграф

Одиннадцать депутатов от монобольшинства руководство фракции «Слуга народа» заподозрило в коррупции. Чтобы доказать свою непричастность к взяткам, депутаты самих себя отправили на детектор лжи. Все началось 18 октября, на заседании комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. Депутаты пытались ликвидировать коррупционную схему при заключении сделок с недвижимостью. Но предложение председателя комитета не поддержала часть его же соратников от фракции. Так началась история с обвинениями во взяточничестве, кулуарными ссорами между депутатами и проверкой на детекторе лжи. Мол, депутатов, которые бойкотировали законопроект, могли подкупить. История вылилась в очередное зрелищное шоу и закончилась ничем.

Импичмент Трампа и Украина

Сандальное расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа было инициировано 24 сентября 2019 года спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Расследование, предваряющее официальное объявление импичмента, было начато в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что президент Трамп в июле 2019 года оказывал давление на Президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах — а именно, с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Под давлением обвинений Белый дом был вынужден опубликовать меморандум разговора Трампа с Зеленским, который подтвердил, что Трамп просил Зеленского «разобраться» в вопросе о Байдене. Джо Байден является самым вероятным противником Трампа на президентских выборах 2020 года. В июле 2019 года, за неделю до телефонного разговора с Зеленским, Трамп дал указание приостановить военную помощь Украине. Лидеры Демократической партии США предполагают, что замораживание военной помощи могло иметь целью прямое или косвенное давление на украинские власти с целью расследования дела Хантера Байдена. Трамп эти обвинения отвергает. 31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Трампа. 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим президентом в истории Штатов, которому Палата объявила импичмент.

Снятие моратория на продажу земли

Верховная Рада 13 ноября поддержала в первом чтении скандальный законопроект № 2178-10 о введении рынка земли с 1 октября 2020. Документ предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины. Однако депутаты намерены пересмотреть их при подготовке ко второму чтению. При этом в парламенте готовят ряд иных резонансных законопроектов в рамках реформы рынка земли. В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно. Предполагалось, что закон будет принят до конца текущего года, однако из-за большого количества правок голосование могут перенести на 2020 год.

Отметим, что этот вопрос вызвал острую реакцию в обществе. Согласно опросам большинство украинцев выступают против продажи и спекуляций на тему земли. 17 декабря под стенами Верховной Рады происходили одновременно четыре акции протеста против принятия закона о рынке земли, в которых принимали участие несколько тысяч человек. Во время митинга произошли столкновения. Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку. В результате столкновений пострадало 17 полицейских и двое протестующих. Полиция задержала 26 человек. Многие эксперты прогнозируют, что на почве земельной реформы даже может произойти раскол монобольшинства в парламенте, как как многие мажоритарщики из «Слуги народа» могут отказаться принимать законопроект в его нынешней редакции.

Возвращение украинских кораблей

18 ноября Россия передала украинской стороне три корабля: «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу», которые в ноябре 2018 г. были захвачены Россией в Керченском проливе. Передача состоялась в нейтральных водах. Министерство иностранных дел Украины 7 раз обращалось к РФ с требованием вернуть корабли. Правда, возвращенное Украине имущество было полностью испорчено, корабли не могли идти своим ходом, а внутри россияне поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Также российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента.

Встреча «нормандской четверки»

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки». После трехлетней паузы контакты на высшем уровне между лидерами ключевых государств, ответственных за судьбу урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, возобновились. Для Владимира Зеленского саммит стал первым в статусе президента Украины, как и для его французского коллеги Эммануэля Макрона. Тогда как президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель имеют огромный опыт проведения подобных встреч. В общей сложности делегации Франции, Германии, Украины и РФ провели в Елисеевском дворце почти десять часов — вплоть до глубокой ночи. Также состоялась первая встреча президентов РФ и Украины один на один и более широкие российско-украинские двусторонние переговоры.

Прорывных решений по Донбассу не случилось. Однако сторонам удалось договориться по двум позициям — обмен пленными и прекращение огня на Донбассе до конца года. На пресс-конференции руководители стран «нормандской четверки» озвучили базовые пункты утвержденного ими коммюнике. В частности, обмен пленными запланировано провести до конца 2019 года. К пленным должны получить доступ сотрудники Красного Креста — «полный и безусловный». Также договорились о взаимном отводе войск еще в трех точках до конца марта 2020 года. Где именно — определит Генштаб. Минские договоренности признаны основой работы Нормандского формата. В коммюнике отмечается, что «нормандская четверка» привержена «их полной имплементации». Однако на итоговой пресс-конференции Меркель выразила надежду, что минский формат «удастся оживить и он будет гибким».

Кроме того, «формула Штайнмайера» будет включена в украинское законодательство «согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и трехсторонней контактной группой». Что касается нынешнего закона об особом статусе Донбасса, то его срок действия продлен еще на год.

Помимо этого, миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории Украины и работать в режиме 24/7, а не только 12 часов в сутки. Следующая встреча «нормандской четверки» должна пройти через четыре месяца, весной 2020 года. До этого стороны должны найти варианты воплощения в жизнь «политических условий и условий безопасности», чтобы на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей можно было провести местные выборы.

«Дело Шеремета»

13 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков собрал срочный брифинг по случаю раскрытия громкого убийства журналиста Павла Шеремета, одного из руководителей «Украинской правды», который погиб от взрыва 20 июля 2016 года, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Главным гостем на этой презентации стал президент Владимир Зеленский. Резонанс был таким, что даже итоги Нормандского саммита ненадолго отошли на второй план. Прошлая украинская власть называла расследование его убийства делом чести, но за три года видимого продвижения в поиске преступников не было отмечено. И тут неожиданно случился прорыв. Полицейские назвали сразу пять подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, в так называемую преступную группировку входили Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Владислав и Инна Грищенко. Все они тем или иным образом связаны с боевыми действиями на Донбассе, волонтерским и патриотическим добровольческим движением.

Торжественный брифинг, вместо того чтобы внести ясность в происходящее, породил лишь новые вопросы и сомнения, дав основания волонтерам и добровольцам утверждать, что со стороны государства на них начата настоящая охота.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко до 8 февраля 2020 года. Детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко также арестовали на два месяца. По версии следствия, Антоненко — организатор, а Кузьменко — исполнитель убийства Шеремета. Также суд отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. В полиции отметили, что целью убийства стало желание дестабилизации социально-политической ситуации в стране. Задержанные свою вину полностью отрицают и утверждают, что власть нарушила главный принцип правосудия — презумпцию невиновности.

Текст подозрения Андрею Антоненко изрядно удивил пользователей соцсетей, которые устроили массовый троллинг на своих страницах. Пользователи стали публиковать сообщения, в которых свои действия с иронией мотивировали тем, что они делают это «увлекшись ультранационалистическими идеями и культивируя величие арийской расы…»

Предъявленные на сегодняшний день доказательства не убедили общественность. Фактически судебные заседания над фигурантами «дела Шеремета» вылились в стихийные митинги с участием ветеранов АТО и волонтеров, которые обвинили следствие в предвзятости, а власть — в репрессиях против патриотов.