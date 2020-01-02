Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов

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В Раде рассказали о новшестве, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции озвучил план по деоккупации Крыма, а синоптики предупреждают о том, что на Украину надвигаются сильные морозы, — такими были главные новости сегодня, 2 января.

Человек дня — экс-глава французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который бежал из-под домашнего ареста в Японии. Неприлично состоятельного и успешного полиглота, который на долгое время оседлал автомобильную промышленность и стал одним из самых успешных управленцев в этой сфере, арестовали в 2018 году после допроса японскими прокурорами. Карлоса Гона обвинили в финансовых махинациях — сокрытие доходов и незаконное обогащение. В самом конце мужчина бежал в Ливан от, как сам заявил, японского «неправосудия и политических гонений». Сам процесс побега заслуживает стать основанием для фильма — экс-главу Renault-Nissan-Mitsubishi вывезли в футляре от большого музыкального инструмента. Важно отметить, что Япония и Ливан не подписывали соглашение об экстрадиции, потому Токио, скорее всего, не сможет вернуть беглеца, информируют Экономические Новости.

Пенсионный возраст

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Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова сегодня, 2 января, заявила, что в стране неизбежно повышение пенсионного возраста. В ВРУ уже идут дискуссии, как именно это будет происходить.

План деоккупации крымского полуострова

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что для возвращения полуострова нужен формат, подобный нормандскому. Он также рассказал о двух форматах, в которых сейчас ведутся дискуссии. Первый – это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и дистанционно изучает ситуацию в Крыму, Миссия ООН в Украине проводит дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат, по словам Кулебы, двусторонний, когда «условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации полуострова».

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Автобус для силовиков

В Украине выпустили вахтовый автобус на базе грузовика МАЗ для силовиков, который рассчитан на перевозку спецподразделений. Новый автобус рассчитан на 26 пассажиров, его оборудовали рядом специализированных видов оснастки. Также, автобус комплектуется климатическим оборудованием, рабочим местом с откидным столом перед первыми сиденьями и монитором, закрепленным в передней части фургона.

Самые продаваемые автомобили

В четверг, 2 января, стало известно, какие автомобили в минувшем году облюбовали украинцы. Оказывается, что чаще всего в стране покупали Renault (14603 автомобилей). В тройке лидеров оказались также Toyota и KIА. Среди фаворитов — Skoda, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Suzuki, Mazda и Peugeot.

Погода в Украине: надвигаются экстремальные морозы

В украинской столице в конце января погода станет очень холодной, а температура опустится до -20…-27 градусов. Согласно прогнозу, который появился сегодня, в то этот же период будет солнечно, никаких осадков, в том числе и снега, не предвидится. Постепенное похолодание будет надвигаться на страну с 16 января: до этого времени в стране будет приятно и тепло.