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Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России

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КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, Владимир Зеленский пообещал, что Украина войдет в топ-10 Doing Business, а Совет ЕС продлил наказание России за Крым еще на год, — такими были главные новости сегодня, 20 июня.
Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России

Решение Конституционного суда, информируют Экономические Новости.

Конституционный суд (КС) Украиных признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных парламентских выборов.Соответствующее решение появилось на сайте КСУ и было принято на закрытом заседании Большой палаты сегодня, 20 июня.

Обещание бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на протяжении трех лет наша страна войдет в топ-10 Doing Business — международного рейтинга легкости ведения бизнеса. Он заявил о том, что в стране нужно побороть коррупцию, избавиться от неэффективных активов, и о том, что поддерживает масштабную приватизацию.

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Сам себе Филарет

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России

В четверг, 20 июня, Филарет на собственном так называемом соборе «возобновил УПЦ КП». У Филарета считают, что томос об автокефалии «не соответствует уставу автокефальных церквей и потому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата».

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В свою очередь, в ПЦУ называет юридически ничтожными решения собрания, которое почетный патриарх ПЦУ Филарет провел сегодня и призывает его опомниться. Отдельно отмечено, что кандидатам в епископы, которые захотят высвятиться у Филарета, потом категорически откажут в принятии в епископат ПЦУ.

Наказание для России

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
Совет Европейского союза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии крымского полуострова Россией. В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически «письменной процедурой», то есть без открытого голосования.

Возможная коалиция

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков теоретически не исключил объединения политсилы с партией «Голос» Святослава Вакарчука: «Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос — зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии «Слуга народа», то, теоретически, объединение возможно».

Убийство 11-летней девочки

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России

Вся Украина молилась за то, чтобы 11-летняя Даша оказалась жива, но вчера, словно громом ударила новость о том, что тело девочки нашли в выгребной яме в доме у 22-летнего парня. Убийца жил недалеко от семьи Даши Лукьянчук, а его мама торговала в лотке напротив родителей Даши. Сейчас убийцу охраняют больше сотни правоохранителей, так как люди требуют самомуд. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве.

Погода в Украине: жара усилится

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять жаркая, на западе страны влажная и неустойчивая воздушная масса. В западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах пройдут дожди, град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории сухая и жаркая погода. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, местами воздух прогреется до 36 градусов жары.

Автор: Инна Погрибная
20.06.2019 21:00:03
Посещений: 39
Инна Погрибная

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