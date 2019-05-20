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Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

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Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады, Владимир Гройсман подал в оставку,
Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и заборизация Крыма

Человек дняВладимир Зеленский, который сегодня, 20 мая, официально принял присягу и стал полноправным главой государства. Это шестой президент нашей страны. В рамках своей инаугурационной речи новый лидер пообещал остановить огонь на Донбассе, разогнать Кабмин и распустить Верховную Раду, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

Роспуск Рады

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

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На заседании парламента в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации новый президент решил распустить Раду. Перед этим он дал избранникам несколько важных заданий, как вот отменить депутатскую неприкосновенность или изменить правила выборов. Министр также напомнил о том, что американцы и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Послание Трампа

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

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Сегодня министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри передал новому главе Украинского государства «довольно четкое» послание от главы Белого дома Дональда Трампа по поводу их будущего сотрудничества.

Декларация Зеленского

В понедельник президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за прошлый год, где указал виллу в Италии за почти 89 миллионов гривен и пять гостиничных номеров в Грузии. Кроме того, он вписал несколько квартир в украинской столице, квартиру супруги в Крыму площадью почти 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.

За отставкой отставка

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

Сегодняшний день также запомнится громкими отставками: Украина и правда на пороге больших перемен. Самая громкая новость — премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку. «Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом», — отметил он. Сразу после этого сообщения появился комментарий Уляны Супрун, которая отметила, что министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, она посоветовала украинцам читать меньше новостей.

Также в этот день в отставку подали Министр обороны Украины Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак.

«Заборизация» оккупированного Крыма

В крымских СМИ рассказали о том, как в оккупированном Севастополе местные жители продолжают пожинать плоды воссоединения с «родной гаванью». «Количество заборов на полуострове переросло в новое качество: под Севастополем закрыли для простолюдинов доступ в Батилиман. Это половина всей южнобережной зоны города. И это только часть грядущих запретов», — рассказывает пресса, сообщая о том, что у местных жителей отнимают не только дома и земли, но и доступ к лучшим пляжам.

Евровидение-2019

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

Финал главного музыкального конкурса отгремел в эту субботу. Можно смело заявить о том, что победитель постойный называться лучшим. Так, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс покорил континент своей эмоциональной лирической песней Arcade, лаконичностью номера и замечательным вокалом. Чем еще запомнился конкурс в этом году? Да многим! Это и БДСМ-перформанс от Исландии, и феерическая Сердючка, и выступление поп-дивы Мадонны.

Конец эпохи «Игры престолов»

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и «заборизация» Крыма

Уже сегодня, 20 мая, поклонники сериала «Игра престолов» смогли посмотреть финальный эпизод любимейшей саги. Многие поклонники разочарованы исходом и требуют переснять финал, другие — в восторге от неожиданных поворотов и эмоциональности. В любом случае, можно поблагодарить создателей за прекрасное приключение, подаренное миру.

Автор: Инна Погрибная
20.05.2019 21:00:09
Посещений: 50
Инна Погрибная

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