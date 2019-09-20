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Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

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«Слуги народа» запретили украинское «шампанское» и «коньяк», в СМИ рассказали, как американский президент Трамп пытался давить на Зеленского, а в ВСУ поделились информацией об осенней призывной кампании, — такими были главные новости сегодня, 20 сентября.

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Человек дня Валерий Евдокимов, которого сегодня, 20 сентября, президент Владимир Зеленский назначил главой внешней разведки Украины. До этого назначения он несколько месяцев занимал должность заместителя главы ведомства. Евдокимов является хорошим аналитиком, на протяжении многих лет он ведал информационным обеспечением деятельности Госпогранслужбы, имеет опыт оперативно-розыскной деятельности, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Давление на Зеленского

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона относительно жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Сотрудник, узнав детали разговора, был настолько поражен, что решил «слить» информацию, рискуя собственной карьерой. В связи с этим скандалом, в Соединенных Штатах опять всерьез заговорили об импичменте главы Белого дома.

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Задержание влиятельного мафиози

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

В Полтаве задержан главарь банды 60-летний «Самвел Донецкий» и члены его преступной организации. По сообщению полиции, они специализировались на жестком рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах…

Читайте: Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму

НЕТ «шампанскому» и «коньяку»

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о совершенствовании правовой охраны географических указаний. Законопроект — часть обязательств нашей страны в рамках соглашения об ассоциации, так как должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине. В табуированный список угодили пармезан, фета, коньяк, шампанское.

Отсрочка для «евробляхеров»

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации. Авторы законопроекта подчеркивают, что данная отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать срок освобождения владельцев «евроблях» от наказаний. Согласно правилам, растаможить свои автомобили можно будет только по 100% ставкам акцизного сбора.

Встреча Зеленского и Трампа

Офис президента Украины представил детальный план визита Владимира Зеленского в США. В АП рассказали о том, что украинский президент пробудет в Штатах с 23 по 26 сентября. Там он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США и с представителями деловых кругов этой страны.

Отметим, бывший посол США Стивен Пфайфер написал несколько важных советов для Владимира Зеленского. Например, сообщил о том, что в общении с Дональдом Трампом нужно больше льстить и быть максимально простым.

Осенний призыв

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Начальник управления персоналом — заместитель начальника штаба командования Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Геннадий Долгашев в пятницу, 20 сентября, рассказал о том, что в осенней кампании на срочную военную службу будут призваны более 15 тыс. украинцев, но в зону ООС их не отправят. Призывать будут с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Призывной возраст от 20 до 27 лет.

Погода в Украине: Идут заморозки

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Синоптики предупредили украинцев о том, что уже в эту ночь в стране установится холодная погода и даже придут заморозки. Температура воздуха опуститься к нулю (и даже ниже) практически везде, кроме Закарпатья, юго-восточной части и Востока.

Автор: Инна Погрибная
20.09.2019 20:00:02
Посещений: 60
Инна Погрибная

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