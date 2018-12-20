Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов

Главная » Политика » Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов

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Рада продлила мораторий на продажу земли в Украине, Нидерланды решили подать на Российскую Федерацию в международный суд из-за крушения MH17, а в Верховной Раде состоялась жестка драка, — такими были главные новости сегодня, 20 декабря.

Человек дня – народный депутат Нестор Шуфрич, который сегодня оказался в эпицентре урагана под названием «Береза». Шуфрич был недовольным голосованием за закон о переименовании УПЦ МП, подбежал к спикеру Андрею Парубию с возмущениями, после чего сорвал с трибуны плакат с Виктором Медведчуком. К депутату подбежали его коллеги из «Народного фронта» и Юрий Береза нанес удар. К слову, под удар попал еще один «оппоблоковец» — Юрий Бойко, информируют Экономические Новости.

Переименование УПЦ Московского патриархата

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В четверг, 20 декабря, ВРУ приняла законопроект, который обязывают Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Продление моратория

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В ВРУ приняли решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Депутаты рассматривали несколько альтернативных законопроектов, но лишь один из них набрал необходимое количество голосов.

Наказание за сбитый Боинг

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сегодня заявил о том, что Нидерланды всерьез задумались об иске против РФ в международный суд. Это случилось после того, как в РФ отказались платить компенсацию родственникам погибших пассажиров. Нидерланды и Австралия по дипломатическим каналам сделали несколько запросов России с предложением официальной встречи, но они были проигнорированы.

Пекло уходит



Польский президент Анджей Дуда решил отозвать генеральных послов из Южной Кореи и Украины. Кто займет место Яна Пекло, пока что не сообщается, но в польском информационном пространстве появились слухи о том, что возможным кандидатом является Бартош Цихоцкий. Его назначение может стать настоящим дипломатическим вызовом, так как он является жестким критиком исторической политики нашего государства.

Лучшая страна для бизнеса

В Forbes опубликовали рейтинг стран, в зависимости от того, насколько легко там вести бизнес. Великобританию признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной нашей планету.

США уходит из Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Штаты побели ИГИЛ и выводят войска из Сирии. В Европе очень скептически восприняли эту информацию: Берлин разочарован, Париж предупреждает о грядущей трагедии.

Засуха в Крыму

На территории аннексированного крымского полуострова может возникнуть проблема с водой уже в следующем году. Такой информацией поделился так называемый председатель «Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации» Крыма Игорь Вайль, который рассказал о том, что больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова.

Улов СБУ

В СБУ заявили о задержании на востоке трех агентурно-боевых групп военной разведки Российской Федерации. Более подробной информацией Служба безопасности поделится в скором времени на брифинге.

Дерипаска освобожденный

Сегодня стала известна весьма неожиданная новости: Минфин США заявил о намерении на протяжении тридцати дней снять санкции с трех компаний одиозного российского бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее угодил под рестрикции. Речь идет о “Русале”, En+ и “Евросибэнерго”.

Хорошие новости

Киевскую ёлочку, которую открыли вчера, 19 декабря, назвали самой красивой ёлкой Европы! Еuropean best destination написали о том, что Городской совет Киева не делает вещи наполовину, и украинскую главную ёлку украшают десятки километров гирлянд. Кроме того, там призвали посетить Киев всех тех, кто хочет отыскать аутентичность, снег и красивые рождественские рынки.